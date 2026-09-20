Памфилова: по всем уровням на выборах проголосовали более 45% избирателей

Памфилова: по всем уровням на выборах проголосовали более 45% избирателейДЭГом воспользовались 3,3 млн человек
По всей стране на выборах всех уровней проголосовали более 45% избирателей. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова в ходе утреннего брифинга. Значительная часть голосов была подана через систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ), охват которым достиг рекордных показателей.
«По всей стране по всем уровням выборов проголосовали более 45% избирателей», – заявила глава ЦИК.
На федеральной платформе ДЭГа проголосовало более 3,3 млн человек. Эта цифра составляет 83% от общего числа поданных заявок на участие в онлайн-голосовании.
В Москве через механизмы ДЭГа и традиционное электронное голосование свои голоса отдали более 2,8 млн человек. Суммарно по всей России через систему дистанционного электронного голосования приняли участие более 6 млн граждан.
По словам Памфиловой, жители одного из поселений Ненецкого автономного округа смогли воспользоваться дистанционным электронным голосованием с использованием спутниковой связи нового поколения посредством передачи данных через низкоорбитальную спутниковую связь российской аэрокосмической компании «Бюро 1440».
«Это невероятно важный проект, который позволит действительно добраться до самых отдаленных точек, туда, где нет интернета, и обеспечить голосование с минимальными затратами», – пояснила глава ЦИК.
Памфилова также сообщила о гибели члена участковой избирательной комиссии Ольги Демьяненко. Она стала жертвой целенаправленной атаки беспилотника на гражданский автобус в Херсонской области. Инцидент произошел 20 сентября, в день голосования.
Единый день голосования проходит в России с 18 по 20 сентября. На выборах депутатов Госдумы IX созыва распределяется 450 мандатов: 225 по партийным спискам и 225 по одномандатным округам. В голосовании участвуют 10 партий, «Яблоко» было снято с федерального списка решением Верховного суда.