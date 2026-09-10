Как в Кремле проходили переговоры Владимира Путина и То Лама

Как в Кремле проходили переговоры Владимира Путина и То ЛамаЭто первый с 1991 года государственный визит лидера Вьетнама, который одновременно возглавляет партию и государство
В Кремле 9 сентября прошли российско-вьетнамские переговоры. Генсек ЦК компартии Вьетнама и президент страны То Лам приехал в Россию с государственным визитом, который проходил 7–9 сентября. Это первый с 1991 г. государственный визит руководителя Вьетнама, который одновременно возглавляет партию и государство.
Церемония встречи началась с традиционного для государственных визитов приветствия президента России Владимира Путина с То Ламом и его супругой Нго Фыонг Ли в Георгиевском зале Кремля. После этого прозвучали гимны двух стран, а затем лидеры поприветствовали членов двух делегаций. Среди российской делегации были представители крупного бизнеса и госкомпаний – председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон, председатель набсовета ГК «Базовый элемент» Олег Дерипаска, председатель совета директоров «Силовых машин» Алексей Мордашов, гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев и др.
Переговоры глав государств сначала проходили в узком составе, затем по видеоконференцсвязи они приняли участие в открытии лаборатории по изучению и профилактике инфекционных болезней в Ханое. После этого переговоры продолжились в расширенном составе. Затем прошла церемония подписания документов, а главы государств выступили с заявлением для прессы. После этого То Ламу вручили Международную премию мира им. Льва Толстого.
В протокольной части встречи в узком составе Путин поздравил То Лама с Днем независимости Вьетнама – он отмечался 2 сентября. Торговый оборот между странами за 2025 г. вырос на 6%, а за первое полугодие 2026 г. темпы роста удвоились. Сотрудничество ведется по теме безопасности, в гуманитарной сфере, напомнил президент.
«Уважаемый товарищ Владимир Путин, я очень рад вновь встретиться с вами. [Вы] наш большой друг, близкий брат вьетнамского народа, товарищ, с которым меня связывают особые личные отношения», – сказал То Лам. По его словам, в ходе визита хотелось бы обсудить вопросы, которые считаются стратегическими и неотложными в двустороннем сотрудничестве. Вьетнам считает отношения с Россией приоритетными, отметил он, хотя в последнее время некоторые страны «выражали реакцию», что Вьетнам сохраняет добрые отношения с Россией.
«Однако Вьетнам не проявил колебаний, не изменил своей позиции и четко продемонстрировал свой подход, поскольку четко понимает суть данного вопроса», – заявил он. То Лам особо подчеркнул роль Путина в формировании «многополярного миропорядка, обеспечении глобальной энергетической и продовольственной безопасности».
В заявлениях для прессы Путин сказал, что Россия прорабатывает вопрос о том, чтобы ввести безвизовый режим для жителей Вьетнама (для россиян во Вьетнаме он действует). Особо президент подчеркнул взаимодействие в энергетике. «Газпром» разрабатывает месторождения на вьетнамском шельфе, а в прошлом году компания начала поставки СПГ во Вьетнам. То Лам пригласил Путина во Вьетнам на саммит АТЭС, который в 2027 г. пройдет на острове Фукуок. По его словам, стороны продолжат сотрудничество в сфере энергетики, технологий, будут углублять военное сотрудничество и взаимодействие в сфере безопасности.
В принятом по итогам переговоров совместном заявлении о дальнейшем укреплении отношений всеобъемлющего стратегического партнерства между странами говорится, что Россия высоко оценивает «равноудаленную и объективную линию Вьетнама» в отношении украинского кризиса. Другие подписанные документы касаются инвестиционного сотрудничества, подготовки кадров, работы в сфере энергетики, в том числе соглашения о разделе продукции на одном из блоков нефтеносного шельфа Вьетнама, было подписано рамочное соглашение по вопросу сотрудничества по созданию стратегического нефтяного резерва во Вьетнаме.
В ходе государственного визита до переговоров в Кремле То Лам успел встретиться с премьер-министром Михаилом Мишустиным, председателями обеих палат парламента – Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным, зампредом Совбеза, председателем «Единой России» Дмитрием Медведевым и др.
То Лам приехал в Россию с целью провести переговоры не только с Путиным, но и с другими российскими политиками, обращает внимание директор Центра АСЕАН МГИМО Екатерина Колдунова. Из содержательных вещей в повестке переговоров речь идет о комплексе технологий, которые направлены на развитие зеленой энергетики, что можно связать и с возобновленным проектом строительства атомной электростанции (АЭС) во Вьетнаме, считает эксперт. Ряд научно-образовательных проектов в перспективе должен обеспечить Вьетнаму толчок для подъема экономики и в итоге – статус высокоразвитого государства с высоким доходом на душу населения к 2045 г., полагает Колуднова. Помимо энергетики Вьетнам в этом плане также заинтересован в проектах с Россией (за счет финансирования обеих сторон) в фармацевтике, материаловедении, цифровизации, биотехнологиях и др., заключает Колдунова.
В повестке отношений России и Вьетнама сейчас строительство во Вьетнаме АЭС и вопросы традиционной энергетики в целом, финансовая интеграция, а также подготовка кадров, перечисляет замдиректора ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Александр Королев. По его мнению, То Лама не было на саммите Россия – АСЕАН в Казани в июне 2026 г., потому что он хотел отдельной встречи с Путиным – быть в центре внимания и обсудить все максимально подробно, а не мимолетно. Среди возможных тем обсуждений на переговорах Королев называет строительство АЭС во Вьетнаме. По его словам, финансирование строительства АЭС должно проходить в рамках российского государственного экспортного кредита. Ранее посол Вьетнама в России Данг Минь Кхой сказал «РИА Новости», что ввод в эксплуатацию двух энергоблоков АЭС «Ниньтхуан-1» запланирован на период с 2030 по 2035 г.
Повестка двусторонних отношений стабильна, не меняется уже десятилетие, говорит Михаил Терских, научный сотрудник Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН. Это вопросы безопасности в самом широком смысле. По его словам, это и физическая безопасность – Россия по-прежнему ключевой иностранный поставщик продукции военного назначения для вооруженных сил Вьетнама, и энергетическая безопасность – сотрудничество в нефтегазовой и атомной сфере. В меньшей степени это сотрудничество в области информационной и продовольственной безопасности, говорит он.