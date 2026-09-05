Владимир Путин встретился с пятеркой списка «Единой России» на выборах в Госдуму

Акцентированная поддержка со стороны президента «Единой России», которой стала встреча Владимира Путина с федеральной пятеркой партии, – это один из драйверов для роста рейтинга партии, считает руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин. «Разговор был «на ногах», в паузе между другими мероприятиями главы государства, но по количеству поднятых тем и продолжительности встреча сопоставима с полноценными рабочими форматами. Президент оценил работу лидеров федерального списка партии, выслушал их рассказ о проблемах, которые люди поднимали на предвыборных встречах и выразил уверенность в победе «Единой России» на выборах. Все это показывает поддержку партии со стороны президента и закрепляет в сознании базового и ситуативного электората, что «Единая Россия» – это партия Путина», – говорит эксперт. По его словам, в активной фазе кампании у «Единой России» есть три основных драйвера для роста рейтинга – поддержка президента, агитационные мероприятия в больших медиа и работа региональных групп.