Кто из сенаторов уйдет в отставку после сентябрьских выборов

Помимо дипломатов в СФ после выборов могут быть делегированы несколько Героев России. Кавджарадзе (участвует в выборах в Госдуму), как писали «Ведомости» 30 июля, может заменить уроженец Липецкой области Евгений Саввин. Герой России Артур Потапов, которого заксобрание Амурской области в феврале планировало выдвинуть в новый состав Центризбиркома, является претендентом на пост сенатора от заксобрания Приморского края, говорит собеседник «Ведомостей» в регионе. Сейчас он занимает должность члена избиркома Приморья и баллотируется в региональный парламент в составе общекраевой части партсписка ЕР. Еще один претендент на пост сенатора от заксобрания, по словам собеседника, председатель правительства Приморья и давняя соратница губернатора Олега Кожемяко Вера Щербина. Она также участвует в выборах в первой тройке списка.