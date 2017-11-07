«Разве у всех испанцев нет права на мнение о будущем страны?»

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Вице-премьер Испании, врио президента женералитета Каталонии Сорайя Саэнс де Сантамария

Испанское правительство берет под контроль Каталонию, не встречая особого сопротивления, пишет FT. Руководит этой операцией вице-премьер Сорайя Саэнс де Сантамария, возглавившая вместо Карлеса Пучдемона женералитет автономного сообщества Каталонии, пока 21 декабря не пройдут досрочные выборы. Ей недостает харизмы, констатирует ВВС. Пусть она не лезет в карман за словом, но это не тот политик, что заводит толпу с пол-оборота. Она не пользуется особой поддержкой среди политических сил страны, да и в родной Народной партии у нее нет большого числа сторонников, пишет Reuters. Казалось бы, ей досталась расстрельная должность. Но все перевешивают несколько факторов.

Туристы отказываются от Каталонии В октябре на 22% снизилось количество броней на авиабилеты в аэропорты Каталонии в сравнении с прошлым годом, сообщила исследовательская компания в сфере туризма ForwardKeys. Ее гендиректор Оливье Джагер связывает это с беспорядками в городах и предупреждает: «Это отразится и на других регионах Испании, ведь многие приезжающие в Каталонию путешествуют по стране». По данным World Travel & Tourism Council, в 2016 г. на 5,1% ВВП Испании обеспечили туристы, потратившие в стране 57,1 млрд евро и обеспечившие работой 862 000 человек (4,7% рабочих мест). С учетом же других отраслей, связанных с туризмом, получается 14,2% ВВП и 2,6 млн человек (14,5% от общего числа занятых).

Во-первых, власть Саэнс де Сантамарии опирается на безусловную лояльность премьер-министру Мариано Рахою. На частных вечеринках она любит выполнять роль диджея и лучшие хиты 1980-х посвящает Рахою, подшучивает The Huffington Post.

Во-вторых, она пользуется уважением даже у политических противников. Саэнс де Сантамария бесстрастна и придерживается либеральных взглядов. Это очень раздражает коллег по партии, но отлично работает с бизнес-сообществом, отмечает FT. «Она ключевой человек для бизнес-лидеров. Им нравится, как она все делает», – признал один из высокопоставленных банкиров Мадрида. Ей вторят лидеры сепаратистских движений. Она прагматик, склонный решать вопросы в диалоге, пишет Reuters. «С Сорайей у нас хорошие отношения, – рассказывал Иньяки Анасагасти, бывший сенатор от Баскской националистической партии. – Когда министры не выполняли что-то, о чем мы договаривались, она вмешивалась, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки».

Но готовность к диалогу не означает, что Саэнс де Сантамария даст послабления сепаратизму. «Я всегда по-дружески общался с ней, – говорил Джоан Тарда, юрист Левой республиканской партии Каталонии, выступающей за отделение от Испании. – [Но] она всегда отрицала возможность референдума и не может допустить саму идею поставить под сомнение государственный суверенитет, который для нее священен».

Оборона Рахоя

В сентябре 2015 г. ситуация в Испании накалилась, пишет FT. Беженцы штурмовали границы страны. На Рахоя все сильнее давили и внутри, и извне страны. И он, как это часто бывало, предпочел переложить бремя решения на подчиненных. Уже через несколько дней Саэнс де Сантамария оказалась председателем на первой встрече комиссии по делам беженцев. В зале в резиденции премьер-министра Испании, дворце Монклоа, собралось шесть министров и добрая дюжина разнообразных чиновников. Большинство из них опытом и статусом на голову превосходили 44-летнюю Саэнс де Сантамарию. Но ни у кого не было сомнений, кто тут главный.

От Эболы до терактов В правительстве Рахоя Саэнс де Сантамарии пришлось иметь дело с удивительно разнообразным кругом задач. В октябре 2014 г. было официально сообщено о первом случае заражения лихорадкой Эбола на территории Испании. Анализ оказался положительным у медицинской работницы, имевшей дело с больным, прибывшим из Сьерра-Леоне. Рахой назначил Саэнс де Сантамарию ответственной за предотвращение эпидемии. Под наблюдение взяли несколько сотен человек, контактировавших с заболевшими. Никто из них не заразился, да и повторные анализы самой медработницы показали, что на самом деле инфицирования не произошло. «В те дни, пока мои коллеги по кабинету просматривали публикации в прессе, я читала только медицинские журналы», – говорила Саэнс де Сантамария El Mundo. В том же году благополучно завершилось еще одно порученное Саэнс де Сантамарии дело – освобождение похищенных в Сирии испанских журналистов. Корреспонденты каталонской газеты Periodiko Марк Маргинедас и El Mundo – Хавьер Эспиноса, а также фотограф-фрилансер Рикардо Гарсия Виланова вернулись в Испанию. Саэнс де Сантамария говорила, что ей понравилось работать с испанскими спецслужбами, и превозносила их профессионализм. В 2015 г. пилот самолета Germanwings совершил самоубийство, направив машину в горный склон в Прованских Альпах. Так как рейс вылетел из Барселоны, с испанской стороны отвечать за расследование Рахой поручил Саэнс де Сантамарии. Когда во время терактов в Париже в 2015 г. погиб испанский инженер Альберто Гонсалес, вице-премьер общалась с его семьей. El Mundo она признавалась, что это самое тяжелое, что ей приходилось делать в жизни. Свернуть Прочитать полный текст

За годы, что Рахой управляет Испанией, не было ни одной проблемы, которую он посчитал бы чересчур масштабной (реформа госсектора), убийственной (угроза эпидемии Эболы) или обыденной (тонкости применения флагов и символики Испании и Страны Басков и Каталонии), чтобы поручить заботам Саэнс де Сантамарии, иронизирует FT. Да, она скорее технократ, нежели политик. Но FT называет ее вторым по значимости человеком в исполнительной власти Испании, к тому же не замешанном ни в одном из коррупционных скандалов, сотрясавших правительство Рахоя. А USA Today в 2015 г. поместила ее в список «пяти самых влиятельных женщин в Европе», о которых «вы, вероятно, не слышали».