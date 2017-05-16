«Диалога с Москвой недостаточно, чтобы вернуть доверие»

Итальянского премьера Паоло Джентилони считали бледной копией его бывшего патрона и предшественника Маттео Ренци. Так или иначе преемственность политики налицо, в том числе в отношениях с Россией: в среду новый глава кабинета министров приезжает в Москву с первым официальным визитом

В среду, 17 мая, Владимир Путин встречается в Сочи с председателем совета министров Италии Паоло Джентилони. Это не первый визит в Россию итальянского политика, который прежде работал министром иностранных дел. Но первый в роли премьер-министра. В Россию он приезжает из Китая, а с Дональдом Трампом повидался еще в прошлом месяце.

Джентилони стал премьером в декабре прошлого года, когда его предшественнику Маттео Ренци пришлось уйти после провала затеянной им конституционной реформы (см. врез). Джентилони шутя сравнивали с Дмитрием Медведевым. Мол, один должен был сохранить кресло для Путина, а другой – для Ренци, которому предан всей душой. СМИ и политики даже соревнуются, кто интереснее обыграет союз Ренци и Джентилони, которого называют «аватаром Ренци», «ренцистом большим, чем сам Ренци», «марионеткой Ренци».

Ренци – бурный, несдержанный, харизматичный лидер. Джентилони не выглядит ему конкурентом. Он опровергает все стереотипы об итальянцах, пишет ВВС. Спокойный, организованный и совсем не эффектный. Воплощение дворецкого из фильма «На исходе дня» в исполнении Энтони Хопкинса, чье самое большое желание – чтобы никто не замечал его присутствия. Речь Джентилони перед парламентом при вступлении в должность премьера запомнилась одним – своей невыразительностью, подшучивает The Economist. Он слишком закрыт, даже скучен, продолжает Politico. В 2013 г. Джентилони решил участвовать в выборах мэра Рима. Из-за своей занудности он, несмотря на поддержку Ренци, получил на праймериз только третье место из трех с 15% против 55% у лидера, подводит итог The Irish Times, недаром его называют еще Синьором Осторожность и Холодным Паоло.