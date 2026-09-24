Кто будет руководить единороссами в Госдуме

Кто будет руководить единороссами в ГосдумеГлавой аппарата фракции будет Владимир Бурматов, говорят источники
Власти завершают консультации по поводу руководящих постов во фракции «Единой России». Она будет самой большой за историю работы единороссов в Госдуме – порядка 348 депутатов из 450.
Лидером думских единороссов, как и писали «Ведомости», может быть назначен экс-министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин. В уходящем созыве Госдумы он работал главой комитета по экологии.
У лидера фракции, вероятней всего, останется два первых заместителя, говорят два источника «Ведомостей» в партии. Это Дмитрий Вяткин и Вячеслав Макаров, рассказывают собеседники.
В прошлом VIII созыве фракцию возглавлял Владимир Васильев. Теперь он может стать вице-спикером Госдумы. Большинство заместителей руководителя фракции останутся на своих постах, говорят собеседники «Ведомостей».
Кроме Вяткина и Макаров, заместителями Васильева были Евгений Ревенко, Алена Аршинова, Андрей Исаев и Сергей Морозов. Также должности замруководителя фракции с руководством внутрифракционных групп совмещали Александр Борисов, Ольга Тимофеева, Иван Квитка, Виктор Селиверстов и Адальби Шхагошев.
Морозов и Тимофеева в на выборы Госдуму не пошли. В новом созыве заместителем руководителя фракции может быть назначена Дарья Лантратова, говорят источники «Ведомостей». С 2022 г. она работала сенатором от Луганской народной республики, в комитете по социальной политике, занималась в т. ч. мерами поддержки участников спецоперации и их семей.
Кроме того, заместителем руководителя фракции может стать и Денис Кравченко, отмечают собеседники «Ведомостей». В уходящем созыве он был первым заместителем председателя комитета по экономике, автором закона о креативных индустриях. До избрания в Госдуму в 2016 г. работал заместителем и первым заместителем генерального директора Объединенной ракетно-космической корпорации.
Ожидается и другое назначение, говорят два источника «Ведомостей». Бывший глава «Молодой гвардии «Единой России» Владимир Бурматов, проигравший праймериз и не выдвинувшийся в Госдуму, возглавит аппарат фракции единороссов.
Бурматов был депутатом трех последних созывов. В VIII созыве он был заместителем в комитете у Кобылкина. Бурматов считается депутатом, близким к председателю Госдумы Вячеславу Володину. Не прошедшая в Госдуму VIII созыва соратница Володина Ольга Савастьянова была назначена главой секретариата спикера.