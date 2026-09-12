Герои 11 сентября: как обычные люди спасали обычных людей

Пассажиры и стюардессы принялись обсуждать план действий. Часть из них решилась оказать сопротивление, хотя у захватчиков были ножи и, возможно, бомба, а один из пассажиров уже был убит. Люди вооружились подручными предметами и попросили у бортпроводниц кипяток. 32-летний Тодд Бимер пытался связаться с родными по телефону, встроенному в спинку сиденья, но был перенаправлен на оператора Лизу Джефферсон. Мужчина попросил ее прочитать вместе молитву, а если не выживет, то передать жене и детям, как сильно он их любит. После этого Тодд обратился к остальным: «Ребята, вы готовы? Окей. Погнали!». Эти слова позже неоднократно цитировал президент Джордж Буш-младший.