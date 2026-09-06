Два правителя, свой календарь и выгодный шопинг: чем знаменито Сан-Марино

Два правителя, свой календарь и выгодный шопинг: чем знаменито Сан-Марино1725 лет назад появилось старейшее государство мира
3 сентября 301 г. считается датой основания старейшего из ныне существующих суверенных государств мира – Сан-Марино. По легенде, спасаясь от религиозных гонений, каменотес Марино разбил поселение на горе Титано и завещал его жителям быть свободными «от любого человека» – и римского императора, и римского папы. Этот девиз стал основой для многовековой независимости республики. Чем еще известно одно из самых маленьких государств Европы – в материале «Ведомостей».
От кельи до крепости
Формально поселение на горе получило самостоятельность в 855 г., выйдя из-под протектората герцогства Урбино. Первое документальное упоминание, которое можно трактовать как свидетельство автономии общины, относится к 885 г. Это судебный акт, зафиксировавший спор между епископом Римини и аббатом церкви святого Марино, появившейся на месте кельи легендарного каменотеса. Документ подтверждал, что епархия не имела права распоряжаться местными жителями и облагать их налогом.
В течение последующих веков Сан-Марино обрастало валами и стенами, превращаясь в неприступную крепость. Например, в 951 г. король Италии Беренгар II укрывался там от наступающей армии будущего императора Священной Римской империи Оттона I. В 1263 г. был принят первый свод законов – Статуты Сан-Марино, закрепивший институты его самоуправления. Тогда же республика начала понемногу расширять территорию, покупая клочки земли у соседей.
В 1463 г. Сан‑Марино выступило на стороне папы Пия II в войне против сеньоров Малатеста и получило в награду три замка – Серравалле, Фаэтано и Монтеджиардино. Так сложились границы, остающиеся неизменными до сегодняшнего дня. В 1631 г., после нескольких попыток захватить республику, папа Урбан VIII официально признал ее суверенитет и освободил от пошлин. При этом Сан-Марино оказалось со всех сторон окружено папскими владениями и фактически стало анклавом.
Политические тонкости
Территория Сан-Марино находится внутри Италии и составляет 61 кв. км. Это третье по величине карликовое государство Европы после Монако и Ватикана (190-е место в мире по площади). По состоянию на 2026 г., в республике проживает 33 556 человек. По уровню жизни она входит в число европейских лидеров, хотя и не состоит в Европейском союзе (имеет с ним таможенный союз и использует евро по соглашению). Номинальный ВВП на душу населения достигает $70 тыс., продолжительность жизни – около 85,8 года.
У Сан-Марино одна из старейших в мире действующих конституций, которая восходит к Законодательному статуту 1600 г. С начала XVIII в. в республике используют собственную систему летоисчисления – от основания государства. Официальный язык – итальянский. В стране нет государственной религии, но около 92% граждан исповедуют христианство (в основном – католическую веру).
Чтобы получить паспорт Сан-Марино, необходимо 30 лет непрерывного проживания в стране. Это один из самых длинных сроков «оседлости» в мире. Есть лишь один почетный гражданин республики – 16-й президент США Авраам Линкольн. В 1861 г. ему предложили этот статус в знак поддержки северян в период Гражданской войны. Линкольн принял предложение и ответил: «Хотя ваши владения невелики, ваше государство, тем не менее, – одно из самых почетных за всю историю».
Два правителя
Государством управляют два капитана-регента, которые избираются Большим и генеральным советом – парламентом Сан-Марино – на шесть месяцев (с 1 апреля и 1 октября). После окончания срока они не могут претендовать на переизбрание в течение трех лет. Институт существует как минимум с 1243 г. Тогда регентов называли консулами – по аналогии с древнеримскими чиновниками. Практика диархии возводит к обычаям Римской республики.
На выборах в 1945 г. большинство мест в парламенте получила коалиция «Комитет свободы» – альянс коммунистической и социалистической партий. В результате Сан-Марино стало первой в мире страной, демократически избравшей коммунистическое правительство, и единственным на тот момент в Западной Европе. Оно продержалось у власти 12 лет, пока в 1957 г. Италия не заблокировала республику при помощи вооруженных сил, а США не признали временное правительство оппозиции. После 22 дней противостояния правящая коалиция мирно капитулировала.
В 2007 г. регентом был назначен Мирко Томассони, который после тяжелой аварии передвигается в коляске. Он стал первым в мире главой государства с тяжелой инвалидностью. Томассони обязал сделать все общественные здания доступными для маломобильных граждан.
В 2017 г. регентами впервые стали сразу две женщины – координатор Объединенных левых сил Ванесса Д'Амброзио и активистка движения Civico-10 Мимма Дзаволи. 28-летняя Д'Амброзио при этом оказалась самой молодой главой государства или правительства в мире на тот момент.
Наконец, в 2022 г. регентом стал ЛГБТ-активист
Футбол и «Евровидение»
Главной спортивной гордостью республики является футболист Массимо Бонини, выступавший за «Ювентус» с 1981 по 1988 г. Он стал трехкратным чемпионом Италии, обладателем Кубка Италии, Кубка чемпионов, Кубка кубков и Межконтинентального кубка. Бонини признан лучшим игроком Сан-Марино всех времен и удостоен юбилейной награды УЕФА как лучший футболист страны за 50 лет.
На Олимпийских играх в Токио санмаринцы впервые в истории поднялись на пьедестал. Алессандра Перилли завоевала бронзу в стендовой стрельбе, и вместе с Джан Марко Берти – серебро в миксте. Борец Майлз Амин принес еще одну бронзу – в вольной борьбе (до 86 кг).
Среди музыкальных звезд Сан-Марино выделяется Валентина Монетта – поп-певица, которая фактически стала лицом страны на «Евровидении». Она участвовала в конкурсе четыре раза – в 2012, 2013, 2014 и 2017 гг. Ее лучшим выступлением стал финал 2014-го с песней «Maybe», благодаря которому она заняла 24-ю позицию.
Бренды и туризм
Несмотря на крошечные размеры, в Сан-Марино есть по-настоящему крупные компании. Например, основанная в 1965 г. семейная мебельная фабрика Colombini Casa, которая располагает тремя заводами и выпускает более 260 000 изделий в год. А в 1966 г. супругами Лоренцо Браски и Кейт Анной Топ был основан бренд Braschi, превративший меховую одежду в повседневный предмет гардероба. Компания представлена по всему миру, участвует в престижных показах в Милане, Дубае и Гонконге, а сырье закупается на международных аукционах, включая NAFA и Saga Furs.
Ежегодно Сан-Марино принимает огромное количество туристов. В 2025-м страну посетило более 2 млн человек. Главными достопримечательностями являются башни Гуаита, Честа и Монтале. Старейшая из них, Гуаита, датируется Х в.. В самом сердце города, на Площади свободы, располагается Палаццо Пубблико – правительственное здание, где регулярно проходит зрелищная церемония смены караула. Духовным центром республики служит Базилика Сан-Марино, воздвигнутая в 1855 г. в честь основателя государства.
Особый интерес для туристов представляет шопинг. В Сан-Марино нет привычного НДС. Вместо этого действует упрощенная система – одноступенчатый налог, который применяется только на этапе импорта товаров. В результате цены в среднем примерно на 20 % ниже, чем в Италии.