«Триста застройщиков – нормальный конкурентный рынок»

Максим Фомин рассказывает, почему власти не будут искусственно ограничивать стройки в Подмосковье, как укрупняется рынок и отчего падают цены на жилье

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Максим Фомин, зампредседателя правительства Московской области Андрей Гордеев / Ведомости

Максим Фомин пришел работать в правительство Московской области из тендерного комитета Москвы. А вот руководителем строительного комплекса стал неожиданно – опыта в этой сфере у него не было. Сам он считает, что для чиновника такого уровня важнее умение выстроить систему, чем класть кирпичи. Какую систему он выстраивает на своей должности и как должен развиваться строительный рынок Московской области, Фомин рассказывает в интервью «Ведомостям».

– Московская область была инициатором поправок в закон о долевом строительстве. Это логично – в регионе самые большие в России объемы строительства. Поправки внесены в июле, и они получились очень жесткими в отношении застройщиков. Насколько вы довольны изменениями?

– В области ежегодно вводится примерно 8–9 млн кв. м, это 10% рынка всего жилищного строительства России. Мы поддерживаем внесенные поправки – создание фонда [защиты прав граждан – участников долевого строительства], более жесткие требования к застройщикам. Но нужно соблюдать баланс – как защищать интересы дольщиков, так и слышать мнение застройщиков, важно не допустить перекосов и потрясений на рынке. Мы собирали Ассоциацию застройщиков Московской области, выслушали их мнение, сейчас они готовят свои предложения по поправкам к закону. Мы их все тщательно проанализируем и выйдем с ними к коллегам на федеральном уровне.

Максим Фомин Родился в 1975 г. в Москве. Окончил Международный институт экономики и права по специальности «юриспруденция» и Российскую экономическую академию им. Г. В. Плеханова 1996 работал в налоговой полиции, с 2006 г. – в департаменте по конкурентной политике Москвы

2006 заместитель гендиректора ГУП Москвы «Дирекция строительства и эксплуатации объектов гаражного назначения»

2013 замминистра экономики Московской области – с февраля по сентябрь, с октября возглавил комитет по конкурентной политике

2016 назначен заместителем председателя правительства Московской области

– Чего опасаются застройщики?

– Они отмечают, что ужесточились требования к собственному капиталу, появилось банковское сопровождение. С одной стороны, это хорошо – мы будем видеть, какие у застройщика проблемы. С другой – это может потребовать изменений в управлении бизнесом, а на это необходимо время. Сейчас обсуждается срок вступления поправок в силу с 1 января 2018 г. Хотя ранее предполагалось, что это произойдет не раньше середины 2018 г. Застройщики высказывают опасения, что не успеют перестроиться, просят дать время на адаптацию процессов.

– Когда возникла идея поправок, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев говорил, что в области более 500 застройщиков. А сейчас?

– Количество практически не изменилось.

– То есть мелкие компании никуда не делись?

– Есть тенденция, что мелкие организации уходят, рынок укрупняется. В этом нет ничего страшного. На рынке должны остаться профессионалы, серьезные, надежные застройщики, у кого этот бизнес основной.

– Сколько, по-вашему, должно остаться застройщиков в области? Сто, двести?

– Еще раз повторюсь: главные критерии – надежность и профессионализм. Если останется триста, это будет абсолютно нормальный конкурентный рынок.

Дольщики

– В Московской области было рекордное количество обманутых дольщиков. Сколько их сейчас?

– Люди покупали квартиры в строящихся домах. Прошли годы, застройщики обанкротились или сбежали, не сдав дома. Решать проблемы сейчас приходится правительству Подмосковья. Наша задача – найти способы достроить жилье, чтобы граждане получили свои квартиры. Таких проблемных объектов, которые начинали строить мошенники, насчитывается порядка 25, квартиры в них купило около 6000 человек. Есть также компании, которые подвел плохой менеджмент, таких объектов 16, это еще 5000 граждан. Губернатор поставил задачу в кратчайшие сроки найти механизмы решения по всем этим объектам. Где-то завершить строительство, где-то предоставить квартиры в других объектах, где-то осуществить возврат средств.

– Как решаете?

– Есть разные пути. В том числе помогают добросовестные застройщики. Например, «Стройпромавтоматика» достраивает часть домов в Звенигороде за «СУ-155». Федеральное правительство помогло найти механизмы по другим объектам «СУ-155». Московская область, возможно, оказалась в самом худшем положении, у нас было 66 жилых домов «СУ-155», из них 51 достраивает банк «Российский капитал», остальные – регион. В эксплуатацию уже введено 33 дома, до конца года завершим еще 12. Остальные дома планируется сдать до конца 2018 г.

