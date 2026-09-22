Комитет Павла Крашенинникова в Госдуме разделят на две части

В IX созыве комитет Госдумы по госстроительству и законодательству может быть разделен на две части. Об обсуждении возможных изменений «Ведомостям» рассказали пять источников, близких к администрации президента (АП), Госдуме и «Единой России». Этот комитет, который в VII и VIII созывах доверили министру юстиции правительства 1998–1999 гг. Павлу Крашенинникову, считается одним из самых влиятельных в Госдуме. Именно он находится в коммуникации с кремлевскими юристами по самым принципиальным для власти законопроектам, сказали источники «Ведомостей», близкие к АП.