Что Кирилл Дмитриев и Максим Решетников делали в США

Прямых контактов с США о снятии санкций, экономическом сотрудничестве и других предметных разговоров пока не происходит. Об этом 1 октября заявил журналистам министр экономического развития России Максим Решетников на полях двухдневной встречи министров торговли G20 в американском Милуоки (штат Висконсин).