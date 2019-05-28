Глава Якутии: «Глобальное потепление делает Якутию доступнее для многих проектов»

Айсен Николаев объясняет, почему избиратели Якутии хуже всех голосовали за Путина на президентских выборах, и рассказывает о плане восстановления алмазного рудника «Мир» после аварии

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Айсен Николаев, глава Республики Саха (Якутия) Евгений Разумный / Ведомости

Айсен Николаев был избран главой Якутии в сентябре прошлого года, но фактически управляет уже год, сначала – в качестве врио главы.

Его назначение состоялось после того, как на президентских выборах 27,25% якутских избирателей проголосовали за кандидата от КПРФ Павла Грудинина (его результат по России – 11,77%) – больше, чем в любом другом регионе, а у Владимира Путина, наоборот, меньше, чем во всех остальных регионах: 64,38%. Николаев считает, что дело было в хорошо организованной кампании Грудинина конкретно в Якутии.

Год на посту главы республики не прошел для Николаева спокойно. В марте страна обсуждала резонансный конфликт на национальной почве в Якутске, который случился из-за преступления, совершенного мигрантом. В нем власти и жители выступили на одной стороне – против мигрантов. Николаев уверен, что приезжие отбирают у местных жителей рабочие места. Якутия в апреле замыкала двадцатку российских регионов с высоким уровнем безработицы.

Сейчас в республике с помощью федерального центра решают сложную проблему восстановления алмазного рудника «Мир» компании «Алроса» (33% ее акций принадлежит Якутии: 25% – республике и 8% – улусам, или районам). После крупной аварии в августе 2017 г. он законсервирован. «Алроса» не обнародовала конкретных планов, но Николаев сообщил «Ведомостям», что рудник может быть восстановлен через 10 лет, а в 2023 г. закончится проектирование «фактически нового рудника».

– На президентских выборах в Якутии было подано рекордное количество голосов за Павла Грудинина, а уровень поддержки Владимира Путина был самым низким в стране. Чем это было вызвано?

– Это было вызвано, видимо, субъективными факторами и грамотно проведенной кампанией Павла Грудинина – люди голосовали не за него, а за образ, который был преподнесен. Причем за него выступали не только коммунисты, но и большое число представителей других оппозиционных партий. Соответственно, не были до конца раскрыты подходы кампании президента страны Владимира Путина, он не набрал столько голосов, сколько мог бы набрать. Речь, считаю, шла не о протестном голосовании, а, скорее, об организационных ошибках в кампании президента и удачной кампании Грудинина на территории Якутии.

– Недавний конфликт в Якутске, вызванный совершенным мигрантом преступлением, – это случайная вспышка или есть потенциал для таких волнений, что делается для их предупреждения, необходима ли помощь от федерального центра? Какая обстановка сейчас?

– Говорить о вспышке межэтнического конфликта не приходится, поскольку возмущение, вызванное этим резонансным преступлением, сплотило не только представителей народа саха, хотя их и было большинство, но и русских, и представителей других народов, живущих в республике. К сожалению, был ряд хулиганских выходок, но ничего не было сожжено, ничего не было разгромлено. Лишь несколько перевернутых ящиков с фруктами, фотографии которых попали в соцсети.

Вместе с тем проблема лежит гораздо глубже: она касается нелегального бизнеса. Не устаю повторять, что мы очень хорошо научились бороться с легальным бизнесом, но абсолютно беспомощны в отношении теневого бизнеса, в котором большинство нелегалов и работает. Он становится раздражителем для честного бизнеса и жителей, отбирая у них рабочие места, где могли бы работать, например, жители Якутска. Проблема носит латентный характер, но при любом обострении или резонансном преступлении приводит к возмущению. Конечно, властям и города, и республики, и на федеральном уровне надо вместе работать и принять ряд мер, чтобы рабочие места получали граждане России, а не мигранты, которых завозит нелегальный бизнес ради своих прибылей и инциденты с которыми и являются спусковым крючком к подобным событиям.

– В последнее время в регионах пришло к власти много молодых губернаторов, которых часто называют молодыми технократами. Относите ли вы себя к ним?

– Любой термин, раз он появился, имеет право на существование. Да, такой термин объединяет достаточно большую плеяду людей с разными подходами. Я себя к чистым технократам не отношу. Вместе с тем, конечно же, отношу себя к группе тех молодых (на самом деле относительно молодых) губернаторов, которым президент страны оказал доверие. Мы разделяем цели, которые поставлены Владимиром Владимировичем Путиным, одинаково смотрим на них и, конечно, заточены на конкретные результаты – в Якутии они состоят в том, чтобы люди жили богато и счастливо.

– Как складываются ваши отношения с новым мэром Якутска Сарданой Авксентьевой – человеком, получившим известность и в масштабе страны?