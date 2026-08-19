«Трагедия планетарного масштаба»: что на Западе писали о ГКЧП

Только за этот век история претерпевала драматические изменения в августе уже трижды: 14 августа 1914 г. (начало Первой мировой войны), 13 августа 1961 г. (строительство Берлинской стены) и 21 августа 1968 г. (вторжение войск Варшавского договора в Чехословакию). Теперь к этому списку добавился четвертый августовский день. То, что август, этот радостный месяц праздников, имеет и обратную сторону, раньше понималось куда лучше, чем сегодня. Вторая половина месяца, посвященного сбору урожая, особенно хорошо подходила для начала военных действий: зерно в амбарах, поля готовы к боям. С развитием технологии накопления запасов эти связи несколько забыты. В наши дни август – подходящее время для разжигания конфликтов по другой причине. По крайней мере в наиболее обеспеченной половине мира почти все важные люди из армии, общества и политики находятся в заслуженных отпусках и не могут немедленно отреагировать.