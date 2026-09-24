Как россияне за границей голосовали на выборах в Госдуму

КПРФ чаще других партий занимала 2-е место (после НЛ или ЕР) – серебро коммунисты получили в 39 странах, причем в 15 они обогнали ЕР. К примеру, КПРФ, по данным «Ведомостей», заняла 1-е место в Румынии с результатом в 30,93% (30 голосов). На 2-м месте там НЛ – 24,74% (24 голоса), на третьем ЕР – 22,7% (22 голоса). Самый высокий результат КПРФ за рубежом был в Литве – 32,4% (99 голосов). В этой стране партия уступила НЛ, набравшим 36,3% (111 голосов), а ЕР получила 18,6% (57 голосов).