Как избиркомы поднимали явку на выборах в Госдуму

Что такое «ИнформУИК»

В рамках «ИнформУИКа» члены участковых комиссий информируют избирателей о сроках и порядке голосования, ходе кампании, зарегистрированных партиях и кандидатах, а также о месте и времени работы участков и доступных формах голосования.



Проект в пилотном режиме ЦИК запустил в 2023 г. в 78 регионах. В полноформатном режиме «ИнформУИК» стартовал в 2024 г. в 88 регионах для информирования граждан о выборах президента. «Нам с вами важно дойти, достучаться до каждого избирателя, донести объективную информацию и ответить на все вопросы. На это есть запрос, люди хотят общаться, и здесь большая часть работы лежит на ваших плечах», – обращалась к участникам проекта глава ЦИК Элла Памфилова. В ходе ЕДГ-2025 с помощью «ИнформУИКа» было проинформировано почти 24 млн избирателей в 25 регионах.