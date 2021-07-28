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«Регионам дополнительный контроль не нужен»

Вице-премьер Виктория Абрамченко – о том, нужно ли регулировать цены на продукты, как наладить переработку мусора и с какими претензиями Россия пойдет в суд ВТО
Александр Волобуев Екатерина Бурлакова
Вице-премьер Виктория Абрамченко /Евгений Разумный / Ведомости

Виктория Абрамченко отвечает в правительстве за агропромышленный комплекс, экологические программы и продовольственный рынок, использование природных ресурсов. Недавно за вице-премьерами закрепили еще и кураторство конкретных федеральных округов, и коренной сибирячке Абрамченко достался Сибирский округ. По словам вице-премьера, в Сибири много нерешенных сельскохозяйственных и экологических вопросов, с которыми ей предстоит разбираться вместе с региональными властями.

А в целом в стране сейчас накопилось много проблем, которые заставляют Абрамченко говорить не просто об эффективных, но еще и о справедливых решениях. Аграрии столкнулись с непомерным ростом цен на минеральные удобрения, экспортеры нуждаются в защите от излишеств трансграничного углеродного регулирования в ЕС, крупные компании не хотят платить за переработку и утилизацию отходов. И так во многих сферах, подведомственных Абрамченко. В интервью «Ведомостям» она рассказывает о том, как правительство отвечает на вызовы, о стратегиях развития и тактических мерах.

– Что входит в круг ваших обязанностей как куратора Сибирского федерального округа?

– Кураторы будут заниматься всеми вопросами социально-экономического развития своего региона – от поддержки малого бизнеса до создания новых рабочих мест. Сибирь мне досталась, наверное, потому, что я сибирячка, и потому, что в Сибири много и сельскохозяйственных вопросов, и экологических вопросов, в том числе связанных с недропользованием и заготовкой и переработкой древесины.

– Как будут оценивать эффективность работы?

– По делам. Председатель правительства Михаил Мишустин четко обозначил задачи. Это повышение инвестиционной привлекательности, социальное развитие, эффективность расходов бюджета, отвечают ли траты запросам людей.

– То есть больше контроля будет?

– Нет. Не нужен регионам дополнительный контроль. Федеральный центр должен помогать и транслировать главные управленческие решения, вопросы стратегического планирования. И если я вижу где-то лучшую практику, я ею делюсь. А не заставляю наступать на грабли, на которые уже наступали в других регионах. С нашего «этажа» просто лучше видно, как стратегически будем добиваться результатов. В том числе исполнения национальных целей.

– Правительство 19 июля представило президенту 42 инициативы, на основе которых сформирована стратегия социально-экономического развития России до 2030 г. Какие проекты вошли в нее от экологического блока?

– Всего было сформировано и отобрано четыре проекта. Первый называется «Экономика замкнутого цикла», его бюджет – 10,6 млрд руб. Дело в том, что в рамках нацпроекта «Экология» и федерального проекта комплексного обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) решается только проблема бытового мусора. Но ТКО накапливается в стране на порядок меньше, чем промышленных отходов. Если первых – 60 млн т в год, то вторых – 8 млрд т. Их формируют все – от недропользователей до сельхозпредприятий. Это чудовищная цифра. Для решения проблемы нужно придерживаться принципов экономики замкнутого цикла. Это широкий круг инструментов системы обращения с любыми отходами.

Виктория Абрамченко

Заместитель председателя правительства России
Родилась в 1975 г. в Черногорске (Хакасия). Окончила Красноярский государственный аграрный университет и Российскую академию государственной службы при президенте РФ
1998
работала в Рос­комземе, в 2000 г. – в ФГУ «Земельная кадастровая палата», с 2001 по 2005 г. – в Росземкадастре и Роснедвижимости
2005
работала в Минэкономразвития, в том числе заместителем директора департамента недвижимости
2011
заместитель руководителя Росреестра
2012
директор департамента земельной политики, имущественных отношений и госсобственности Минсельхоза
2015
статс-секретарь – заместитель министра сельского хозяйства
2016
заместитель министра экономического развития – руководитель Росреестра
2020
с 21 января заместитель председателя правительства России

Новые комплексные объекты обработки, утилизации, сортировки мусора сегодня фактически уже создаются по принципам экономики замкнутого цикла. Эта инициатива поможет решить сразу несколько ключевых задач. Во-первых, четко описать в законодательстве, что такое вторичные материальные ресурсы (ВМР) и побочные продукты производства, что даст возможность регулировать эту сферу.

Во-вторых, необходимо, как это уже сделал Евросоюз, запретить производство трудноизвлекаемых и трудноперерабатываемых видов упаковки, таких как цветной пластик и пластиковая посуда. И третье – предусмотреть меры экономического стимулирования, чтобы разные отрасли промышленности принимали ВМР в оборот, сокращая потребление первичного сырья. Это можно сделать, например, в сельском хозяйстве, строительстве (в том числе автодорог), сфере благоустройства. До 2030 г. показатель повторного использования ВМР может достигнуть в этих сферах 50%. Кроме того, есть планы создать 12 экотехнопарков под разные виды ВМР по всей стране. Российский экологический оператор (РЭО) сегодня уже ищет площадки для этого и ведет переговоры с регионами.

Вторая инициатива из экологического блока – «Генеральная уборка» с бюджетом в 20 млрд руб. Уборка планируется и на суше, и на море. Нам предстоит избавиться от затопленных кораблей, брошенных промышленных площадок, опасных нефтегазовых скважин и т. д. Таких объектов в России в первом приближении мы насчитали около 29 000. Но инвентаризация еще не закончена, их точное количество будет известно к 2022 г. Также нам нужно создать систему, которая позволит пресечь появление новых объектов подобного рода. И мы к этому движемся. К примеру, 15 июля на заседании правительства были одобрены поправки в действующее законодательство, запрещающие затапливать корабли и предписывающие их утилизацию. Нарушителям грозит штраф до 20 млн руб. Примерно столько и стоит поднять и утилизировать судно на средних глубинах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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