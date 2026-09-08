«Новые люди» сформулировали к выборам свою программу

«Новые люди» сформулировали к выборам свою программуОни представили ее за 10 дней до конца избирательной кампании
Партия «Новые люди» (НЛ) презентовала программу «12 шагов к стране, в которой хочется жить». Для этого ей пришлось провести форум на волейбольной арене «Динамо» в Москве. Мероприятие началось с танцев чирлидерш и бирюзовых слонов – это символ НЛ, а затем выступили лидеры партии.
НЛ провела кампанию в 82 (из 89) регионах России, в работе участвовало более 25 000 членов партии и более 50 000 агитаторов, заявил лидер НЛ Алексей Нечаев. «Через 10 дней – выборы в Госдуму. Сегодня мы собрали наших сторонников в Москве. Едва помещаемся на стадионе. Мы выдвинули сотни кандидатов в Госдуму и еще тысячи кандидатов в депутаты региональных и городских дум», – сказал он.
Участникам форума раздавали предвыборную программу партии, оформленную буклетом. В ней, в частности, говорится, что у россиян для нормальной жизни есть три запроса: скорейшее наступление долгосрочного мира, больше свободы и понятное будущее.
«О первом нужно сказать отдельно. Срок наступления мира не зависит от программы партии. Но она отвечает на два важных вопроса: что делает мир ближе и что сделает его прочным», – сказано в программе. Это, по мнению НЛ, работающая экономика и люди, которые хотят себя реализовать внутри страны.
К окончанию спецоперации страна должна быть готова – Россия должна быть экономически и социально устойчивой, а также устремленной в будущее, говорится в буклете. «В стране не должно оказаться ненужных людей. Каждый, кто был на СВО, должен получить не благодарность на словах, а понятный путь: достойную работу, доступное лечение и уважение – вместо очереди за справкой, доказывающей, что он там был», – считают в НЛ. В партии отмечают, что они не оппозиция ради оппозиции и выступают за сильное государство.
Буклет состоит из 144 страниц, который поделен на 12 тематических блоков:
«сильные регионы – сильная страна»,
«жилье – не роскошь, а базовый минимум»,
«образование – навыки на всю жизнь, а не корочка на пять лет»,
«семья – не демография, а люди»,
«социальная поддержка – быстро и без унижения»,
«цены – конкуренция вместо монополий»,
«самозанятые, фрилансеры, стартаперы – вы и есть новая экономика»,
«доверие и достоинство людей – главный капитал страны»,
«умное регулирование интернета»,
«стабильные правила – основа развития»,
«ИИ-суд – правосудие со скоростью технологий»,
«Россия, в которой хочется жить».
В сфере демографии партия предлагает, например, гарантировать детям место в яслях, ввести для родителей детей до трех лет короткий рабочий день без потери дохода, принять закон о домашнем насилии. «Решение создать семью и родить ребенка не должно быть финансовым подвигом», – говорится в программе.
Партия предлагает раскрыть структуру тарифа ЖКХ в квитанциях, запретить повышение тарифов быстрее инфляции без публичных слушаний, строить государственное арендное жилье с правом выкупа. В сфере регулирования интернета НЛ предлагают ввести обязательную маркировку изображений и видео, созданных с ИИ, и прекратить наказания за старые публикации. Также партия за запрет на принятие закона в двух чтениях за один день.
В последние дни голосования обостряется борьба за присутствие в медиа, в том числе в федеральном телеэфире, отмечает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «А подобный съезд – мероприятие, мимо которого телеканалы не проходят. Плюс акцент в самом съезде на менее тяжеловесную стилистику и эстетику, чем у партий-конкурентов», – сказал он «Ведомостям».
В силу того что избирательная кампания идет довольно скучно, некоторые партии решили провести так называемый третий этап съезда, чтобы напомнить гражданам о себе, говорит политконсультант Олег Бондаренко. На фоне «унылой» агитации и редких баннеров в регионах такой публичный повод – это понятная политическая технология для привлечения внимания, заключил эксперт.