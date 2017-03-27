«Я нахожу власть все более захватывающей и все менее эротичной»

Жан-Клод Юнкер о том, какие переговоры на посту председателя Еврокомиссии были для него самыми тяжелыми, что и когда в Европе пошло не так и как на нее повлияет Трамп

Четыре черно-белые фотографии выстроились в ряд на одной из стен столовой председателя Европейской комиссии (ЕК). Каждая из них отдает дань уважения одному из тех, кто ранее занимал эту должность: Рой Дженкинс, реформатор британской партии лейбористов и известный гурман; решительный люксембуржец Гастон Торн; Жак Делор, правитель-философ из Франции, с чьей помощью был создан единый европейский рынок и еврозона.

Инициативы и рекомендации Еврокомиссия – высший исполнительный орган Евросоюза. В 1967 г. была учреждена Комиссия европейских сообществ, в состав которой вошли исполнительные органы Европейского объединения угля и стали, Европейского экономического сообщества и Европейского сообщества по атомной энергии. Нынешнее название введено в 1993 г., когда вступил в силу Договор о Европейском союзе (Маастрихтское соглашение). Еврокомиссия отвечает за выполнение решений Евросоюза, контролирует соблюдение его законов в странах-членах, имеет право подавать иск в суд Евросоюза против страны-члена за нарушение установленных обязательств. Еврокомиссия координирует работу органов исполнительной власти всех стран Евросоюза, разрабатывает рекомендации для деятельности Европарламента, вносит законодательные инициативы с целью приведения в соответствие с общеевропейскими стандартами национальных законодательств стран-членов Евросоюза, контролирует соблюдение единых европейских стандартов, прав и свобод человека, проводит консультации по выработке единой экономической, военной, внешней и культурной политики. Решения Еврокомиссии носят рекомендательный характер, спорные вопросы регулируются на уровне национальных правительств. Кроме того, Еврокомиссии выполняет дипломатические функции Евросоюза за рубежом. (Использована информация «ТАСС-досье»). Свернуть Прочитать полный текст

Четвертая фотография бросается в глаза: 1966 г., Вальтер Хальштейн, немецкий профессор права, дипломат и первый председатель ЕК принимает президента Туниса Хабиба Бургиба. На снимке участники первого клуба шести европейских держав – Европейского экономического сообщества (ЕЭС). Сегодняшний Европейский союз (ЕС), разросшегося до 28 стран (после выхода Великобритании их останется 27), постоянно переругивающихся между собой, отличается от сюжета на этой фотографии как небо от земли.

На прошлой неделе исполнилось 60 лет со дня подписания Римского договора. Однако звон бокалов с шампанским по этому поводу вряд ли будет слышен. Европа страдает от низких темпов экономического роста и высокой безработицы, наплыва иммигрантов с Ближнего Востока и из Северной Африки, не говоря уж о Brexit и политике президента США Дональда Трампа. Если нынешний председатель ЕК, еще один люксембуржец на этом посту, Жан-Клод Юнкер и чувствует себя подавленным по этому поводу, он хорошо это скрывает. Юнкер согласился встретиться со мной за ланчем и отметить годовщину подписания Римского договора. Он приезжает ровно в назначенное время, в 12.30, улыбающийся и одетый в строгий темный костюм, белую рубашку и щегольской розовый галстук.

«Как получилось, что мы так долго не виделись?» – говорит он по-французски, тепло обнимая меня. С нашей последней встречи прошло 15 лет. Еще раньше, в 1990-х гг., я возглавлял бюро Financial Times в Брюсселе, а он был премьер-министром Люксембурга, влиятельным, хоть и не столь заметным, как руководители Франции и Германии, политическим деятелем. И моим надежным источником.

Страж Евросоюза

В свои 62 года он провел более трех десятилетий вблизи центров политической силы, присутствовал при создании современного Евросоюза, а сегодня остался его едва ли не последним стражем.