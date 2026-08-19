Партиям выдали время у Владимира Соловьева

В общей сложности каждый второй россиянин чувствителен к новостям или другому политическому контенту, который транслируется по ТВ, говорит гендиректор АЦ ВЦИОМ Валерий Федоров. По его словам, есть прямая корреляция между людьми, которые смотрят ТВ, и теми избирателями, которые ходят на выборы. Но повлияют ли дебаты на характер кампании, пока не ясно: все будет зависеть от того, как будут устроены рекламные блоки, кто будет представлять партии на дебатах, в какое время будут ставить такие программы, считает эксперт.