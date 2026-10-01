Работает ли представленный Трампом американский аналог российских «Госуслуг»«Ведомости» пробовали новый для США сервис на базе нейросетей Gemini и Grok
Президент США Дональд Трамп анонсировал запуск специального общего сайта федерального правительства America.gov, с помощью которого американские граждане смогут оформлять документы и искать работу.
«Вы скаут, который хочет забронировать место для кемпинга в национальном парке, пенсионер, который пытается выбрать программу Medicare, или американский ветеран, который хочет получить льготы, которые вы заработали и по праву заслуживаете, – America.gov, мы всегда готовы помочь вам и поможем точно и быстро», – заявил глава государства на торжественном обеде, в ходе которого был представлен проект.
Там также выступил госсекретарь Марко Рубио, рассказавший не только о потенциальных удобствах нового сервиса, включая онлайн-продление или обновление документов, но и показавший обновленный дизайн американского паспорта. «Никаких печатных форм, никаких фотографий анфас в аптеке, никакой записи на прием, никакой очереди, никакого посредника, которому вы платите за то, что должно быть доступно вам», – сказал он.
«Вместо того чтобы блуждать по лабиринту веб-сайтов, вы задаете вопросы своими словами и мгновенно получаете официальные ответы. Здесь нет меню, которые нужно изучать, или форм, которые нужно искать. America.gov заменяет веб-сайты, на поиск которых американцы тратят миллиарды часов, простым, быстрым и организованным доступом к единому ресурсу. Просто задайте вопрос – и правительство ответит», – говорится на этом новом ресурсе.
Запуск нового портала заметил и находящийся с визитом в США глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпосланник президента России Кирилл Дмитриев. «Недавно они объявили фактически аналог «Госуслуг». Россия может поделиться своими наработками в этом направлении и во многих других», – сказал Дмитриев.
Американский портал работает на базе двух нейросетей: Gemini и Grok, разработанной компанией SpaceXAI миллиардера Илона Маска, который с января по июнь 2025 г. работал на администрацию Трампа и считался одним из наиболее ярых союзников американского президента. Американские «госуслуги» содержат информацию с 29 000 сайтов федерального правительства США, а также с сайтов и специальных порталов, закрепленных за органами местной власти в разных штатах.
«Ведомости» протестировали сайт и его возможности.
Сейчас там можно узнать, как завести или обновить данные по страховке, а также как изменить фамилию. Но на нынешнем этапе сайт больше работает как нейросеть: дает ответ и перенаправляет по отдельной ссылке на официальные сайты ведомств, которых касается заданный вопрос. На некоторые вопросы он вовсе не может ответить. В такие моменты в чате высвечивается «ошибка». Кроме того, портал объясняет содержание официальных личных документов американских граждан, автоматически удаляя частную информацию.
На сайте поясняется, что технические работы пока не завершены полностью и он начнет полноценно работать только с 2027 г. По информации газеты The Hill, после появления финальной версии ресурса там можно будет оформлять документы, включая продление или обновление паспорта, а также смотреть вакансии на работу.
Сложность внедрения этого сервиса заключается в федерализме – очень многое работает на уровне штатов, которые также запускают свои отдельные большие сервисы, говорит научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Максим Черкашин. Эксперт уточнил, что сложности возникнут именно в вопросе интеграции этого сервиса: «Могут возникнуть вопросы не только технические, но и юридические, особенно в части использования личной информации и сканов документов».
Запуск американского аналога «Госуслуг» идет в одном фарватере со стремлением администрации Трампа оптимизировать работу госведомств и одновременно внедрить технологии ИИ в гражданских проектах, говорит старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин. Но он заметил, что запуск таких проектов всегда сопровождается резонансом, а в условиях межпартийной конкуренции оппоненты Трампа не упустят возможности обвинить его в непрозрачности, расточительстве, неэффективности и слежке. «Даже если сайт «госуслуг» впоследствии приживется хорошо, все равно этот сюжет будут обрамлять идеологическими маркерами», – резюмировал Кошкин.