Вторая инициатива из экологического блока – «Генеральная уборка» с бюджетом в 20 млрд руб. Уборка планируется и на суше, и на море. Нам предстоит избавиться от затопленных кораблей, брошенных промышленных площадок, опасных нефтегазовых скважин и т. д. Таких объектов в России в первом приближении мы насчитали около 29 000. Но инвентаризация еще не закончена, их точное количество будет известно к 2022 г. Также нам нужно создать систему, которая позволит пресечь появление новых объектов подобного рода. И мы к этому движемся. К примеру, 15 июля на заседании правительства были одобрены поправки в действующее законодательство, запрещающие затапливать корабли и предписывающие их утилизацию. Нарушителям грозит штраф до 20 млн руб. Примерно столько и стоит поднять и утилизировать судно на средних глубинах.