Неожиданные выступления на выборах в заксобрания

В Чечне с 2013 по 2022 г. не работало реготделение ЛДПР. Оно самораспустилось после того, как ныне покойный лидер партии Владимир Жириновский, комментируя устроенный уроженкой Дагестана теракт в Волгограде, призвал оградить Северный Кавказ проволокой и ввести в республиках макрорегиона штраф за третьего ребенка. Члены чеченской ячейки партии сочли эти слова «покушением на демократические принципы, которые лежат в основе российской государственности».