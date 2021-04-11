Борис Кагарлицкий: «То, что называется политикой, – это административное управление электоратом»

– В России политики долгое время нет. То, что называется политикой, – это скорее административное управление [электоратом]. Поэтому люди с твердыми и последовательными политическими убеждениями – это маргинальное меньшинство. Доля тех, у кого есть осознанные, более или менее оформленные политические взгляды, – от силы 10% взрослого населения. При этом есть значительное количество россиян, которые ложно верят в то, что у них твердые политические убеждения. Социология подсказывает, что у многих в голове просто слоеный пирог: люди говорят, например, что все должно принадлежать государству, но при этом важно сохранять свободу предпринимательства.