Муниципальный фильтр впервые прошли все участники губернаторских выборов

В год думских выборов избирают мало губернаторов (в 2025 г., например, была 21 кампания) – так настроен политический календарь, говорит политолог Виталий Иванов. Выборы глав регионов, по его словам, проходят параллельно с федеральной кампанией либо в абсолютно управляемых субъектах (Чечня, Тува или Мордовия), либо в заведомо неинтересных крупным игрокам (Тверская или Ульяновская области). Поэтому конкурентных губернаторских кампаний, по мнению Иванова, в 2026 г. нет ни в одном субъекте. «Все партии заняты Думой. Никому нет смысла распылять ресурсы», – заключил эксперт.