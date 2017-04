«Это не настолько пугающе, как некоторые думают»

У Дэвида Дэвиса были шансы войти в историю, став лидером консервативной партии Великобритании или министром внутренних дел. Те возможности Дэвис упустил, и теперь последний шанс амбиционного 68-летнего политика – должность министра по выходу Великобритании из ЕС. Если расставание с Евросоюзом пройдет безболезненно, Дэвису обеспечены хвалебные упоминания. Но «если все обернется катастрофой, он тоже будет фигурировать в исторической литературе, но уже по другой причине – наравне с Дэвидом Кэмероном», предупреждает бывший британский министр на страницах Financial Times.

Спецназовец по выходным

Дэвис появился на свет 23 декабря 1948 г. в Йорке. Родной отец, едва узнав о беременности, сбежал в неизвестном направлении. Так что воспитывали его поначалу главным образом бабушка и дедушка, пишет The Guardian. А дед у него был примечательным человеком, активистом коммунистического движения, одним из зачинщиков Марша из Джарроу (акция безработных из английского местечка Джарроу, проведенная в 1936 г.).

Когда Дэвису исполнилось четыре года, видеться с дедом он стал реже – мать переехала в Лондон, в район Тутинг, и вышла замуж. Но отчим тоже оказался общественным деятелем. Рональд Александр Дэвис был профсоюзным активистом на электростанции Баттерси. Сам Дэвид в школе придерживался леворадикальных взглядов, писал еженедельник The Observer.

В школе он заработал репутацию задиры из-за регулярных драк. Нос у Дэвиса такой формы, потому что он его ломал пять раз, сообщает The Telegraph. Три раза при игре в регби, один раз при купании и один – в драке. Рубец на губе тоже след от удара железным штырем в драке.

Зато как-то он в одиночку отбил мальчишку, которого группа подростков избивала за гомосексуальную ориентацию. Похоже, они ошибались: The Independent позже разыскала участников инцидента – тот мальчишка оказался женат, у него несколько детей.

Дэвис был парнем неглупым, в 1966 г. он даже выиграл конкурс школьных эссе и в награду вместе с другими победителями встретился с министром финансов страны, сообщает ресурс The Lion and the Unicorn. Но в вуз Дэвис поступить не смог – не набрал нужного количества баллов на школьных экзаменах, пишет The Guardian. Тогда он устроился на работу страховым клерком и барменом, а попутно записался в парашютно-десантный спецназ территориальной армии – резерва вооруженных сил Великобритании, набираемого на добровольческой основе и регулярно проходящего военную подготовку на сборах и тренировки по выходным. Контракт заключается на несколько лет, но Дэвис пробыл «на неполной занятости» в спецназе около двух десятков лет, пока не избрался в парламент. Это породило шутку, что он способен убить человека – но только в выходные (т. е. когда он на армейской тренировке).