Политика
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Антон Осипов
Международные отношения
Статья опубликована в № 4425 от 10.10.2017 под заголовком: «Политика куда сложнее войны»

«Политика куда сложнее войны»

Масуд Барзани стал национальным героем, сделав Иракский Курдистан независимым де-факто. Теперь он пытается закрепить этот статус юридически

Историю Масуда Барзани и Курдистана можно рассказать как цепь предательств со стороны США, СССР, Израиля, Ирана и сменявших друг друга властей Ирака. Барзани утверждает, что положить конец этому порочному кругу сможет только независимость его страны. 25 сентября этот вопрос был вынесен на референдум, за независимость Курдистана от Ирака проголосовало 92,73% избирателей.

Провести референдум о независимости Иракского Курдистана Барзани успел «на флажке» – за пять недель до выборов президента и депутатов парламента Курдистана. Барзани обещал, что уйдет с поста президента и не допустит, чтобы кто-либо из его родственников баллотировался на его место. Если все пройдет, как он задумал, в памяти людей Барзани останется человеком, наконец сделавшим Курдистан отдельным государством.

Бегство в СССР

«Я был рожден в тени флага Курдистана в Мехабаде и готов служить и умереть ради этого флага», – цитирует Барзани интернет-издание The National. Курдская Мехабадская республика возникла благодаря разделу Ирана между Британией и СССР во время Второй мировой войны, но просуществовала всего 11 месяцев 1946 г. Договоренности союзников предусматривали вывод их войск из Ирана через полгода после окончания войны. Как Москва ни пыталась, сильно отсрочить эту дату не удалось, и республика прекратила существование.

Отец Масуда Мустафа – курдская легенда, борец за независимость. Он был одним из создателей Мехабадской республики и в 1946 г. ему пришлось бежать в СССР с полутысячей соратников, рассказывается в официальной биографии Барзани на сайте Демократической партии Курдистана (ДПК). Масуд родился 16 августа 1946 г. – в тот же день, когда его отец основал эту партию.

Семья Барзани вскоре переехала в Ирак. Отца Масуд не видел до 12 лет, когда в 1958 г. группа военных свергла иракскую династию Хашимитов и Мустафе разрешили вернуться в страну. Но тот вскоре не поладил с новым правителем, генералом Касимом, и уехал из Багдада в Курдистан. Летом 1961 г. там началось Сентябрьское восстание: боевые действия между сторонниками отца Масуда и племенами, поддерживающими Касима, переросли в войну с федеральным центром, которая, то разгораясь, то затухая, шла до 1975 г. Масуд бросил учебу и вместе с братом Идрисом, на пару лет его старше, вступил в борьбу. Барзани не сумел получить официального образования, но активно занимался самообразованием. Его страсть к книгам не уступает увлечению футболом. Больше всего он интересуется трудами по политологии и военной стратегии, гласит официальная биография.

США вместо СССР

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