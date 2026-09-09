Исследование «Ведомостей»: кто в мире частные военные государства

Военные расходы «стран-ЧВК» превысят в 2026 г. $380 млрд, что будет в 2,3 раза больше значения 2021 г. Тогда на оборону у них уходило $167 млрд. Это государства, которые одновременно лидируют по уровню милитаризации и внешней военной зависимости. Военные расходы у них росли в 3 раза быстрее, чем в мире в целом.