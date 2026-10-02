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Главная / Политика /

Что Кирилл Дмитриев и Максим Решетников делали в США

Россия пока не подтверждает обсуждение санкций, обменов и энергоперемирия с Украиной
Глеб Мишутин
Роман Романов
Kamil Krzaczynski / AFP
Kamil Krzaczynski / AFP

Друг за другом США посетили спецпосланник президента России Кирилл Дмитриев и глава минэкономразвития Максим Решетников. Их визиты дополняют череду приездов российских топов на встречи G20 в обстановке «дизельного» кризиса в США и желания Дональда Трампа купировать его

Прямых контактов с США о снятии санкций, экономическом сотрудничестве и других предметных разговоров пока не происходит. Об этом 1 октября заявил журналистам министр экономического развития России Максим Решетников на полях двухдневной встречи министров торговли G20 в американском Милуоки (штат Висконсин).

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