Владимир Путин встретился с пятеркой списка «Единой России» на выборах в Госдуму

Владимир Путин встретился с пятеркой списка «Единой России» на выборах в ГосдумуПрезидент провел с ними встречу за две недели до выборов
Владимир Путин 5 сентября встретился с федеральной пятеркой списка «Единой России» на выборах в Госдуму. Беседу с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, мэром Москвы Сергеем Собяниным, уполномоченным по правам ребенка Марией Львовой-Беловой, военкором Евгением Поддубным и главой «Юнармии» Владиславом Головиным президент провел в «Зарядье», куда приезжал на празднование Дня города.
Встреча в «Зарядье» прошла «на ногах». Президент сказал на встрече, что нужно укреплять внутриполитическую ситуацию, устойчивость российской государственности и несмотря ни на какие сложности «идти по пути укрепления России» в соответствии с Конституцией. По его словам, нужно формировать органы власти с тем, чтобы вовремя решались вопросы социального характера, экономического развития и др.
«Вы как бы даете пример того, как и вся »Единая Россия» после выборов должна работать», – сказал Путин.
Каждый из пятерки рассказал лидеру партии, чем занимается в ходе кампании, а также о поездках по регионах и встречах с избирателями. Кроме того политики высказали предложения, которые следовало бы реализовать для поддержки людей. Лавров говорил о необходимости соблюдения прав соотечественников. По его словам, вместе с фондом «Защитники Отечества» были организованы курсы профориентации для ветеранов спецоперации – после их прохождения они будут направляться на работу в регионы.
Сергей Собянин говорил, что в России выстроена «достаточно эффективная вертикаль власти»: «Но вы нас учите, чтобы мы работали «по горизонтали» – взаимодействовали с городами, регионами, друг другом». По его словам, площадка «Единой России» позволяет это делать. Он назвал достижения столицы за последние годы в сфере здравоохранения, транспортной сфере, образовании. Также Москва помогает новым регионам деньгами, ресурсами и кадрами для восстановления их экономики.
В ходе региональных встреч многодетные семьи часто высказывались про необходимость своего дома, сказала Львова-Белова. Поэтому она предложила снизить ставку по семейной ипотеке для многодетных семей на покупку или строительство своего дома. Второе предложение, которое она назвала, – предоставить льготы для покупки «больших мощных машин» для многодетных семей. Президент оба предложения поддержал, пообещав, что обсудит эти идеи с правительством.
Владислав Головин попросил президента решить проблему организации медпомощи военным, которые находятся в отпуске. По его словам, в 2024 г. было постановление правительства о том, чтобы военнослужащие в отпуске проходили медицинское освидетельствование в гражданских поликлиниках, но в некоторых регионах пройти обследование по ОМС невозможно. Привлекать добровольцев с категорией годности «Д» – тех, кто освобожден от военной службы – к работе в региональных подразделениях по защите от атак беспилотников президента попросил Евгений Поддубный. Президент поддержал предложение Поддубного, а по поводу просьбы Головина пообещал разобраться с ситуацией. По словам Путина, все нормативно-правовые акты приняты, ошибки, скорее всего, организационные.
Путин в конце встречи сказал, что 5 сентября Сергей Собянин получил звание Героя Труда. «Конечно, это прежде всего за результаты работы в Москве, в столице. Но я ему еще сказал одну вещь: результаты – это самое главное, на это ориентируемся, но не менее важно – отношение к делу, искреннее, открытое, с инициативой, не ожидая каких-то указаний, каких-то решений. Сергей Семенович, он сам всегда ищет решения, почему я это говорю? Потому что и в вашей работе, у каждого из вас, присутствует такой же стиль», – добавил президент.
Встреча федеральной пятерки «Единой России» с президентом – это актуализация того, что Путин стоит рядом с кампанией партии, считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «В целом встреча рутинная, хотя нелишняя для кампании с учетом того, что недавнее выступление Путина на съезде «Единой России» не сопровождалось рейтинговой динамикой», – полагает эксперт.
Акцентированная поддержка со стороны президента «Единой России», которой стала встреча Владимира Путина с федеральной пятеркой партии, – это один из драйверов для роста рейтинга партии, считает руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин. «Разговор был «на ногах», в паузе между другими мероприятиями главы государства, но по количеству поднятых тем и продолжительности встреча сопоставима с полноценными рабочими форматами. Президент оценил работу лидеров федерального списка партии, выслушал их рассказ о проблемах, которые люди поднимали на предвыборных встречах и выразил уверенность в победе «Единой России» на выборах. Все это показывает поддержку партии со стороны президента и закрепляет в сознании базового и ситуативного электората, что «Единая Россия» – это партия Путина», – говорит эксперт. По его словам, в активной фазе кампании у «Единой России» есть три основных драйвера для роста рейтинга – поддержка президента, агитационные мероприятия в больших медиа и работа региональных групп.