«Какие мы, такая и Дума»: как прошло первое заседание на Охотном Ряду

Спикер заявил, что депутатам предстоит работать с высокой нагрузкой и не ограничиваться участием в пленарных заседаниях. «Нам с вами придется работать порой круглосуточно», – сказал он. По словам Володина, депутаты должны «сделать все для того, чтобы оправдать доверие граждан», а сама Госдума должна оставаться площадкой, где народные избранники могут реализовать свои профессиональные возможности. «Какие мы – такая и Дума», – заявил он. Если каждый депутат будет эффективно работать, то вырастет и эффективность парламента в целом, добавил спикер.