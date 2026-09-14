Что известно о конфликте между НАБУ и генпрокурором Украины

Что известно о конфликте между НАБУ и генпрокурором УкраиныКравченко подписал подозрение Кривоносу и покинул страну
- Генпрокурор Кравченко обвинил главу НАБУ Кривоноса в подделке документов
- Зеленский потребовал уводить Кравченко, который ранее сам подал в отставку
- Кравченко покинул страну на служебной машине
- Железняк заявил, что дело против Кривоноса готовила СБУ
Подавший в отставку генпрокурор Украины Руслан Кравченко подписал 13 сентября подозрение директору национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семену Кривоносу из-за якобы подделки официальных документов для получения неправомерной выгоды в особо крупном размере. Позже стало известно, что Кравченко покинул страну. В этот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости уволить генпрокурора. О том что известно о ситуации к этому часу, – в материале «Ведомостей».
Кравченко обвинил Кривоноса в подделке официальных документов для получения неправомерной выгоды в особо крупном размере. Кроме того, глава НАБУ обвиняется в фиктивном усыновлении для избежания ответственности.
До этого, 7 сентября, Кравченко сообщил, что подал в отставку, и назвал это решение политическим и принятым сознательно. «Не хочу, чтобы должность генерального прокурора использовали как инструмент политического противостояния», – заявил он.
14 сентября Зеленский заявил о необходимости уволить Кравченко. Украинский лидер призвал Верховную раду как можно быстрее одобрить отставку генпрокурора. По словам Зеленского, он сам сказал Кравченко уволиться. Президент подчеркнул, что если генпрокурор считает это политическим давлением, «пусть так и называет». Украинское издание «Страна» сообщило, что Зеленский внес в Раду представление об увольнении Кравченко с должности генпрокурора. Оно будет рассмотрено 15 сентября.
Тогда же бывший советник министра обороны Украины Сергей Стерненко сообщил, что ночью Кравченко отправился за границу на служебном автомобиле. Стерненко эту информацию передали его «источники в органах правопорядка». Он также обратил внимание, что в НАБУ заявления Кравченко расценивают как атаку на ведомство. Кроме того, он опубликовал скриншот сообщения, где было указано, что сейчас Кравченко находится в заграничной поездке, в ходе которой он намерен оповестить международное сообщество о «реальном положении» антикоррупционных органов страны. Бывший советник министра обороны заявил, что этот текст принадлежит Кравченко.
Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов) охарактеризовал ситуацию с подозрением Кривоносу и внезапным выездом Кравченко за границу как ненормальную, пишет «Страна». «Все это ненормально и максимально вредит имиджу Украины в мире», – заявил Буданов.
Вместе с тем, по данным «Страны», близкий к НАБУ украинский «Центр по борьбе с коррупцией» заявил, что Кравченко мог покинуть страну исключительно с ведома и по согласованию с Зеленским.
Украинский депутат Ярослав Железняк сообщил, что дело в отношении Кривоноса было подготовлено в Службе безопасности Украины (СБУ). «Здесь усматривается из материалов ходатайства, что следственным отделом Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве № 22014101110000061 от 25 апреля 2014 г., по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины». По словам Железняка, первая цифра уголовного производства, в котором выписаны подозрения, «2», – это означает орган досудебного расследования СБУ.