Работает ли представленный Трампом американский аналог российских «Госуслуг»

Сейчас там можно узнать, как завести или обновить данные по страховке, а также как изменить фамилию. Но на нынешнем этапе сайт больше работает как нейросеть: дает ответ и перенаправляет по отдельной ссылке на официальные сайты ведомств, которых касается заданный вопрос. На некоторые вопросы он вовсе не может ответить. В такие моменты в чате высвечивается «ошибка». Кроме того, портал объясняет содержание официальных личных документов американских граждан, автоматически удаляя частную информацию.