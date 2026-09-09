Исследование «Ведомостей»: кто в мире частные военные государства

Исследование «Ведомостей»: кто в мире частные военные государстваУкраина оказалась лидером по уровню милитаризации и внешней военной зависимости среди 100 крупнейших стран мира
Военные расходы «стран-ЧВК» превысят в 2026 г. $380 млрд, что будет в 2,3 раза больше значения 2021 г. Тогда на оборону у них уходило $167 млрд. Это государства, которые одновременно лидируют по уровню милитаризации и внешней военной зависимости. Военные расходы у них росли в 3 раза быстрее, чем в мире в целом.
Самым военизированным и одновременно зависимым государством оказалась Украина. В 2026 г. она направит на оборону $93 млрд, а еще свыше $30 млрд получит от внешних партнеров в форме оборонных поставок.
Всего в рейтинге 100 крупнейших экономик мира с ВВП по ППС примерно от $100 млрд. Милитаризация и зависимость оценивались по шести показателям на основе данных SIPRI, IISS, НАТО и официальных ведомств. Среди них абсолютные и относительные объемы военных расходов и импорта вооружения, а также численность армии и степень доминирования союзников по военному блоку.