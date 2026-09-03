Главное из ответа Путина о возможности договориться с Украиной

Главное из ответа Путина о возможности договориться с УкраинойПо словам президента, другие страны могут только помочь Москве и Киеву достичь мира
На пленарной сессии Восточного экономического форума президент России Владимир Путин сделал ряд заявлений, касающихся украинского конфликта. «Ведомости» собрали основные тезисы главы государства.
Путин заявил, что прежде всего договориться между собой должны Россия и Украина, а остальные страны «готовы поддержать и помочь».
«И не только Соединенные Штаты, но и здесь присутствующие страны. Китайская Народная Республика, например, постоянно тоже обращает на это внимание и всячески способствует тому, чтобы проблема была решена, и прежде всего мирными средствами», – отметил президент, выразив благодарность всем, кто пытается внести свой вклад в урегулирование украинского кризиса.
Глава российского государства считает, что шансы на мирное урегулирование есть. Но захват гражданских судов, удары по торговым судам и угрозы атак на гражданские воздушные суда – это проявления государственного терроризма, осложняющие возможности проведения двусторонних мирных переговоров. Тех, кто «отмалчивается» и «не обращает на это внимания», Путин назвал соучастниками международного терроризма, уточнив, что он имеет в виду прежде всего западных союзников Украины.
Россия поддерживает контакты с американской администрацией. Путин выразил надежду, что они будут продолжаться.
«Мы за восстановление отношений с Соединенными Штатами в полноформатном режиме. Но это не только от нас зависит, это зависит от американской стороны. Президент [США Дональд] Трамп, насколько я понимаю, чувствую, вижу, настроен на такую позитивную, конструктивную работу», – сказал российский лидер.
Путин обратил внимание на контакты по линии спецслужб и «тех представителей администрации, которых Трамп назначает для продолжения диалога с Россией». По его словам, «все это работает» и, как надеется президент, приведет к положительному результату. Путин отметил, что у России «много друзей» в США, и один из них, американский актер Стивен Сигал, находится на пленарной сессии ВЭФа. Президент РФ назвал Сигала лучшим посланцем мира.
Насчет контактов на Украине Путин отметил, что сейчас трудно сказать, насколько они ведут к мирному соглашению, учитывая последние заявления со стороны первых лиц республики. Но контакты имеются и продолжаются в текущем режиме – прежде всего, по линии специальных служб.