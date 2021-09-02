Новый президент Эстонии Алар Карис шел на выборы без программы

Правящая коалиция (Партия реформ и Центристская партия) согласовали кандидатуру президента Эстонской академии наук Тармо Соомере. Но лидеры остальных парламентских партий отказались его поддерживать. Тогда в качестве компромиссного варианта был предложен Алар Карис. 19 августа, на следующий день после выдвижения, Карис в интервью русскоязычному телеканалу ETV+ признался: «Сегодня я отвечал на вопросы [на встречах с лидерами фракций], просто опираясь на свой багаж знаний, ведь никакой программы у меня нет, ибо времени составлять ее не было. На основании вопросов, которые мне задавали сегодня, я попытаюсь предположить, что еще могут у меня спросить».