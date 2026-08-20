Зачем раздувают очередной коррупционный скандал на Украине

НАБУ и САП не в первый раз решили атаковать президента Украины, отмечает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. Во-первых, они не заинтересованы в сильном Зеленском. Он должен быть слабым и подконтрольным и не пытаться ставить Западу условия, что иногда происходит, считает эксперт. Во-вторых, Запад не един, а НАБУ и САП скорее находятся под контролем Вашингтона, нежели Европы. Там есть люди, которым в свое время составляло протекцию именно американское посольство, поэтому они пытаются одновременно интриговать и против Зеленского, и против европейцев. И в-третьих, в НАБУ и САП есть люди, которые сами хотели бы претендовать на власть, в случае если она будет шататься или меняться, говорит Брутер.