Муниципальный фильтр впервые прошли все участники губернаторских выборов

Муниципальный фильтр впервые прошли все участники губернаторских выборовНо уровень конкуренции в регионах от этого не вырос, говорят эксперты
Впервые с 2012 г., когда в России были возвращены губернаторские выборы, муниципальный фильтр прошли все кандидаты в главы регионов, обратили внимание «Ведомости». Избирательные комиссии восьми субъектов Федерации, где пройдут прямые выборы высших должностных лиц, зарегистрировали 39 кандидатов в губернаторы из 40 выдвинутых.
Единственный, кто не был зарегистрирован – председатель белгородского регионального отделения партии «Родина» Сергей Еськов, – даже не пытался собрать подписи муниципальных депутатов и глав, так как спустя сутки после подачи документов в избирком снялся с выборов и утратил статус выдвинутого кандидата. Для регистрации кандидатом на выборах губернатора Белгородской области необходимо собрать подписи 5% муниципальных депутатов не менее чем в 75% муниципальных районов и городских округов.
В 2025 г. муниципальный фильтр не прошли, в частности, кандидаты в главы Коми Олег Михайлов (депутат Госдумы от КПРФ) и ряд самовыдвиженцев, кандидат в губернаторы Пермского края Вячеслав Лучников («Справедливая Россия»), кандидат в губернаторы Архангельской области Лариса Медведева («Зеленые») и другие политики.
100%-ная регистрация всех выдвиженцев на губернаторских выборах – это заметный символический результат, который говорит скорее об эффективности предварительной селекции, чем о реальном смягчении муниципального фильтра, считает президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков. «Формально регистрация стала более открытой, однако сама политическая конкуренция от этого автоматически не увеличилась», – отметил он.
Интерес к участию в губернаторских выборах со стороны малых партий заметно упал, что в целом влияет на невысокое число кандидатов и довольно стандартный сценарий выдвижения преимущественно от парламентских партий, говорит политолог Ростислав Туровский. По его мнению, выдвигаются в главы субъектов только те, кто имеет возможности и гарантии для преодоления муниципального фильтра, а остальные просто не рискуют.
Где в 2026 г. пройдут губернаторские выборы
Брянская область
Мордовия
Пензенская область
Тверская область
Тува
Ульяновская область
Чечня
Кроме того, на непрямых выборах (избираются региональными парламентами по представлению президента) будут избраны главы Дагестана, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии.
«В итоге это и приводит к неиспользованию практики отказов, так как отказывать просто некому. Сами же губернаторские выборы в еще большей степени превращаются в соревнование между парламентскими партиями по аналогии с думской кампанией, но с менее заметной ролью парламентской оппозиции», – добавил Туровский.
Губернаторские выборы, отмененные в России в 2004 г., были возвращены в 2012 г. Новшеством стал так называемый муниципальный фильтр – обязанность кандидатов собрать от 5 до 10% подписей в поддержку своего выдвижения от общего количества депутатов представительных органов местного самоуправления и глав муниципалитетов. Точное количество подписей определяется региональным законодательством, один муниципал может поддержать только одного кандидата в губернаторы. Муниципальный фильтр часто становился причиной отказа в регистрации оппозиционных кандидатов.
Выборы глав регионов окончательно стали референдумными, желающих участвовать в них стало меньше, партии тщательнее взвешивают все «за» и «против», а «искусственных» скандалов никто не создает, говорит политолог Константин Калачев. Глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко сказал «Ведомостям», что кандидаты в главы всех восьми регионов были заранее согласованы: «Соответственно, не было историй, когда кандидат пытается в противовес административному ресурсу собрать подписи».
В год думских выборов избирают мало губернаторов (в 2025 г., например, была 21 кампания) – так настроен политический календарь, говорит политолог Виталий Иванов. Выборы глав регионов, по его словам, проходят параллельно с федеральной кампанией либо в абсолютно управляемых субъектах (Чечня, Тува или Мордовия), либо в заведомо неинтересных крупным игрокам (Тверская или Ульяновская области). Поэтому конкурентных губернаторских кампаний, по мнению Иванова, в 2026 г. нет ни в одном субъекте. «Все партии заняты Думой. Никому нет смысла распылять ресурсы», – заключил эксперт.