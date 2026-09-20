Главное о третьем дне голосования

Секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев заявил, что явка в Единый день голосования превышает показатели 2021 г. По его словам, несмотря на многочисленные провокации, люди приходят на участки и делают выбор в пользу развития страны. Он отметил, что голосование проходит открыто, при участии международных наблюдателей и максимальном освещении в СМИ и соцсетях. «Никому не удастся изменить главное – решение на выборах принимают сами граждане России. Своим участием они уже показали свою ответственность за будущее страны и готовность разделять курс президента», – подчеркнул Якушев.