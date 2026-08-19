Партиям выдали время у Владимира Соловьева

Партиям выдали время у Владимира СоловьеваПервые агитационные ролики на телевидении появятся 24 августа
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) разыграла эфирное время на телевидении и радио для 10 партий, участвующих в выборах в Госдуму. Агитационный период начнется 22 августа и закончится 18 сентября в 00.00 по местному времени для различных регионов страны. Первые бесплатные для партий ролики появятся в эфире уже 24 августа. Глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что комиссия гарантирует «строжайший контроль за соблюдением правил игры, за равенством доступа».
Когда кандидаты появятся в телевизоре
В жеребьевке по распределению бесплатного эфирного времени участвовали «Первый канал», «Россия 1», «Россия 24», ОТР и ТВЦ, а также радиостанции «Радио России», «Маяк» и «Вести ФМ».
На «Россия 1» планируется пять агитационных мероприятий. Запланированы дебаты по четыре человека (от различных партий) на шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» в прямом эфире, один выпуск будет длиться 75–80 минут. Они пройдут 1, 2, 3, 8 и 9 сентября.
«Россия 24» предоставит возможность выступить представителям партий шесть раз: 1, 2, 3, 8, 9, 10 сентября. В дебатах будут участвовать по пять человек, общий хронометраж – около 1 часа с 19.00 до 20.00 мск. Это «праймовое вещание» для европейской части РФ, указал заместитель генерального директора компании Евгений Бекасов. Ведущим будет журналист Юрий Богданов.
На «Радио России» проведут 70 агитационных мероприятий 25, 26, 27 августа и 1, 2, 8, 9 сентября. В шести дебатах предполагается участие трех человек (общий хронометраж 55 минут), в одних – только два (40 минут). Планируемое время выхода в эфир – с 14.00 до 15.00.
«Как раз перед Владимиром Соловьевым можно поговорить на радио, а потом поговорить уже в студии. Мне кажется, это вполне удобно и комфортно», – сказал Бекасов.
На радио «Маяк» и «Вести ФМ» планируется единый блок агитационных мероприятий: один ведущий в одной студии на две станции. Эфиры пройдут также 25, 26, 27 августа и 1, 2, 8, 9 сентября. Количество участников и хронометраж аналогичный, но время выхода в эфир – с 13.00 до 14.00. «Мы обеспечиваем переход от студии «Маяк» и «Вести ФМ» на «Радио России» и оттуда – к Соловьеву», – сообщил представитель ВГТРК.
Дебаты 2021 г.
«Первый канал» предоставит каждой партии один час бесплатного эфирного времени, из них 30 минут выделят на бесплатные ролики, сказала представитель канала Полина Зотова. Дебаты будут проходить с 31 августа по будням в 7.00 и в 10.00, их модератором станет ведущий программы «Время покажет» Анатолий Кузичев. Планируется 10 выпусков примерно по 40 минут, каждый из них будет посвящен одной теме.
На ТВЦ дебаты начнутся 1 сентября, они пройдут шесть раз. ОТР стартует с дебатами 31 августа, планируется шесть утренних эфиров по одному часу. Задача компании «проста и принципиальна» – обеспечить каждой политической силе равные условия выхода в эфир и гарантировать возможность выхода к избирателям, сказал первый заместитель гендиректора ОТР Фарит Аляутдинов. Трансляция будет сопровождаться переводом на жестовый язык, подчеркнул он.
Эфир с 17.00 и до 0.00 мск выглядит наиболее привлекательным для размещения политической рекламы, поэтому партии чаще всего «добирают» к своим бесплатным лотам платное время в прайм-тайм, отмечает один из участников жеребьевки в ЦИК, близкий к рекламному рынку. В связи с этим перспективным слотом выглядит время перед шоу Владимира Соловьева, считает он.
Нужны ли дебаты избирателям
В общей сложности каждый второй россиянин чувствителен к новостям или другому политическому контенту, который транслируется по ТВ, говорит гендиректор АЦ ВЦИОМ Валерий Федоров. По его словам, есть прямая корреляция между людьми, которые смотрят ТВ, и теми избирателями, которые ходят на выборы. Но повлияют ли дебаты на характер кампании, пока не ясно: все будет зависеть от того, как будут устроены рекламные блоки, кто будет представлять партии на дебатах, в какое время будут ставить такие программы, считает эксперт.
«Все это может оказать значительное влияние [на избирателя], поскольку у нас сейчас тревожная пора. В таких ситуациях люди тянутся к чему-то надежному, объективному, официальному. И здесь интерес к ТВ, который по-прежнему ассоциируется с государством, может сработать в плюс», – сказал Федоров «Ведомостям».
Телевидение смотрят прежде всего люди постарше и действует оно именно на них, добавил социолог Денис Волков. В связи с этим особенно важна предвыборная агитация для партий, балансирующих на грани прохождения барьера в 5%, например для «Справедливой России», которая обычно добирает недостающие голоса именно перед выборами, отметил он.
Дебаты действительно могут быть интересны гражданам, поскольку у людей повышается и интерес к политике, говорит политконсультант Олег Бондаренко. «Люди начинают задаваться «вечными русскими вопросами»: что происходит, что с этим делать, кто виноват? И ответы в первую очередь предполагается услышать от политиков», – добавляет он. А потому дебаты – это удобный формат для того, чтобы представить избирателям свою позицию по волнующим вопросам, считает эксперт. Впрочем, по мнению президента фонда «Петербургская политика» Михаила Виноградова, большого резонанса ожидать не стоит, если не будет яркого контента.