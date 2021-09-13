Более того, август – это традиционное время для семейного отдыха с детьми, время отпусков, а не политических баталий. Я продолжаю доказывать на всех уровнях, что сентябрь – самое неудачное время для выборов, тем более в условиях трехдневного голосования, если оно приживется, и в постпандемический период: пиковая [агитационная] фаза выборов приходится на самый мертвый сезон, на август. Кроме того, этот период совпадает с началом учебного года, когда и у родителей, и у учителей хватает других забот, а для учителей, многие из которых являются членами избирательных кампаний, нагрузка возрастает многократно. Кроме этого, сложно разводить на избирательных участках, которые расположены в учебных заведениях, голосование и занятия в эти дни, что сейчас приходится делать буквально в ручном режиме, на основании соглашения с Минпросвещения.