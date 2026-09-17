Пентагон потратил в Иране за пять месяцев $38 млрд

Пентагон потратил в Иране за пять месяцев $38 млрдНо расход дефицитных типов ракет придется долго восполнять
К началу августа военная операция США в Иране, начатая 28 февраля, обошлась Пентагону в $38 млрд. Об этом говорится в докладе счетной палаты конгресса США, опубликованном в ночь на 16 сентября. Эта сумма отражает затраты на замену израсходованных боеприпасов и оборудования, потерянных в боях, увеличение налета авиации, а также рост расходов на топливо. По словам авторов, приведенная сумма показывает, что активная фаза конфликта длилась чуть более месяца и что в нем было задействовано относительно небольшое количество американских войск по сравнению с гораздо более масштабными и продолжительными операциями США в Ираке и Афганистане. При этом оценка палаты не включает расходы, понесенные другими правительственными ведомствами. Например, не учитывается возросший расход на топливо для грузовиков национальной почтовой службы. Она также не включает расходы, уже учтенные в федеральном бюджете, такие как основные эксплуатационные расходы видов вооруженных сил, участвующих в конфликте. Палата не смогла определить потенциальные дополнительные расходы, связанные с дипломатическими действиями, а также с доставкой гуманитарных грузов.
Дипломатического решения американо-иранского конфликта по-прежнему нет. Если сохранится ситуация, при которой конфликт продолжится, но его динамика будет низкой, то эксперты прогнозируют расходы на него со стороны Пентагона от $2 млрд до $3 млрд ежемесячно.
Кроме того, отдельный внутриведомственный доклад был подготовлен министерством обороны по запросу конгресса. Согласно этому документу, с конца февраля по 29 июня на иранскую операцию потратили $33,4 млрд. В документе подчеркивается, что эта сумма не включает расходы на восстановление американской инфраструктуры, поврежденной или разрушенной ответными иранскими ударами в ходе конфликта. Приводятся также данные по потерям среди личного состава за указанный период: семеро – безвозвратные потери, а 417 – ранены. В том же разделе подчеркивается урон, нанесенный американским дипломатическим объектам в Ираке, Кувейте, Саудовской Аравии и ОАЭ. Предварительная стоимость их восстановления составляет $184 млн.
Единоразовый расход как производство за месяц
Согласно агрегатору опросов Real Clear Politics, 60,8% американцев негативно относятся к действиям Трампа на иранском направлении.
Доклад счетной палаты США – предостережение, что конфликт может затянуться и сказаться на результатах предвыборной кампании – 2026, причем не в пользу республиканцев, говорит старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин. Он подчеркнул, что демократы используют эту возможность для критики Трампа и заработают на этом политические очки. Хотя конкретно в этом случае больше может достаться военному министру обороны Питу Хегсету, давление на которого в последние месяцы только усиливается. В то же самое время эксперт призвал не переоценивать значение этого доклада для внутриполитического расклада сил в США. «Нынешняя ситуация управляемого хаоса пока устраивает Трампа, и половинчатая дипломатия вполне справляется с текущими задачами. Результаты промежуточных выборов станут переломным моментом. Если республиканцы смогут удержать одну из палат конгресса или как минимум не позволят демократам завоевать подавляющее большинство, то вряд ли стоит ждать дипломатических прорывов на иранском направлении», – сказал эксперт. Цифры в докладе счетной палаты приближены к реальности, потому что, несмотря на сравнительно низкую интенсивность, нынешняя военная кампания в Иране довольно дорогая, подчеркнул американист Игорь Шкробтак. Он объяснил это расходованием дорогих боеприпасов. «Сейчас оборонительное вооружение стоит дороже, чем наступательное», – говорит эксперт.