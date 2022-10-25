«Я хочу привести в порядок экономику»

Премьер вдвое богаче Карла III и королевы-консорта, чье личное состояние оценивается в 300–350 млн фунтов. Сунак может посоревноваться с королевской четой и по количеству резиденций. Обычно он, жена и две дочери живут в особняке с пятью спальнями в Кенсингтоне в западной части центрального Лондона. Он оценивается как минимум в 7 млн фунтов. На выходные семья уезжает в усадьбу в георгианском стиле, внесенную в список памятников архитектуры, в живописной деревне Кирби Сигстон в его избирательном округе Ричмонд (Северный Йоркшир). Эту «дачу» пара купила еще до того, как Сунак в 2015 г. стал депутатом от округа, за 1,5 млн фунтов. Сейчас она оценивается более чем в 2 млн. Супруги сделали из особняка нечто вроде оздоровительного центра с тренажерным залом, студией йоги, теннисным кортом и крытым бассейном стоимостью 400 000 фунтов. Противники Сунака любят упоминать, что обогрев одного только бассейна может обходиться в 14 000 фунтов в год. Это почти в 6 раз больше, чем годовой счет за электроэнергию среднестатистической британской семьи.