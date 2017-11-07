«Разве у всех испанцев нет права на мнение о будущем страны?»
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Испанское правительство берет под контроль Каталонию, не встречая особого сопротивления, пишет FT. Руководит этой операцией вице-премьер Сорайя Саэнс де Сантамария, возглавившая вместо Карлеса Пучдемона женералитет автономного сообщества Каталонии, пока 21 декабря не пройдут досрочные выборы. Ей недостает харизмы, констатирует ВВС. Пусть она не лезет в карман за словом, но это не тот политик, что заводит толпу с пол-оборота. Она не пользуется особой поддержкой среди политических сил страны, да и в родной Народной партии у нее нет большого числа сторонников, пишет Reuters. Казалось бы, ей досталась расстрельная должность. Но все перевешивают несколько факторов.
В октябре на 22% снизилось количество броней на авиабилеты в аэропорты Каталонии в сравнении с прошлым годом, сообщила исследовательская компания в сфере туризма ForwardKeys. Ее гендиректор Оливье Джагер связывает это с беспорядками в городах и предупреждает: «Это отразится и на других регионах Испании, ведь многие приезжающие в Каталонию путешествуют по стране». По данным World Travel & Tourism Council, в 2016 г. на 5,1% ВВП Испании обеспечили туристы, потратившие в стране 57,1 млрд евро и обеспечившие работой 862 000 человек (4,7% рабочих мест). С учетом же других отраслей, связанных с туризмом, получается 14,2% ВВП и 2,6 млн человек (14,5% от общего числа занятых).
Во-первых, власть Саэнс де Сантамарии опирается на безусловную лояльность премьер-министру Мариано Рахою. На частных вечеринках она любит выполнять роль диджея и лучшие хиты 1980-х посвящает Рахою, подшучивает The Huffington Post.
Во-вторых, она пользуется уважением даже у политических противников. Саэнс де Сантамария бесстрастна и придерживается либеральных взглядов. Это очень раздражает коллег по партии, но отлично работает с бизнес-сообществом, отмечает FT. «Она ключевой человек для бизнес-лидеров. Им нравится, как она все делает», – признал один из высокопоставленных банкиров Мадрида. Ей вторят лидеры сепаратистских движений. Она прагматик, склонный решать вопросы в диалоге, пишет Reuters. «С Сорайей у нас хорошие отношения, – рассказывал Иньяки Анасагасти, бывший сенатор от Баскской националистической партии. – Когда министры не выполняли что-то, о чем мы договаривались, она вмешивалась, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки».
Но готовность к диалогу не означает, что Саэнс де Сантамария даст послабления сепаратизму. «Я всегда по-дружески общался с ней, – говорил Джоан Тарда, юрист Левой республиканской партии Каталонии, выступающей за отделение от Испании. – [Но] она всегда отрицала возможность референдума и не может допустить саму идею поставить под сомнение государственный суверенитет, который для нее священен».
Оборона Рахоя
В сентябре 2015 г. ситуация в Испании накалилась, пишет FT. Беженцы штурмовали границы страны. На Рахоя все сильнее давили и внутри, и извне страны. И он, как это часто бывало, предпочел переложить бремя решения на подчиненных. Уже через несколько дней Саэнс де Сантамария оказалась председателем на первой встрече комиссии по делам беженцев. В зале в резиденции премьер-министра Испании, дворце Монклоа, собралось шесть министров и добрая дюжина разнообразных чиновников. Большинство из них опытом и статусом на голову превосходили 44-летнюю Саэнс де Сантамарию. Но ни у кого не было сомнений, кто тут главный.
В правительстве Рахоя Саэнс де Сантамарии пришлось иметь дело с удивительно разнообразным кругом задач. В октябре 2014 г. было официально сообщено о первом случае заражения лихорадкой Эбола на территории Испании. Анализ оказался положительным у медицинской работницы, имевшей дело с больным, прибывшим из Сьерра-Леоне. Рахой назначил Саэнс де Сантамарию ответственной за предотвращение эпидемии. Под наблюдение взяли несколько сотен человек, контактировавших с заболевшими. Никто из них не заразился, да и повторные анализы самой медработницы показали, что на самом деле инфицирования не произошло. «В те дни, пока мои коллеги по кабинету просматривали публикации в прессе, я читала только медицинские журналы», – говорила Саэнс де Сантамария El Mundo. В том же году благополучно завершилось еще одно порученное Саэнс де Сантамарии дело – освобождение похищенных в Сирии испанских журналистов. Корреспонденты каталонской газеты Periodiko Марк Маргинедас и El Mundo – Хавьер Эспиноса, а также фотограф-фрилансер Рикардо Гарсия Виланова вернулись в Испанию. Саэнс де Сантамария говорила, что ей понравилось работать с испанскими спецслужбами, и превозносила их профессионализм. В 2015 г. пилот самолета Germanwings совершил самоубийство, направив машину в горный склон в Прованских Альпах. Так как рейс вылетел из Барселоны, с испанской стороны отвечать за расследование Рахой поручил Саэнс де Сантамарии. Когда во время терактов в Париже в 2015 г. погиб испанский инженер Альберто Гонсалес, вице-премьер общалась с его семьей. El Mundo она признавалась, что это самое тяжелое, что ей приходилось делать в жизни.
За годы, что Рахой управляет Испанией, не было ни одной проблемы, которую он посчитал бы чересчур масштабной (реформа госсектора), убийственной (угроза эпидемии Эболы) или обыденной (тонкости применения флагов и символики Испании и Страны Басков и Каталонии), чтобы поручить заботам Саэнс де Сантамарии, иронизирует FT. Да, она скорее технократ, нежели политик. Но FT называет ее вторым по значимости человеком в исполнительной власти Испании, к тому же не замешанном ни в одном из коррупционных скандалов, сотрясавших правительство Рахоя. А USA Today в 2015 г. поместила ее в список «пяти самых влиятельных женщин в Европе», о которых «вы, вероятно, не слышали».
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