Итоги выборов: «Единая Россия» получила конституционное большинство

Памфилова назвала прошедшие выборы самой тяжелой кампанией. «Для нас это и морально, и физически была самая сложная кампания. По крайней мере, вот для всех тех, кто давно уже в политике занимается этими проблемами, очень тяжелая. И мы потратили огромные усилия для того, чтобы она прошла достойно», – сказала она.