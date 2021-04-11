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Борис Кагарлицкий: «То, что называется политикой, – это административное управление электоратом»

Избирателей с четкими политическими убеждениями – не более 10%, считает социолог
Анастасия Штейнерт
Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации и социальных движений (внесен в реестр НКО-иноагентов) /Андрей Стенин / РИА Новости

Директор Института глобализации и социальных движений (внесен в реестр НКО-иноагентов) Борис Кагарлицкий в интервью «Ведомостям» дал прогноз, как будут голосовать избиратели на выборах в Госдуму.

– Сколько в России людей с четкими политическими убеждениями?

– В России политики долгое время нет. То, что называется политикой, – это скорее административное управление [электоратом]. Поэтому люди с твердыми и последовательными политическими убеждениями – это маргинальное меньшинство. Доля тех, у кого есть осознанные, более или менее оформленные политические взгляды, – от силы 10% взрослого населения. При этом есть значительное количество россиян, которые ложно верят в то, что у них твердые политические убеждения. Социология подсказывает, что у многих в голове просто слоеный пирог: люди говорят, например, что все должно принадлежать государству, но при этом важно сохранять свободу предпринимательства.

– С чем связана такая путаница?
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных