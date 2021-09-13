«Явка будет не ниже, чем в 2016 году»Председатель ЦИК Элла Памфилова прогнозирует явку на выборах и рассказывает о стратегических целях комиссии
Элла Памфилова проводит выборы Госдумы уже второй раз, а стиль ее работы за прошедшие пять лет изменился. В 2016 г. после того, как должность председателя ЦИК покинул вызывавший критику всех оппонентов власти Владимир Чуров, она должна была стать новым лицом избирательной системы. За пять лет Памфилова выполнила и другую задачу – набралась больше опыта в работе на выборах, чем многие из ее предшественников.
Обычно председатель ЦИК за один срок мог провести две избирательные кампании, парламентскую и президентскую, а Памфилова провела и третью, вполне сравнимую по масштабам, – общероссийское голосование по поправкам в Конституцию. И судя по тому, что в 2021 г. президент переназначил ее на новый срок в ЦИК, она отработала все эти кампании успешно.
19 сентября кроме депутатов Госдумы гражданам предстоит также выбрать девять губернаторов и 39 законодательных собраний субъектов Федерации. В интервью «Ведомостям» Памфилова рассказала, что за связь с экстремистскими и террористическими организациями до выборов не допустили всего 27 человек, спрогнозировала явку на участки не ниже уровня 2016 г. и назвала всероссийское онлайн-голосование стратегической целью ЦИК.
– «Слегка угас» по сравнению с чем? Не думаю, что вы правы. То, что эта кампания внешне производит впечатление довольно спокойной, всего лишь следствие пандемического синдрома, когда люди сначала вынужденно, а затем по новой привычке все больше уходят в себя. То есть с ослаблением внешних действий и усилий интенсивнее начинают происходить более глубокие и разнообразные взаимодействия в ближнем круге, а также нарастает развитие внутриличностных процессов. Внешнее спокойствие не означает, что у людей внутри что-то не бурлит и что эмоционально их ничто не волнует, в том числе политика и выборы.
Более того, август – это традиционное время для семейного отдыха с детьми, время отпусков, а не политических баталий. Я продолжаю доказывать на всех уровнях, что сентябрь – самое неудачное время для выборов, тем более в условиях трехдневного голосования, если оно приживется, и в постпандемический период: пиковая [агитационная] фаза выборов приходится на самый мертвый сезон, на август. Кроме того, этот период совпадает с началом учебного года, когда и у родителей, и у учителей хватает других забот, а для учителей, многие из которых являются членами избирательных кампаний, нагрузка возрастает многократно. Кроме этого, сложно разводить на избирательных участках, которые расположены в учебных заведениях, голосование и занятия в эти дни, что сейчас приходится делать буквально в ручном режиме, на основании соглашения с Минпросвещения.
Надеюсь в конце концов убедить, что оптимальным месяцем для проведения выборов является октябрь – месяц наименьшей мобильности, когда подавляющее большинство людей оседает дома и когда еще на большей части территории России не бушуют сильные морозы. Можно было бы немного передвинуть каникулы на последнюю неделю октября в большинстве учебных заведений и в это время фиксированно проводить выборы. Это моя выстраданная идея, требующая обсуждения.
Но я немного отвлеклась от сути вашего вопроса: если возвращаться к грядущим через неделю выборам, то полагаю, что интерес к ним с каждым днем нарастает и он, несомненно, проявится и в виде явки, и в виде возможных электоральных сюрпризов.