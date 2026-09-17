Пентагон потратил в Иране за пять месяцев $38 млрд

Доклад счетной палаты США – предостережение, что конфликт может затянуться и сказаться на результатах предвыборной кампании – 2026, причем не в пользу республиканцев, говорит старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин. Он подчеркнул, что демократы используют эту возможность для критики Трампа и заработают на этом политические очки. Хотя конкретно в этом случае больше может достаться военному министру обороны Питу Хегсету, давление на которого в последние месяцы только усиливается. В то же самое время эксперт призвал не переоценивать значение этого доклада для внутриполитического расклада сил в США. «Нынешняя ситуация управляемого хаоса пока устраивает Трампа, и половинчатая дипломатия вполне справляется с текущими задачами. Результаты промежуточных выборов станут переломным моментом. Если республиканцы смогут удержать одну из палат конгресса или как минимум не позволят демократам завоевать подавляющее большинство, то вряд ли стоит ждать дипломатических прорывов на иранском направлении», – сказал эксперт. Цифры в докладе счетной палаты приближены к реальности, потому что, несмотря на сравнительно низкую интенсивность, нынешняя военная кампания в Иране довольно дорогая, подчеркнул американист Игорь Шкробтак. Он объяснил это расходованием дорогих боеприпасов. «Сейчас оборонительное вооружение стоит дороже, чем наступательное», – говорит эксперт.