Как россияне за границей голосовали на выборах в Госдуму

Как россияне за границей голосовали на выборах в ГосдумуПобедили единороссы, но в некоторых странах обнаружились необычные результаты
Как и на территории РФ, «Единая Россия» (ЕР) лидирует по уровню поддержки на зарубежных участках. Ее поддерживают 58,18% избирателей, голосовавших за границей. «Ведомости» изучили данные по 76 странам, доступные 23 сентября. В ГАС «Выборы» введены итоги еще не по всем участкам. Итоги выборов будут подведены 25 сентября.
«Новые люди» (НЛ) предварительно занимают 1-е место среди партий парламентской оппозиции по количеству голосов на зарубежных участках. НЛ предварительно получают 13,29%, КПРФ – 10,2%, «Справедливая Россия» (СР) – 5,77%, ЛДПР – 5,11%.
Единороссы доминировали
Согласно данным, изученным «Ведомостями», самый высокий результат у ЕР в Гайане – 77,3%. Всего там голосовали 22 человека, 17 из которых – за партию власти. В Киргизии ЕР получает 76,8% (162 голоса), а в Абхазии – 76% (10 877 голосов). Всего партия заняла 1-е место в проанализированных 50 странах.
Рекорд по количеству голосов в абсолютном выражении за ЕР ставит Кипр. В этом государстве за партию проголосовали 14 732 россиянина (73,2%). В Палестине ЕР получает 71,8% (112), в Ливане – 71,4% (230). Более двух третей голосов ЕР набирает также в Камеруне – 69,4% (34 голоса), Таджикистане – 68,9% (93), Джибути и Сомали – 68,2% (15), Йемене – 66,7% (16), Иордании – 65,9% (135).
«Ведомости» направили запрос в пресс-службу партии.
«Новые люди» старались
Самые высокие показатели у НЛ в Сербии – 62,1% (2812 голосов), в Португалии – 58,03% (336), в Черногории – 57% (322), в Чехии – 56,3% (500), в Испании – 56,9% (822). В Великобритании партия получила 52,2% (615 голосов), в Австрии – 51,5% (832), в Ирландии – 47,9% (126).
В некоторых других странах преимущество НЛ тоже было заметным. В Германии партия получила 1057 голосов (46,9%), во Франции – 793 голоса (44,1%). Там она обошла единороссов.
Высокие результаты НЛ продемонстрировали не только в Европе. В Таиланде партия получила 48,04% (1027), в Израиле – 47,4% (548), в Казахстане – 43,8% (1140), во Вьетнаме – 40,8% (1049), в Китае – 37,5% (426), в Японии – 38,4% (332). К слову, в Японии ЕР и КПРФ получили одинаковое число голосов – 22,8% (197).
Избиратели соблюдали паритет
Не везде разрыв между результатами НЛ и ЕР был существенным. В Армении НЛ получили 36,8% (2301 голос), а ЕР – 34,5% (2155), в Бельгии – 34,6% (161 голос) против 31% (144 голоса) у единороссов, в Канаде у НЛ 36,4% (254), у ЕР – 30,1% (210).
«Ведомости» направили запрос в пресс-службу НЛ.
Коммунисты боролись
КПРФ чаще других партий занимала 2-е место (после НЛ или ЕР) – серебро коммунисты получили в 39 странах, причем в 15 они обогнали ЕР. К примеру, КПРФ, по данным «Ведомостей», заняла 1-е место в Румынии с результатом в 30,93% (30 голосов). На 2-м месте там НЛ – 24,74% (24 голоса), на третьем ЕР – 22,7% (22 голоса). Самый высокий результат КПРФ за рубежом был в Литве – 32,4% (99 голосов). В этой стране партия уступила НЛ, набравшим 36,3% (111 голосов), а ЕР получила 18,6% (57 голосов).
Во Вьетнаме КПРФ получила 29,3% (752 голоса) против 14,9% (384 голоса) у ЕР, в Таиланде – 26,6% (568) против 12,4% (265), в Китае – 25,7% (292) против 21,7% (246), в Германии – 21,2% (477) против 19,1% (431), в Казахстане – 22,2% (577) против 21,2% (553). При этом нередко КПРФ занимала 2-е место на фоне убедительной победы ЕР. Например, в Белоруссии соотношение составило 49,7% (2266) и 21,1% (962).
Любопытно, что в пяти странах КПРФ делит 2-е место с другими партиями. В Японии коммунисты получили столько же, сколько ЕР, – 22,8%, в Гане КПРФ и НЛ набрали по 12,9%, в Лаосе – по 12,2%, на Мальдивах – по 12%, в Йемене КПРФ разделила 2-е место с СР – по 12,5%.
По словам секретаря ЦК КПРФ по выборам Сергея Обухова, такой результат голосования соотечественников за границей закономерен. Картина голосования за рубежом неоднородна: там, где проживает много уехавших в последние годы релокантов, протестные голоса аккумулировали НЛ, а КПРФ поддержали другие категории россиян, резюмировал он.
Неожиданная победа
ЛДПР и СР в целом значительно уступали трем другим парламентским партиям. Но в некоторых странах получали более высокие результаты. ЛДПР в Габоне набрала 25% и вышла на 2-е место, уступив только ЕР с 37,5%. В Брунее ЛДПР также оказалась второй с 14,3%, разделив это место с НЛ.
СР в Абхазии получила 14,1% – это 2-е место после ЕР. В Йемене за нее проголосовали 12,5% – столько же, сколько за КПРФ (у обеих партий – 2-е место).
«Ведомости» направили запросы в ЛДПР и СР.
Оценка эксперта
Различия в результатах голосования граждан России за рубежом на выборах в ГД объясняются несколькими ключевыми факторами: социально-демографическим составом волн эмиграции, страной проживания и уровнем информированности, полагает политолог Константин Калачев.
В странах дальнего зарубежья с высокой долей политической и интеллектуальной эмиграции исторически выше доля избирателей с либеральными и оппозиционными взглядами, считает эксперт. Латвия, частично признанные Южная Осетия и Абхазия, а также Киргизия – «это другое»: в этих сообществах традиционно фиксируется высокий уровень поддержки действующей российской власти и ЕР, сказал он.