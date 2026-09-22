Главное из встречи Путина и Грефа: рекордные дивиденды и цифровые ФАПы

«Мы начали это делать в Ижевске, в цифровой деревне. Но когда увидели, после эксперимента у нас за три месяца оказалось 120% посещений этого цифрового ФАПа, то есть некоторые жители по два, по три раза прошли через это. И мы в конце концов доработали, сейчас фактически это небольшая районная больница в чемодане», – рассказал Греф.