После банкротства «СУ-155» в Московской области остались не только недостроенные жилые объекты, но и социальные, достройка которых оценивается [в сумму] свыше 8 млрд руб. По ним взяли на себя обязательства и достраивают Urban Group, «Дукс», «Москапстрой-ТН» и «Стройпромавтоматика».

– Взамен вы даете застройщикам построить дополнительные объемы?

– Застройщики сами выходят к нам со своими предложениями, что они могут сделать и что хотят взамен. Мы обсуждаем, это всегда предмет переговоров.

– А количество обманутых дольщиков у вас сокращается или находится на одном уровне?

– Конечно, сокращается. С октября 2012 г. удалось решить проблему более 19 000 обманутых дольщиков по 112 проблемным объектам. Обязательства по достройке этих домов и жилых комплексов взяли на себя другие компании, которые инвестировали в достройку в общей сложности более 52 млрд руб. внебюджетных средств.

Стройматериалы Подмосковья Доля Подмосковья в производстве всех строительных материалов страны – 15%, по данным Максима Фомина. В 2016 г. было построено, реконструировано и модернизировано 28 предприятий промышленности строительных материалов (инвестиции составили более 22 млрд руб.). На 2017–2020 гг. в сфере промышленности стройматериалов запланировано 50 инвестиционных проектов с общими инвестициями более 38 млрд руб.

При этом надо понимать, что эти проблемные объекты появились там, где проекты планировки были согласованы до 2013 г. местными органами власти. Когда глава поселения мог спокойно выдать разрешение на строительство, не оценивая ни ситуацию на рынке, ни градостроительные регламенты, ни существующую застройку.

– Поясните.

– Мы сталкивались с ситуацией, когда разрешение выдавалось на территорию, где строить вообще нельзя. Например, в приаэродромной зоне. Но недобросовестный застройщик начал продавать квартиры, даже не заложив фундамент. Это один из примеров мошеннических действий. В отношении руководства этой компании возбуждено уголовное дело. Сейчас, подняв полномочия по выдаче разрешений на уровень субъекта, мы даже создали специальный проектный офис «Центр развития территорий».

– Зачем?

– В нем представлены все органы исполнительной власти, которые так или иначе связаны со строительством, и каждый из них в своей части рассматривает документы на предмет сбалансированности территории и возможности разрешить то или иное строительство.

Еще есть Центр содействия строительству – он сопровождает бизнес, который хочет инвестировать в регион и построить коммерческую недвижимость. По крупным проектам – от 5000 кв. м – назначается персональный менеджер, который находится на прямой связи с инвестором, в том числе помогает общаться с федеральными органами власти, такими как Росреестр, ресурсными организациями и т. д. Этот проект показывает очень хорошие результаты: в этом году разрешений на строительство коммерческой недвижимости выдается на 40% больше, чем в прошлом году [в периоды год к году].

Также есть проектный офис «Центр бюджетного строительства» (ЦБС). Московская область – лидер по бюджетному строительству, нигде в Российской Федерации нет такого массового строительства школ, детских садов, больниц. Уже построено более 300 детсадов, до 2021 г. построим еще 230 школ, более 500 медучреждений и ФОКов (физкультурно-оздоровительных комплексов).

Регулирование

– Застройщики жалуются, что в Подмосковье большие обременения по социальным объектам, нагрузка по их строительству чрезмерная.

– Это не обременение. Это осознанная политика нормальных застройщиков. Понимание, что нельзя сейчас строить жилье ради жилья. Когда мы говорим о качестве жизни, то мы говорим о комфортном проживании: помимо жилья должны быть рядом поликлиника, детский сад, школа. Наверное, никто не захочет заселиться в пятимиллионную застройку, где не будет ничего: ни магазина, ни школы.

– То есть послаблений не будет?

– Жестких правил нет: если мы видим, что рядом со строящимся домом есть профицит детсадов, школ, то будем советовать застройщику сделать упор не на школу, а на рабочие места. Тем не менее мы обсуждали это с застройщиками и попросили их дать свои предложения.

– Ваш предшественник Герман Елянюшкин говорил, что не надо в области строить такое количество жилья. Не хотите снижать объемы?