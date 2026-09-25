Как избиркомы поднимали явку на выборах в Госдуму

Как избиркомы поднимали явку на выборах в ГосдумуВ рамках проекта «ИнформУИК» о голосовании рассказали 73 млн избирателей
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова поблагодарила участников проекта «ИнформУИК» за работу на выборах в Госдуму. «То, что вы сделали, трудно переоценить. С какой душой, открытым сердцем, теплотой, дружелюбием и уважением вы приходили к нашим избирателям! Если сложить все вместе, вы своими ножками обошли всю Россию», – заявила она. В адресном информировании избирателей, по словам Памфиловой, участвовали почти 300 000 человек из 82 500 участковых комиссий. С 20 августа по 15 сентября обходчики посетили более 48 млн домовладений (95% от общего числа) в 87 регионах России, говорила ранее глава ЦИК. Открыли двери 40 млн человек, в результате удалось проинформировать более 73 млн избирателей.
«Реакция избирателей варьируется от искреннего интереса до настороженности, но живое общение упрощает понимание процесса. Старшее поколение воспринимает такие визиты как проявление заботы, задает много вопросов», – сообщалось, например, на сайте избиркома Алтайского края.
На выборах в Госдуму в 2026 г. установлена рекордная явка: по итогам обработки 99,89% бюллетеней она составила 59,68%. В значительной степени на результат повлияло адресное информирование, проект «ИнформУИК» в избирательной системе оценивают «крайне положительно», отмечает собеседник «Ведомостей», близкий к ЦИК.
Что такое «ИнформУИК»
Проект в пилотном режиме ЦИК запустил в 2023 г. в 78 регионах. В полноформатном режиме «ИнформУИК» стартовал в 2024 г. в 88 регионах для информирования граждан о выборах президента. «Нам с вами важно дойти, достучаться до каждого избирателя, донести объективную информацию и ответить на все вопросы. На это есть запрос, люди хотят общаться, и здесь большая часть работы лежит на ваших плечах», – обращалась к участникам проекта глава ЦИК Элла Памфилова. В ходе ЕДГ-2025 с помощью «ИнформУИКа» было проинформировано почти 24 млн избирателей в 25 регионах.
В ряде регионов на протяжении последних лет показатели явки на сопоставимых территориях и УИКах были выше там, где задействовали «ИнформУИК», говорит один из политконсультантов, работавших с проектом. Выше были и показатели лояльного голосования, уточняет он. «Лояльное ядро зачастую не ходит на выборы, потому что считает, что и так все всем понятно, к чему идти», – сказал собеседник «Ведомостей». По его словам, важную роль играет и личная коммуникация с людьми, особенно пожилыми, которые за время пандемии соскучились по общению.
Связь явки с адресным информированием отмечала и Памфилова. В 2025 г. по завершении ЕДГ она заявила: «Явка избирателей составила около 47%. Для кампаний такого уровня она довольно высокая. Значит, не зря потрудились: «ИнформУИК», приличная конкуренция между кандидатами и другие факторы сработали на повышение интереса и мобилизацию нашего избирателя». На выборах в 2026 г. этому проекту уделялось особенное внимание, писали «Ведомости» со ссылкой на источники.
Параллельно с подомовым обходом в 79 субъектах РФ прошло более 12 000 встреч на предприятиях (удалось охватить 997 000 избирателей) и в 78 регионах порядка 25 000 встреч с молодежью (охватили 450 000 человек). Впервые такая новелла – информирование граждан по месту работы и учебы – была апробирована в 2025 г. Тогда члены комиссий обошли 1192 предприятия, где охват составил порядка 79 000 человек, и 299 учебных заведений – такие встречи посетило более 33 000 учащихся.
Сколько это стоило
На адресное информирование избирателей на выборах в Госдуму в 2026 г. ЦИК предусмотрел 4,09 млрд руб. – это порядка 15% от 27,37 млрд руб., распределенных из федерального бюджета на проведение выборов, следует из постановления от 24 июня 2026 г.
В июле ЦИК выделил дополнительные средства нижестоящим комиссиям на проведение поквартирного обхода избирателей. Крупнейшие суммы получили регионы с наибольшим числом избирателей. Например, Краснодарскому краю было выделено 142,14 млн руб. (там явка предварительно составила 69,5%), Башкирии – 139,86 млн (80,43%), Красноярскому краю – 80,62 млн (50,3%), Пермскому краю – 73,54 млн (46,83%), Иркутской области – 71,46 млн (38,75%), Дагестану – 68,47 млн (91,7%). В каждом из этих случаев выделенная сумма была предназначена для компенсации и дополнительной оплаты труда членов участковых комиссий.
ЦИК также прописал размер вознаграждения. Члену участковой комиссии, проводящему адресное информирование, полагается 4800 руб., а ответственному за координацию работы – 5600 руб. Кроме того, в июльском постановлении прописано, что возможна дополнительная выплата за активную работу по информированию, размер которой рассчитывался с применением специального коэффициента – он может быть увеличен до 2. Вознаграждение выплачивается один раз после дня голосования на основании представленного УИКом решения о тех, кто участвовал в проведении адресного информирования.
В ряде регионов премия выплачивается за некий уровень явки на конкретный избирательный участок, отмечает политконсультант, близкий к проекту. «Если у вас при сопоставимых показателях с соседними участками явка выше, вы получаете дополнительные деньги. Так обходчики становятся заинтересованными в том, чтобы люди пришли на выборы», – говорит он.
Как оценивают эксперты
Кампания по адресному информированию избирателей в этом году оказалась весьма успешной: наибольшая потребность существовала в северных регионах, Сибири и на Дальнем Востоке, где показатели явки обычно невысокие, говорит политолог Ростислав Туровский. «Информирование избирателей помогло создать определенный базовый уровень явки в регионах страны, а дальше, конечно, она зависела уже от других причин, связанных с активностью организации и проведения избирательной кампании со стороны ее участников и со сложившимися привычками электората», – сказал он «Ведомостям».
«ИнформУИК», набравший широчайший охват в регионах, способствовал росту не только информированности избирателей, но и активности участия в выборах. Это сформированное доверие, эти «теплые связи» оказались очень важны и востребованы людьми», – сказал «Ведомостям» сенатор Сергей Перминов («Единая Россия»). По его словам, проект заслуживает «самых высоких оценок», ведь информирование доказало свою «высокую эффективность», причем подчас в «очень непростых условиях».
Активная информационная кампания в медиа и проект «ИнформУИК» действительно значительно повлияли на высокий уровень участия людей в голосовании, согласен политконсультант Антон Тимченко. «Хотя обходы людей – это действительно непростое дело, но из того, что я видел в регионах, обычно проект воспринимается с энтузиазмом», – говорит он. Также свой вклад в повышение явки внесли мобилизационные проекты и акции, способствующие участию в голосовании через призы. Например, «Активная пятница» в Пермском крае или розыгрыши призов, добавил Тимченко.
«ИнформУИК», безусловно, внес вклад в повышение явки, но не стал главным источником рекордных почти 60%, полагает политолог Илья Гращенков. «Адресный обход хорошо работает с гражданами, которые не следят за политикой и могли не знать дату, продолжительность или формат голосования», – указал он. Особенно важен такой проект в крупных городах, агломерациях и регионах с традиционно невысокой явкой – Иркутской области, Пермском и Красноярском крае, ряде регионов Северо-Запада, сказал эксперт «Ведомостям».