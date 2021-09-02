Новый президент Эстонии Алар Карис шел на выборы без программы

Новый президент Эстонии Алар Карис шел на выборы без программыНо он был единственным кандидатом
Президентом Эстонии стал директор Эстонского национального музея Алар Карис, он приступит к своим обязанностям 11 октября. Еще недавно он этого не ожидал, а в президентское кресло никогда не стремился.
Президента в Эстонии выбирают депутаты парламента (рийгикогу). В начале года главным претендентом считался лидер Центристской партии (25 кресел в рийгикогу из 101), спикер парламента Юри Ратас. Но в мае газета Eesti Ekspress опубликовала резкую статью: мол, в бытность премьером Ратас вел роскошную жизнь за счет бюджета. Формально придраться не к чему: его траты укладывались в графу «представительские расходы бюро премьер-министра», которая при нем же и появилась в бюджете. Но действующий премьер Кая Каллас поспешила заявить, что при ней по этой графе расходов не будет. А Ратас понял, что путь в президенты ему закрыт.
На второй срок собралась Керсти Кальюлайд, действующий президент. Но за годы работы на своем посту она успела рассориться со всеми партиями – и Консервативной народной партией (EKRE, 19 кресел в парламенте), и Центристской партией, которая вошла в коалицию с EKRE, и праволиберальной Партией реформ (34 кресла). В итоге ее открыто поддержала только Социал-демократическая партия Эстонии. У нее 11 голосов – на 10 меньше, чем нужно набрать для выдвижения кандидата в президенты.
EKRE агитировала за своего кандидата, Хенна Пыллуааса, бывшего председателя парламента. На июньском съезде партии Пыллуаас заявил, что не поддерживает заключение пограничного договора с Россией («Нет необходимости и причин узаконивать преступную оккупацию Печор и окрестностей Нарвы»). Он считает действующим Тартуский мирный договор от 1920 г., по которому к Эстонии относятся земли, сейчас входящие в состав Псковской и Ленинградской областей. Но консерваторы столкнулись с той же проблемой, что и социал-демократы: для выдвижения нужна подпись 21 депутата, у партии 19, а желающих из других фракций не нашлось.
Правящая коалиция (Партия реформ и Центристская партия) согласовали кандидатуру президента Эстонской академии наук Тармо Соомере. Но лидеры остальных парламентских партий отказались его поддерживать. Тогда в качестве компромиссного варианта был предложен Алар Карис. 19 августа, на следующий день после выдвижения, Карис в интервью русскоязычному телеканалу ETV+ признался: «Сегодня я отвечал на вопросы [на встречах с лидерами фракций], просто опираясь на свой багаж знаний, ведь никакой программы у меня нет, ибо времени составлять ее не было. На основании вопросов, которые мне задавали сегодня, я попытаюсь предположить, что еще могут у меня спросить».
В итоге на выборах 30 августа Карис – впервые за 30 лет истории современной Эстонии – оказался единственным кандидатом в президенты. Партия реформ и Центристская партия решили голосовать за него, EKRE – против. А социал-демократы и «Отечество» (12 кресел) в ходе внутрипартийных дебатов так и не пришли к единому мнению и разрешили своим депутатам действовать каждый по своему усмотрению.
Клеймо «не лучшего»
Имя Кариса уже всплывало в связи с выборами. В феврале Ратас обнародовал список из 20 человек, которые, на его взгляд, могли претендовать на президентский пост. Карис шел в нем первым.
Сам Карис, однако, не давал повода заподозрить себя в президентских амбициях. «Я взглянул на этот список и понял, почему я в нем первый. Потому что мое имя начинается с буквы «а», – говорил он интернет-порталу Эстонской общественной телерадиовещательной корпорации (ERR), добавляя, что не чувствует в себе готовности занять этот пост.