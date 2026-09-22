Комитет Павла Крашенинникова в Госдуме разделят на две части

Комитет Павла Крашенинникова в Госдуме разделят на две частиСейчас на него приходится четверть всех законопроектов
В IX созыве комитет Госдумы по госстроительству и законодательству может быть разделен на две части. Об обсуждении возможных изменений «Ведомостям» рассказали пять источников, близких к администрации президента (АП), Госдуме и «Единой России». Этот комитет, который в VII и VIII созывах доверили министру юстиции правительства 1998–1999 гг. Павлу Крашенинникову, считается одним из самых влиятельных в Госдуме. Именно он находится в коммуникации с кремлевскими юристами по самым принципиальным для власти законопроектам, сказали источники «Ведомостей», близкие к АП.
Предполагается, что один из комитетов после разделения продолжит возглавлять Крашенинников, говорят источники «Ведомостей». В зоне его ответственности будет конституционное законодательство, избирательное законодательство, Гражданский кодекс, Арбитражный процессуальный кодекс и Кодекс административного судопроизводства.
В другой комитет перейдут законопроекты, связанные с Уголовным кодексом, Кодексом об административных правонарушениях, Уголовно-исполнительным кодексом и Уголовно-процессуальным кодексом. Возглавить этот комитет, по словам двух источников «Ведомостей», может экс-уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, которая избралась в новый созыв от «Единой России». Об этом «Ведомостям» сказали два собеседника, близких к АП. Правда, еще два собеседника не исключают, что комитет может возглавить первый зампред комитета по госстроительству Госдумы VIII созыва Ирина Панькина («Единая Россия»).
Спикер Госдумы Вячеслав Володин еще в 2025 г. выступил с инициативой забрать часть полномочий у комитета. Как говорили источники «Ведомостей», он аргументировал это тем, что на Крашенинникова приходится 25% законопроектов, которые находятся в портфеле Госдумы. Тогда же начали обсуждать и другой вариант – разделение комитета на две части, так было по 2016 г.
С 2003 по 2016 г. комитет по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству возглавлял Крашенинников. А комитет по конституционному законодательству – выпускник юрфака ЛГУ, соучредитель фирмы ЮСТ Владимир Плигин. В VII созыв, спикером в котором стал Володин (до этого куратор внутренней политики в Кремле), Плигин не прошел. Комитеты объединили.