Неожиданные выступления на выборах в заксобрания
На минувших выборах в заксобрания, согласно предварительным данным, есть несколько неожиданных побед.
По списку в заксобрание Санкт-Петербурга прошли «Зеленые», набрав 5,99%. Список партии возглавляла экс-лидер регионального отделения СР, депутат городского парламента Марина Шишкина. Также на выборах в Петербурге ЛДПР по спискам обошла КПРФ – 11,65% против 11,11%.
Помимо Петербурга ЛДПР заняла 2-е место на выборах в заксобрания Приморья, Кировской, Тюменской областей, ХМАО и Чукотки. Традиционно последние циклы это место КПРФ.
Выборы в Новгородскую областную думу увенчались успехом для единственного не снятого списка «Яблока» – партия набирает 5,89% голосов и проходит в новый созыв легислатуры.
А ЛДПР впервые в истории проходит в парламент Чечни. Список либерал-демократов, возглавляемый президентом Академии наук Чеченской республики и бывшим министром по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулатом Умаровым, набирает 5,1%.
В Чечне с 2013 по 2022 г. не работало реготделение ЛДПР. Оно самораспустилось после того, как ныне покойный лидер партии Владимир Жириновский, комментируя устроенный уроженкой Дагестана теракт в Волгограде, призвал оградить Северный Кавказ проволокой и ввести в республиках макрорегиона штраф за третьего ребенка. Члены чеченской ячейки партии сочли эти слова «покушением на демократические принципы, которые лежат в основе российской государственности».
Региональное отделение партии вновь открылось уже после смерти Жириновского в 2022 г.
В августе этого года Грозный посетил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, он единственный из лидеров парламентских партий прилетел в Чечню, чтобы почтить память первого президента Чечни Ахмата Кадырова в связи с 75-летием со дня его рождения. Кадыров-старший погиб в результате покушения на стадионе «Динамо» в Грозном 9 мая 2004 г.