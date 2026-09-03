Главное из выступления Сергея Лаврова на ВЭФ-2026

При этом Россия не собирается отгораживаться от Европы. «Мы не строим стены, мы не хотим отгораживаться от Европы. Европа от нас отгородилась, – заявил Лавров, комментируя строительство укреплений на границах стран Евросоюза с РФ. – Она решила, что наше сотрудничество в прежние годы было настолько важным для Российской Федерации, что мы будем бегать и умолять: "Ну давайте, ладно, простите нас, забудьте про то, что было. Давайте вернемся, отменяйте санкции". Не будет такого».