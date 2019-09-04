Министр нефти и газа Индии: «Роснефть» – очень надежный партнер, «Газпром» – с ним приятно работать»

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Министр нефти, газа и металлургии Индии Дхармендра Прадхан Максим Стулов / Ведомости

Индия – один из крупнейших развивающихся рынков мира, уже несколько лет ВВП страны растет и не сбавляет темпов, даже несмотря на обострение геополитической ситуации в мире и на торговые конфликты США и Китая.

Каждый год страна потребляет без малого 240 млн т нефти при собственном производстве в 6 раз меньше, а газа производит меньше половины из необходимых 58 млрд куб. м. Разницу Индия импортирует, в том числе из России. Но ситуация в скором времени изменится, рассказал «Ведомостям» министр нефти, газа и металлургии Индии Дхармендра Прадхан. По его словам, страна намерена существенно пересмотреть энергетическую корзину и уже стимулирует собственное производство газа. Министр считает, что энергозависимой экономике Индии нужны обоснованные цены на углеводороды. Прадхан объяснил также, почему считает Россию ключевым партнером, невзирая на скромную долю российских углеводородов в энергобалансе Индии.

– Вы приехали в Москву 29 августа, за неделю до официального визита в Россию премьер-министра Индии Нарендры Моди. С кем и по каким вопросам общаетесь?

– В этом году премьер Индии Нарендра Моди приглашен на Восточный экономический форум. Наша делегация приехала в Москву за неделю до этого, чтобы обсудить возможность расширить коммерческое сотрудничество с обеих сторон. Лично я отвечаю за взаимодействие в нефтегазовой сфере, [сразу] встретился с министром энергетики Александром Новаком. В течение двух дней прошли переговоры с [вице-премьером, полпредом президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрием] Трутневым и Новаком. Кроме того, наша делегация, представители металлургической и нефтегазовой промышленности Индии обсуждали возможность инвестирования в развитие Дальнего Востока России с гендиректором Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонидом Петуховым. Обсуждения были и с бизнесом, и с правительством.

Юрий Трутнев, который курирует индийское направление в правительстве России, недавно приезжал Индию, и это была хорошая встреча. После нее состоялся визит высокопоставленной бизнес-делегации в Москву, которую возглавил наш министр торговли и промышленности Пиюш Гоял, он посетил в том числе Владивосток.

Я считаю, что инициатива России по развитию Дальнего Востока и созданию экономического форума во Владивостоке – замечательная.

Россия входит в число старейших наших партнеров в области энергетики и является одним из важнейших зарубежных направлений для инвестиций. Мы инвестировали $15 млрд в нефтяные и газовые проекты России. Мы начали импортировать сжиженный природный газ (СПГ) из России, закупаем его у «Газпрома», мы также намерены закупать маленькие партии коксующегося угля у российских компаний.