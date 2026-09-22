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Главное из встречи Путина и Грефа: рекордные дивиденды и цифровые ФАПы

Сбербанк рассчитывает на высокую прибыль по итогам 2026 года
Инна Шульгина
Пресс-служба президента России
Пресс-служба президента России

Президент Владимир Путин принял в Кремле главу Сбербанка Германа Грефа. Обсуждались рекордные дивиденды, поддержка пострадавших в Крыму, образовательные и медицинские проекты. «Ведомости» собрали главное из встречи.

Финансовые результаты и дивиденды

По словам Грефа, Сбербанк выплатит 850 млрд руб. дивидендов – это рекорд в истории финансовой компании. Греф надеется на рекордную прибыль по итогам года и планирует направить на дивиденды 50% от нее.

«Мы от своих обязательств не отступаем и выполним их полностью», – подчеркнул глава Сбербанка.

Поддержка Крыма и регионов

Сбербанк запустил программу реструктуризации помощи жителям и бизнесу Крыма и Севастополя. Речь об отсрочках платежей и кредитных каникулах для пострадавших. Компания ведет благотворительные программы в 31 регионе. Проекты связаны с развитием городов, поддержкой детских учреждений, детских домов, детских психоневрологических интернатов. Греф напомнил, что по поручению Путина региональные программы сохранены.

Кроме того, совместно с Минобороны Сбербанк выпустил карту, которая выполняет функцию не только платежного инструмента, но и удостоверения участника спецоперации. Также создан специальный вклад для участников спецоперации с повышенным процентом начисления по их накоплениям.

Образование и ИИ

В 31 регионе России работает «Школа 21», рассказал Греф. По его словам, до конца года откроют еще 20 кампусов. Сбербанк развивает инженерное образование, особенно в сфере искусственного интеллекте (ИИ).

«У нас везде большой поток людей, молодых людей, в общем, людей всех возрастов. Самый возрастной студент – 61 год», – отметил Греф.

По его словам, высокими темпами развивается все, что «связано с перемещением искусственного интеллекта в физический мир». Имеются в виду роботы, самоуправляемые различные механизмы и машины. Глава Сбербанка также анонсировал, что в ноябре компания покажет новых антропоморфных роботов.

Цифровые ФАПы и медицина

Сбербанк развивает проект «цифровых ФАПов» – портативных комплексов, которые позволяют фельдшеру проводить диагностику на дому. В разработанным компанией чемодане фельдшера есть оборудование для УЗИ и кардиограммы, а также портативный рентген. Данные анализирует ИИ, а врач консультирует онлайн.

Как правило, регион покупает такой ФАП, а Сбербанк обучает персонал его использованию.

«Мы начали это делать в Ижевске, в цифровой деревне. Но когда увидели, после эксперимента у нас за три месяца оказалось 120% посещений этого цифрового ФАПа, то есть некоторые жители по два, по три раза прошли через это. И мы в конце концов доработали, сейчас фактически это небольшая районная больница в чемодане», – рассказал Греф.

Проект поддерживает Минздрав, все приборы сертифицированы.

Сбербанк также выпустил банкоматы, в которые инкорпорирована функция диагностики. Изменения здоровья можно определить, приложив пальцы к устройству и посмотрев на камеру в банкомате. Человек также получает рекомендации в случае, если есть необходимость обследования.

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