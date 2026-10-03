«По-волчьи осуждают другие волки»: что на Западе писали о Нюрнбергском процессе

Коричневорубашечники, штурмовики, полицейские легко могли увидеть связь между собой и выдвинутыми против них обвинениями. Но Альфред Розенберг мог возразить, что он был просто философом, Юлиус Штрейхер – простым редактором [антисемитской и антикоммунистической газеты «Штурмовик»], а Иоахим фон Риббентроп – дипломатом, который служил своей стране. Тем не менее по мере того, как сторона обвинения излагала свои доводы суду, они начинали осознавать, что их судят не только за сотню убитых детей, тысячу запытанных женщин, а за их участие в Великом заговоре. Подобно спицам и колесу, обвинение связало пропаганду со злодеяниями, злодеяния с законами и экономикой, и все это с нацистскими планами управлять всей Европой и землями за ее пределами.