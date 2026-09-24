Кто будет руководить единороссами в Госдуме

Морозов и Тимофеева в на выборы Госдуму не пошли. В новом созыве заместителем руководителя фракции может быть назначена Дарья Лантратова, говорят источники «Ведомостей». С 2022 г. она работала сенатором от Луганской народной республики, в комитете по социальной политике, занималась в т. ч. мерами поддержки участников спецоперации и их семей.