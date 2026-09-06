Два правителя, свой календарь и выгодный шопинг: чем знаменито Сан-Марино

Территория Сан-Марино находится внутри Италии и составляет 61 кв. км. Это третье по величине карликовое государство Европы после Монако и Ватикана (190-е место в мире по площади). По состоянию на 2026 г., в республике проживает 33 556 человек. По уровню жизни она входит в число европейских лидеров, хотя и не состоит в Европейском союзе (имеет с ним таможенный союз и использует евро по соглашению). Номинальный ВВП на душу населения достигает $70 тыс., продолжительность жизни – около 85,8 года.