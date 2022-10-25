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«Я хочу привести в порядок экономику»

Что известно о новом премьере Великобритании Риши Сунаке
Софья Корепанова
Риши Сунак, лидер консервативной партии Великобритании / Susannah Ireland / AFP

Риши Сунак со второй попытки стал новым лидером консервативной партии Великобритании и автоматически – премьер-министром. Это первый случай в истории, когда обитатель дома № 10 на Даунинг-стрит оказался богаче, чем монарх в Букингемском дворце, отмечает The Guardian. Состояние супружеской четы Сунаков оценивается в 730 млн фунтов. Надо признать, что это в основном деньги жены нового премьер-министра – Акшаты Мурти, дочери индийского миллиардера Нараяны Мурти. Тестя порой называют отцом индийской IT-отрасли. В основе его богатства – холдинг по созданию программного обеспечения Infosys.

Премьер вдвое богаче Карла III и королевы-консорта, чье личное состояние оценивается в 300–350 млн фунтов. Сунак может посоревноваться с королевской четой и по количеству резиденций. Обычно он, жена и две дочери живут в особняке с пятью спальнями в Кенсингтоне в западной части центрального Лондона. Он оценивается как минимум в 7 млн фунтов. На выходные семья уезжает в усадьбу в георгианском стиле, внесенную в список памятников архитектуры, в живописной деревне Кирби Сигстон в его избирательном округе Ричмонд (Северный Йоркшир). Эту «дачу» пара купила еще до того, как Сунак в 2015 г. стал депутатом от округа, за 1,5 млн фунтов. Сейчас она оценивается более чем в 2 млн. Супруги сделали из особняка нечто вроде оздоровительного центра с тренажерным залом, студией йоги, теннисным кортом и крытым бассейном стоимостью 400 000 фунтов. Противники Сунака любят упоминать, что обогрев одного только бассейна может обходиться в 14 000 фунтов в год. Это почти в 6 раз больше, чем годовой счет за электроэнергию среднестатистической британской семьи.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных