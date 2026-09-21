Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,56-0,17%ARSA6,91+1,02%MGTS1 470+0,14%IMOEX2 253,28-1,09%RTSI843,06-1,09%RGBI112,76+0,05%RGBITR770,84+0,15%
Главная / Политика /

Итоги выборов: «Единая Россия» получила конституционное большинство

ЦИК огласил предварительные результаты единого дня голосования
Михаил Беляев
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Выборы депутатов Государственной думы IX созыва проходили в России с 18 по 20 сентября. В единый день голосования по всей стране замещалось более 20 000 депутатских мандатов и выборных должностей. Помимо федеральной кампании, проходили выборы глав регионов. Глава ЦИК Элла Памфилова объявила предварительные результаты выборов. Окончательные итоги будут объявлены 25 сентября.

  • Итоговая явка составила 59,32% (51,72% в 2021 г.).

  • Явка на дистанционном электронном голосовании на выборах в Госдуму достигла 90,88% (более 3,65 млн россиян).

  • Обработано протоколов УИК: 95,18%.

Памфилова назвала прошедшие выборы самой тяжелой кампанией. «Для нас это и морально, и физически была самая сложная кампания. По крайней мере, вот для всех тех, кто давно уже в политике занимается этими проблемами, очень тяжелая. И мы потратили огромные усилия для того, чтобы она прошла достойно», – сказала она.

Результаты по партийным спискам и одномандатным округам

  • «Единая Россия» набирает 57,83% голосов по партийным спискам и побеждает в 208 одномандатных округах. 355 депутатских мандатов.

  • КПРФ набирает 13,81% и получает 5 одномандатных округов. 40 мандатов.

  • ЛДПР получает 8,98% и 2 одномандатных соответственно. 25 мандатов.

  • «Новые люди» набирают 7,96% голосов, не побеждают ни в одном одномандатном округе. 20 мандатов.

  • «Справедливая Россия» пока не проходит в Госдуму (4,96% голосов по партийным спискам), но побеждает в 4 одномандатных округах.

Памфилова оговорилась, что у «Справедливой России» еще есть шанс пройти 5% барьер.

Другие партии:

  • Партия пенсионеров — 2%,

  • «Зеленые» — 1,15%,

  • «Коммунисты России» — 0,85%,

  • «Родина» — 0,72%, 1 мандат получил ее лидер Алексей Журавлев,

  • Партия прямой демократии — 0,35%,

  • Самовыдвиженцы — 4 мандата (0,89%).

Результаты среди участников дистанционного голосования

«Единая Россия» получила 49,14%. На втором месте расположились «Новые люди», набрав 15,41%. На третьем — КПРФ с 12,23%, а на четвертом — ЛДПР с 10,79%.

Наблюдатели и нарушения

  • Более 336 000 наблюдателей работали на участках на прошедших выборах, это 88,3% из заявленных.

  • 15 наблюдателей на выборах пришлось удалять по решению суда.

  • За период голосования в четырех субъектах были отстранены 17 членов избиркомов, шесть из них от «Яблока». Члены избиркомов были отстранены в том числе по причинам умышленной порчи избирательных бюллетеней.

  • Зафиксировано два случая вброса бюллетеней. Виновные будут наказаны, сообщила Памфилова.

  • Недействительными были признаны 36 850 бюллетеней на 20 участках в 12 субъектах РФ.

Ни одного основания для отмены итогов выборов нет, заявила глава ЦИК.

Результаты губернаторских выборов

Памфилова поздравила Рашида Темрезова и Сергея Меняйло с избранием главами КЧР и Северной Осетии. Они были избраны на заседаниях региональных парламентов.

  • Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев получил 65,97% голосов по итогам обработки 100% протоколов.

  • Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук лидирует с результатом 68,03 %.

  • Губернатор Ульяновской области Алексей Русских лидирует с результатом 76,65%.

  • Глава Тувы Владислав Ховалыг набирает 90,95% голосов после обработки 100% протоколов.

  • Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко получает 70,89% голосов по итогам обработки 100% протоколов.

  • Врио губернатора Тверской области Виталий Королев лидирует с 69,69% голосов.

  • Глава Мордовии Артем Здунов лидирует с 77,97% голосов после обработки 100% протоколов.

  • Глава Чечни Рамзан Кадыров лидирует с 99,85% голосов после обработки 100% протоколов.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте