Как в Кремле проходили переговоры Владимира Путина и То Лама

В повестке отношений России и Вьетнама сейчас строительство во Вьетнаме АЭС и вопросы традиционной энергетики в целом, финансовая интеграция, а также подготовка кадров, перечисляет замдиректора ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Александр Королев. По его мнению, То Лама не было на саммите Россия – АСЕАН в Казани в июне 2026 г., потому что он хотел отдельной встречи с Путиным – быть в центре внимания и обсудить все максимально подробно, а не мимолетно. Среди возможных тем обсуждений на переговорах Королев называет строительство АЭС во Вьетнаме. По его словам, финансирование строительства АЭС должно проходить в рамках российского государственного экспортного кредита. Ранее посол Вьетнама в России Данг Минь Кхой сказал «РИА Новости», что ввод в эксплуатацию двух энергоблоков АЭС «Ниньтхуан-1» запланирован на период с 2030 по 2035 г.