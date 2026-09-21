Итоги выборов: «Единая Россия» получила конституционное большинство

Итоги выборов: «Единая Россия» получила конституционное большинствоЦИК огласил предварительные результаты единого дня голосования
Выборы депутатов Государственной думы IX созыва проходили в России с 18 по 20 сентября. В единый день голосования по всей стране замещалось более 20 000 депутатских мандатов и выборных должностей. Помимо федеральной кампании, проходили выборы глав регионов. Глава ЦИК Элла Памфилова объявила предварительные результаты выборов. Окончательные итоги будут объявлены 25 сентября.
Итоговая явка составила 59,32% (51,72% в 2021 г.).
Явка на дистанционном электронном голосовании на выборах в Госдуму достигла 90,88% (более 3,65 млн россиян).
Обработано протоколов УИК: 95,18%.
Памфилова назвала прошедшие выборы самой тяжелой кампанией. «Для нас это и морально, и физически была самая сложная кампания. По крайней мере, вот для всех тех, кто давно уже в политике занимается этими проблемами, очень тяжелая. И мы потратили огромные усилия для того, чтобы она прошла достойно», – сказала она.
Результаты по партийным спискам и одномандатным округам
«Единая Россия» набирает 57,83% голосов по партийным спискам и побеждает в 208 одномандатных округах. 355 депутатских мандатов.
КПРФ набирает 13,81% и получает 5 одномандатных округов. 40 мандатов.
ЛДПР получает 8,98% и 2 одномандатных соответственно. 25 мандатов.
«Новые люди» набирают 7,96% голосов, не побеждают ни в одном одномандатном округе. 20 мандатов.
«Справедливая Россия» пока не проходит в Госдуму (4,96% голосов по партийным спискам), но побеждает в 4 одномандатных округах.
Памфилова оговорилась, что у «Справедливой России» еще есть шанс пройти 5% барьер.
Другие партии:
Партия пенсионеров — 2%,
«Зеленые» — 1,15%,
«Коммунисты России» — 0,85%,
«Родина» — 0,72%, 1 мандат получил ее лидер Алексей Журавлев,
Партия прямой демократии — 0,35%,
Самовыдвиженцы — 4 мандата (0,89%).
Результаты среди участников дистанционного голосования
«Единая Россия» получила 49,14%. На втором месте расположились «Новые люди», набрав 15,41%. На третьем — КПРФ с 12,23%, а на четвертом — ЛДПР с 10,79%.
Наблюдатели и нарушения
Более 336 000 наблюдателей работали на участках на прошедших выборах, это 88,3% из заявленных.
15 наблюдателей на выборах пришлось удалять по решению суда.
За период голосования в четырех субъектах были отстранены 17 членов избиркомов, шесть из них от «Яблока». Члены избиркомов были отстранены в том числе по причинам умышленной порчи избирательных бюллетеней.
Зафиксировано два случая вброса бюллетеней. Виновные будут наказаны, сообщила Памфилова.
Недействительными были признаны 36 850 бюллетеней на 20 участках в 12 субъектах РФ.
Ни одного основания для отмены итогов выборов нет, заявила глава ЦИК.
Результаты губернаторских выборов
Памфилова поздравила Рашида Темрезова и Сергея Меняйло с избранием главами КЧР и Северной Осетии. Они были избраны на заседаниях региональных парламентов.
Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев получил 65,97% голосов по итогам обработки 100% протоколов.
Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук лидирует с результатом 68,03 %.
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских лидирует с результатом 76,65%.
Глава Тувы Владислав Ховалыг набирает 90,95% голосов после обработки 100% протоколов.
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко получает 70,89% голосов по итогам обработки 100% протоколов.
Врио губернатора Тверской области Виталий Королев лидирует с 69,69% голосов.
Глава Мордовии Артем Здунов лидирует с 77,97% голосов после обработки 100% протоколов.
Глава Чечни Рамзан Кадыров лидирует с 99,85% голосов после обработки 100% протоколов.