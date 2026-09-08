«Новые люди» сформулировали к выборам свою программу

К окончанию спецоперации страна должна быть готова – Россия должна быть экономически и социально устойчивой, а также устремленной в будущее, говорится в буклете. «В стране не должно оказаться ненужных людей. Каждый, кто был на СВО, должен получить не благодарность на словах, а понятный путь: достойную работу, доступное лечение и уважение – вместо очереди за справкой, доказывающей, что он там был», – считают в НЛ. В партии отмечают, что они не оппозиция ради оппозиции и выступают за сильное государство.