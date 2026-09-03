Главное из ответа Путина о возможности договориться с Украиной

Путин обратил внимание на контакты по линии спецслужб и «тех представителей администрации, которых Трамп назначает для продолжения диалога с Россией». По его словам, «все это работает» и, как надеется президент, приведет к положительному результату. Путин отметил, что у России «много друзей» в США, и один из них, американский актер Стивен Сигал, находится на пленарной сессии ВЭФа. Президент РФ назвал Сигала лучшим посланцем мира.