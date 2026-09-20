Главное о третьем дне голосования

Главное о третьем дне голосованияЯвка превысила 50%
- Явка
- Главные события и заявления
- Атаки на российские регионы
- Нарушения и инциденты
- Комментарии экспертов
В России продолжается голосование на выборах депутатов Государственной думы. Жители 39 регионов страны также выбирают представителей в местные законодательные собрания, а в восьми субъектах проходят прямые выборы глав регионов. Избирательный процесс завершится сегодня в 20:00.
Гражданам предстоит определить состав нижней палаты парламента из 450 депутатов. Половина мандатов распределяется по партийным спискам, для попадания в которые политическим силам необходимо преодолеть пятипроцентный барьер, а другая половина – по одномандатным округам. В федеральный бюллетень включены 10 партий, включая «Единую Россию», ЛДПР, КПРФ, «Справедливую Россию», «Новых людей» и другие.
Явка
Явка на выборы депутатов в Госдуму девятого созыва составила 45,03% по состоянию на 8:00 мск, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
Третий день голосования в Москве начался в штатном режиме, сообщил Общественный штаб. Онлайн-голосование не прекращалось ни на минуту – за ночь свой выбор сделали около 100 000 человек. На утро 20 сентября общая явка – 3,2 млн выданных бюллетеней, что составляет 40,2% от общего числа столичных избирателей.
Явка на дистанционное электронное голосование достигла 85%, сообщили в Минцифры. На 9:55 мск свой выбор на платформе сделали 3,4 млн зарегистрировавшихся на ДЭГ избирателей.
В 13:37 явка на выборах в Госдуму превысила 50%.
Главные события и заявления
МИД РФ сообщил, что утром 20 сентября избирательные участки открылись в Японии, Колумбии, Турции, Австралии, Южной Корее, Вьетнаме, на Филиппинах, в КНДР, Гайане и других странах.
Глава ЦИК Элла Памфилова на утреннем брифинге предложила придумать новый термин для обозначения «недружественных стран», поскольку, по ее мнению, существующее название слишком мягкое. Она отметила, что голосование за рубежом проходило в весьма непростых условиях.
По словам главы ЦИК, в Ленинградской, Калининградской и Псковской областях организовали 10 пунктов голосования на приграничной линии, вблизи погранпереходов. Глава избиркома Калининградской области Инесса Винярская сообщила, что за два дня там проголосовали 625 человек. Приезжали из Германии, Польши, Латвии, Чехии. Глава избиркома Псковской области Игорь Сопов рассказал, что у них голосуют Прибалтика, Финляндия, Германия. Голосование проходит в автобусах, в каждом автобусе есть видеонаблюдение.
Секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев заявил, что явка в Единый день голосования превышает показатели 2021 г. По его словам, несмотря на многочисленные провокации, люди приходят на участки и делают выбор в пользу развития страны. Он отметил, что голосование проходит открыто, при участии международных наблюдателей и максимальном освещении в СМИ и соцсетях. «Никому не удастся изменить главное – решение на выборах принимают сами граждане России. Своим участием они уже показали свою ответственность за будущее страны и готовность разделять курс президента», – подчеркнул Якушев.
В 14:00 было принято решение завершить голосование в ДНР. Это сделали ради безопасности граждан.
Атаки на российские регионы
Отражена самая массированная атака вражеских беспилотников. С 19 сентября на всех рубежах было сбито более 1600 БПЛА. Из них 450 на подлете к Москве, сообщил Сергей Собянин. Все избирательные участки в Москве открылись вовремя, несмотря на ночную массированную атаку беспилотников ВСУ на столичный регион, сообщили в Мосгоризбиркоме.
Всего за ночь над регионами России силами ПВО было сбито 1110 беспилотников.
Член УИК Херсонской области погибла в результате атаки дрона на гражданский автобус в Херсонской области, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова на утреннем брифинге.
ВСУ разрушили избирательный участок в школе прифронтового поселка Запорожской области. Он располагается в действующей школе, в ней учатся 170 детей, сообщил глава региона Евгений Балицкий. На избирательном участке проходило досрочное голосование, и к моменту атаки участок уже не работал, процедура голосования в этом районе завершилась досрочно.
Глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что ВСУ ударами по Энергодару пытались сорвать выборы в РФ, но получили обратный эффект. Также был осуществлен дополнительный завоз топлива на ЗАЭС и произошла ротация экспертов МАГАТЭ.
Нарушения и инциденты
На утреннем брифинге Памфилова сообщила о поджоге избирательного участка в Коми. Инцидент произошел 19 сентября после окончания голосования. «Совершивший поджог задержан, возгорание оперативно потушили», – заявила Памфилова. По ее словам, голосование на участке не прерывалось.
Ранее в этот же день в Коми произошел другой инцидент: на участке № 62 в Сыктывкаре обнаружили около 50 бюллетеней с заранее проставленными отметками за одну из партий. Заполненные бюллетени изъяты, полиция проводит проверку. «Я так полагаю, что все, кто к этому причастен, будут жестко наказаны. Это недопустимо. Надо тщательно проверить, это намеренное действие или это провокация определенная», – заявила Памфилова.
В Марий Эл по жалобе КПРФ установлен факт вброса бюллетеней на избирательном участке в Медведевском районе. Территориальная избирательная комиссия Медведевского района приняла решение об отстранении от работы двух членов комиссии – председателя и заместителя. Вброшенные бюллетени будут признаны недействительными. «Это вопиющий по наглости, безответственности и безмозглости случай с ощущением полной безнаказанности. Думают, что кто-то прикроет. Не прикроют, не позволю», – прокомментировала Памфилова.
Комментарии экспертов
Сообщения о массовых недопусках наблюдателей не являются массовыми, заявил доцент МПГУ Никита Тюков. «Если проанализировать все подобные сообщения, то речь идет всего о 0,3% от общего числа наблюдателей и касается двух партий в нескольких регионах. То есть мы имеем отдельные случаи, с которыми и следует разбираться», – сказал Тюков.