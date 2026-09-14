Что известно о конфликте между НАБУ и генпрокурором Украины

Тогда же бывший советник министра обороны Украины Сергей Стерненко сообщил, что ночью Кравченко отправился за границу на служебном автомобиле. Стерненко эту информацию передали его «источники в органах правопорядка». Он также обратил внимание, что в НАБУ заявления Кравченко расценивают как атаку на ведомство. Кроме того, он опубликовал скриншот сообщения, где было указано, что сейчас Кравченко находится в заграничной поездке, в ходе которой он намерен оповестить международное сообщество о «реальном положении» антикоррупционных органов страны. Бывший советник министра обороны заявил, что этот текст принадлежит Кравченко.