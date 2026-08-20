Кто из сенаторов уйдет в отставку после сентябрьских выборов

Кто из сенаторов уйдет в отставку после сентябрьских выборовРегионы готовятся делегировать в СФ кадровых дипломатов и Героев России
После выборов глав субъектов и региональных парламентов в сентябре в Совете Федерации (СФ) ожидается значительная ротация. Свои посты точно покинут сенаторы Александр Усс (Красноярский край), Людмила Талабаева (Приморский край), Максим Кавджарадзе (Липецкая обл.), Андрей Кислов (Самарская обл.), Александр Никитин (Тамбовская обл.), Роман Бойко (Еврейская автономная область, ЕАО) и Анастасия Жукова (Чукотка). Никто из них не выдвинулся в новые созывы заксобраний, которые они представляют в верхней палате парламента.
Кроме того, из СФ уйдут Жанна Чефранова (Белгородская обл.), Вадим Деньгин (Брянская обл.) и с высокой степенью вероятности Людмила Скаковская (Тверская обл.), Сергей Кисляк (Мордовия) и Дмитрий Перминов (Омская обл.). Чефранову и Деньгина не включили в свои предвыборные тройки врио губернаторов Белгородчины и Брянщины соответственно Александр Шуваев и Егор Ковальчук, Перминов участвует в выборах депутатов Госдумы по Омскому одномандатному округу (но в заксобрание тоже выдвинут).
В трио кандидатов в СФ белгородского губернатора вошли депутаты Госдумы от «Единой России» (ЕР) Валерий Скруг и Наталия Полуянова и руководитель его администрации, вице-губернатор Александр Лоренц (в прошлом возглавлял прокуратуру Ярославской области). Глава Брянской области Егор Ковальчук, скорее всего, наделит полномочиями сенатора экс-главу Дагестана Сергея Меликова, писали «Ведомости» 17 июля. Помимо Меликова в тройку Ковальчука вошли председатель Федерации профсоюзов Брянской области Ольга Полякова и врио замгубернатора – ветеран спецоперации Андрей Фроленков.
Скаковскую в СФ может заменить посол России во Франции Алексей Мешков, писали «Ведомости» 22 июля со ссылкой на двух собеседников, близких к администрации президента (АП). Дипломат вошел в тройку кандидатов в сенаторы врио губернатора Тверской области Виталия Королева вместе со Скаковской и депутатом Госдумы Юлией Сарановой (ЕР).
О вероятном уходе бывшего посла России в США Кисляка из СФ 20 июля писал РБК. По данным издания, глава Мордовии Артем Здунов может заменить его на другого дипломата – Андрея Келина, с 2019 г. занимающего пост посла в Великобритании. Избирательная комиссия Мордовии пока не обнародовала списки кандидатов в сенаторы от претендентов на пост главы региона. «Ведомости» направили запрос в республиканский избирком.
Также до сих пор не обнародованы тройки претендентов в сенаторы от кандидатов в главы Чечни. Сейчас правительство республики в СФ представляет Сулейман Геремеев. «Ведомости» направили запрос в избирком Чечни.
Еще один дипломат, который может пополнить ряды СФ осенью, – бывший шерпа России в G20 и заместитель начальника экспертного управления президента Светлана Лукаш, писали «Ведомости» 24 июля. Она включена в общеобластную часть списка кандидатов ЕР на выборах в заксобрание ЕАО. О том, что такой вариант находится в стадии обсуждения, «Ведомостям» сказали два собеседника, близких к АП.
Помимо дипломатов в СФ после выборов могут быть делегированы несколько Героев России. Кавджарадзе (участвует в выборах в Госдуму), как писали «Ведомости» 30 июля, может заменить уроженец Липецкой области Евгений Саввин. Герой России Артур Потапов, которого заксобрание Амурской области в феврале планировало выдвинуть в новый состав Центризбиркома, является претендентом на пост сенатора от заксобрания Приморского края, говорит собеседник «Ведомостей» в регионе. Сейчас он занимает должность члена избиркома Приморья и баллотируется в региональный парламент в составе общекраевой части партсписка ЕР. Еще один претендент на пост сенатора от заксобрания, по словам собеседника, председатель правительства Приморья и давняя соратница губернатора Олега Кожемяко Вера Щербина. Она также участвует в выборах в первой тройке списка.
«Надо понимать, что Вера Георгиевна – ближайшая соратница Кожемяко и она занимается всей хозяйственной частью», – отметил источник.
А вот член комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству международник Алексей Пушков, вероятный уход которого анонсировали «Ведомости» 8 мая (он не участвовал в праймериз ЕР), все-таки зарегистрировался кандидатом в депутаты заксобрания Пермского края и сохранил шанс на продление сенаторской каденции. Участвовавший в праймериз замглавы Федеральной антимонопольной службы Тимофей Нижегородцев, который мог заменить Пушкова в верхней палате парламента, напротив, на выборы в итоге не пошел.
Место Усса в СФ, вероятно, займет курирующий внутреннюю политику субъекта многолетний первый замгубернатора Красноярского края и руководитель администрации главы региона Сергей Пономаренко, писали «Ведомости» 8 июня.
Также ожидается замена сенатора от Запорожской области, писали «Ведомости» 24 июля. Пост Дмитрия Вороны может занять известный в прошлом украинский медиаменеджер, основатель частного телеканала «Украина 112» (прекратил вещание в 2021 г.), а сейчас депутат регионального парламента Виктор Зубрицкий.