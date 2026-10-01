«Какие мы, такая и Дума»: как прошло первое заседание на Охотном Ряду

«Какие мы, такая и Дума»: как прошло первое заседание на Охотном РядуДепутаты сформировали фракции и руководство нижней палаты
Госдума в кратчайшие сроки после окончания выборов – спустя 10 дней – собралась на первое заседание нового, девятого, созыва. Дата 30 сентября выбрана не случайно: четыре года назад в состав «большой России» вошли четыре новых региона, напомнил президент РФ Владимир Путин, приехав в парламент.
Заседание по договоренности между старейшими депутатами Госдумы открыл 79-летний единоросс Юрий Петров. Но формально порядок был соблюден: он спросил разрешения вести пленарку у старших коллег – Владимира Ресина (90 лет), Валентины Терешковой (89) и Геннадия Зюганова (82). Все они дали согласие.
Парламентарии приветствовали аплодисментами избранных ветеранов спецоперации и депутатов от новых регионов. ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области впервые получили свое представительство в нижней палате. «Участники спецоперации – это представители подлинной элиты страны, доказавшие свою любовь к родине», – сказал Петров.
Затем дали слово депутатам, которые стояли «у истоков парламентаризма», – Николаю Харитонову и Анатолию Грешневикову. Они отработали все думские созывы. После них выступили представители других партий.
Харитонов отметил, что новоизбранные депутаты «наверняка» запомнят этот день и 2026-й, поскольку именно в этом году исполнилось 120 лет с первого заседания Госдумы. Всем парламентариям от имени фракции КПРФ и ее руководителя он пожелал «политического долголетия, здоровья и чтобы мы вместе трудились и работали».
От ЛДПР «в прежние годы» на первом заседании Госдумы традиционно выступал ее основатель Владимир Жириновский и партии сегодня его не хватает, сообщил депутат Валерий Селезнев. «То, что мне доверили слово, – это честь и ответственность, но главное – то, что партия под руководством ее председателя Леонида Слуцкого сохраняет идеалы Жириновского», – указал он. Селезнев отметил, что сегодня есть главная задача, ради которой необходимо убрать все политические разногласия, – это помощь военнослужащим и возвращение их к мирной жизни.
Справоросс Грешневиков заявил, что партия будет бороться за возвращение системы ЖКХ «в лоно государства». Замглавы фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева сказала, что, несмотря на все расходы на спецоперацию, депутатам необходимо сохранить социальные обязательства. «Мы во время выборной кампании слышали много популистских обещаний: и ипотека под 3%, и повышение пенсий, и повышение всех социальных выплат. Но мы с вами все прекрасно понимаем, что на все эти популистские обещания денег нет», – заключила она.
После этого депутаты проголосовали за создание пяти фракций – тех же, что и в восьмом созыве. «Единую Россию» (ЕР) будут представлять 350 парламентариев, КПРФ – 37, ЛДПР – 24, «Новых людей» – 20, «Справедливую Россию» – 17. То, что Госдума структурирована по фракционному принципу, – это большой плюс и вместе с тем непростая работа, указал спикер Вячеслав Володин. «Для этого необходим постоянный диалог. Без диалога нет доверия, а без доверия нет развития», – сказал он.
Депутаты сразу же это доверие продемонстрировали. Володина избрали председателем в третьем созыве подряд, это первый такой случай в истории Госдумы. За него проголосовали 406 депутатов, за единственного оппонента Дмитрия Новикова (КПРФ) – 36. Впрочем, их конкуренция была условной: на встрече с президентом накануне Володина поддержал даже лидер коммунистов Геннадий Зюганов.
41%
«Со своей стороны буду опираться на фракцию и делать все, чтобы мы вместе отвечали за работу в целом Госдумы <...> Меня это ко многому обязывает, и постараюсь сделать все, чтобы вам не было за меня стыдно», – сказал вновь избранный спикер. Он также предложил «независимо от партийный принадлежности делать все для развития страны». «Партий много – Родина одна», – отчеканил Володин.
Спикер заявил, что депутатам предстоит работать с высокой нагрузкой и не ограничиваться участием в пленарных заседаниях. «Нам с вами придется работать порой круглосуточно», – сказал он. По словам Володина, депутаты должны «сделать все для того, чтобы оправдать доверие граждан», а сама Госдума должна оставаться площадкой, где народные избранники могут реализовать свои профессиональные возможности. «Какие мы – такая и Дума», – заявил он. Если каждый депутат будет эффективно работать, то вырастет и эффективность парламента в целом, добавил спикер.
Первыми заместителями председателя избраны Ирина Яровая (ЕР) и Иван Мельников (КПРФ). Вице-спикерами стали Виктория Абрамченко (ЕР), Александр Бабаков (СР), Владимир Васильев (ЕР), Мария Воропаева (ЛДПР), Алексей Гордеев (ЕР), Владислав Даванков («Новые люди»), Анна Кузнецова (ЕР), перешедший в парламент бывший вице-премьер РФ Виталий Савельев (ЕР), а также Александр Жуков (ЕР), который в предыдущем созыве был первым замом.
ЕР получила 20 комитетов (в том числе два новых – по уголовному и административному законодательству и по цифровому развитию и искусственному интеллекту), оппозиционные партии – 14. Комиссию по вопросам депутатской этики вновь возглавила Терешкова. «Комиссия очень ответственная и важная. Терешкову представлять не надо – это наша совесть, человек, который своим служением доказал любовь к стране», – сказал Володин. Он пожелал, чтобы комиссия «как можно меньше вопросов рассматривала».
Парламентский ритм не будет замедляться – уже 1 октября пройдет следующее заседание Госдумы, на котором депутаты девятого созыва начнут рассматривать законопроекты.