Главное из выступления Сергея Лаврова на ВЭФ-2026

Главное из выступления Сергея Лаврова на ВЭФ-2026Министр встретился с молодежью, заявил о независимости от Запада и развитии связей с Азией и глобальным Югом
Глава МИД России Сергей Лавров выступил в рамках лектория Российского общества «Знание» на полях XI Восточного экономического форума. Это первое выступление министра перед молодежью на ВЭФ . В ходе открытого диалога со студентами Лавров затронул вопросы национальной идентичности, отношений с Западом, развития евразийских интеграционных объединений и формирования многополярного мира.
«Ведомости» собрали основные тезисы его выступления.
Об открытости и независимости от Запада
Россия остается открытой для контактов со всеми, кто готов к конструктивному диалогу, но не намерена зависеть от «доброго расположения бывших западных партнеров».
«Безусловно, мы, оставаясь открытыми к контактам со всеми, кто искренне хочет отложить в сторону идеологию, неправильно истолкованную, извращенную политику и сконцентрироваться на естественных интересах, которые заключены прежде всего в экономической и в социальной сфере, – никогда не закрываясь, тем не менее, не хотим быть в ситуации зависимой от доброго расположения наших бывших западных партнеров», – подчеркнул министр.
При этом Россия не собирается отгораживаться от Европы. «Мы не строим стены, мы не хотим отгораживаться от Европы. Европа от нас отгородилась, – заявил Лавров, комментируя строительство укреплений на границах стран Евросоюза с РФ. – Она решила, что наше сотрудничество в прежние годы было настолько важным для Российской Федерации, что мы будем бегать и умолять: "Ну давайте, ладно, простите нас, забудьте про то, что было. Давайте вернемся, отменяйте санкции". Не будет такого».
О роли молодежи и исторической памяти
Молодежь должна сохранять национальную идентичность, оставаясь открытой к миру. «Без ощущения сопричастности к тому, что делали наши предки, что они отстаивали, ради чего они жили, очень трудно сохранить свою национальную принадлежность», – отметил глава МИД. Одновременно с сохранением идентичности важно оставаться открытыми всему, что, по его словам, было характерно для России во все времена – от Петровской эпохи до Советского Союза и современной России.
О развитии евразийских структур
Россия активно развивает сотрудничество через ШОС, Евразийский экономический союз и АСЕАН. Эти организации основаны на принципах равноправия, взаимной выгоды и честного диалога. На уровне генсекретарей подписан меморандум о взаимодействии между структурами с целью гармонизации экономических и социальных программ.
Концепция Большого Евразийского партнерства, предложенная президентом Владимиром Путиным 10 лет назад, закреплена в концепции внешней политики РФ от марта 2023 г. Она предполагает формирование партнерства, открытого для всех государств континента.
О попытках Запада сохранить доминирование
Запад, по словам Лаврова, пытается подорвать объективный процесс формирования многополярного мира. Создаются новые блоковые структуры, обсуждается создание организации Индо-Тихоокеанского договора. НАТО пытается закрепить свою инфраструктуру в Азиатско-Тихоокеанском регионе под предлогом угроз из Тайваньского пролива и Юго-Восточной Азии. «НАТО должна была самораспуститься, как Варшавский договор после исчезновения Советского Союза. Они этого делать не стали», – отметил министр.
Стратегической целью Запада, по его словам, является сдерживание Китая и России как его стратегического партнера.
О неизбежности многополярности
Лавров указал на появление новых центров экономического роста и политического влияния – Китай, Индия, Бразилия, Россия.
«На нашей стороне объективный, естественный ход истории, на стороне Запада попытка этот объективный процесс подорвать, обратить вспять, остановить. Это нереально. Это все фантазии, им не суждено сбыться», – заключил глава МИД.