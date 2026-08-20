Зачем раздувают очередной коррупционный скандал на Украине

Зачем раздувают очередной коррупционный скандал на УкраинеОдновременно с ним бывший министр обороны Михаил Федоров призвал к выборам
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о новом расследовании в отношении работников офиса президента страны Владимира Зеленского. Как гласит сообщение в Telegram-канале НАБУ, это расследование является «специальной операцией по разоблачению преступной организации» среди представителей украинских властей. Спецоперация проходит под кодовым названием «Форрест Гамп», сообщил в своем канале депутат Верховной рады от оппозиционной фракции «Голос» Ярослав Железняк.
НАБУ и САП не сообщают имена тех, в отношении кого проводится расследование. Одной из ключевых персоналий является теперь уже бывший заместитель руководителя офиса Зеленского Ирина Мудрая. После сообщения об обысках Зеленский ее уволил.
Следствие, как пишет Железняк, придерживается следующей версии: неустановленные чиновники из офиса президента поставили перед Мудрой задачу взять под контроль ведомства АО «Сенс банк», чтобы не допустить к нему другие органы власти. Этот банк фигурирует как канал перевода части средств на залог обвиненному в коррупционных преступлениях экс-министру энергетики Герману Галущенко, которого арестовали по делу партнера Зеленского Тимура Миндича (виновен в отмывании преступных доходов) еще в феврале 2026 г. По версии НАБУ и САП, Мудрая должна была организовать этот залог в размере 150 млн гривен ($3,35 млн) при участии председателя правления указанного банка Алексея Ступака.
Железняк также отметил, что в новом коррупционном скандале может быть замешан застройщик и депутат Рады от бывшего «Оппозиционного блока» Вадим Столар. В записях НАБУ Мудрая говорила о необходимости «взять» банк с экс-нардепом Максимом Микитасем. Также Мудрая в ходе беседы упомянула некоего Давида, которым может быть руководитель фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» Давид Арахамия. 18 августа издание «Зеркало недели» написало, что НАБУ предъявит подозрение Арахамии, а также экс-руководителю офиса Зеленского Андрею Ермаку, который и так лишился своей должности после коррупционного скандала в ноябре 2025 г. и подпал под следствие по другим делам весной 2026 г.
В записях Мудрая, бывшая замом по юридическим вопросам, также рассуждает, как внести за Галущенко залог таким образом, чтобы не вызвать вопросов у украинских правоохранителей. По мнению НАБУ, 50 млн гривен для залога привезли в офис президента в мешках наличными. Кроме того, женский голос на записи, предположительно принадлежащий Мудрой, говорит следующие слова: «Коррупцию нужно систематизировать и контролировать, не надо с ней бороться».
Как пишет украинское издание «Экономическая правда», следствие опубликовало материалы, которые свидетельствуют о намерении ряда лиц назначить членов наблюдательного совета «Сенс банка» до согласования Национальным банком и до утверждения правительством. Фигуранты дела рассчитывали получить собственные «квоты», которые могли бы дать им возможность влиять на решения, принимаемые банком.
При этом окружение Зеленского собирается противодействовать антикоррупционным структурам. По словам источников «Зеркала недели» из среды украинских властей, офис президента Украины готовит «ответные меры» против НАБУ и САП, конкретно – против руководителя САП Александра Клименко, к этим мерам могут подключить и СБУ, которая будет оказывать давление на антикоррупционные органы.
Коррупция – это симптом «системного кризиса управления» на Украине, заявил экс-министр обороны Михаил Федоров, недавно снятый со своего поста. 18 августа он призвал провести в стране выборы президента, которые неоднократно откладывались Зеленским из-за военного положения. Руководителем оборонного ведомства вместо него Рада 19 августа назначила бывшего директора СБУ Евгения Хмару подавляющим большинством голосов – «за» проголосовало 312 нардепов.
Скандал в очередной раз демонстрирует, что коррупция является неотъемлемой частью украинской политической системы и что подавляющее большинство украинских чиновников вовлечено в коррупционные преступления, говорит эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов. По его словам, опубликованные материалы показали, что на Украине существует теневая власть, «глубинное государство», которое влиятельнее и могущественнее официальной власти в Киеве.
Перманентный кризис в отношениях Зеленского с НАБУ и САП начался не вчера и выражается в том числе в конфликте находящейся под контролем президента СБУ с антикоррупционными органами, представители которых задерживались по обвинениям в связях с Россией. По мнению эксперта, Запад закроет на этот скандал глаза – западным партнерам Украины важно, чтобы Киев продолжал сопротивление России.
Что же касается самих НАБУ и САП, то на эти структуры оказывается определенное влияние со стороны США и в меньшей степени – стран Евросоюза, но говорить о том, что через антикоррупционные органы Запад давит на Зеленского, например требуя провести выборы, было бы сильным упрощением, считает Денисов. На деле выборы, о которых говорит экс-министр Федоров, сейчас были бы самоубийством для украинского государства. Для России же следующая за скандалом дестабилизация украинской политической системы, несомненно, благо, но долгоиграющих последствий от этого не будет, подытоживает эксперт.
НАБУ и САП не в первый раз решили атаковать президента Украины, отмечает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. Во-первых, они не заинтересованы в сильном Зеленском. Он должен быть слабым и подконтрольным и не пытаться ставить Западу условия, что иногда происходит, считает эксперт. Во-вторых, Запад не един, а НАБУ и САП скорее находятся под контролем Вашингтона, нежели Европы. Там есть люди, которым в свое время составляло протекцию именно американское посольство, поэтому они пытаются одновременно интриговать и против Зеленского, и против европейцев. И в-третьих, в НАБУ и САП есть люди, которые сами хотели бы претендовать на власть, в случае если она будет шататься или меняться, говорит Брутер.