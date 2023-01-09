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«Каждый, кто имел опыт пионера, с ностальгией вспоминает эти прекрасные дни»

Глава профильного комитета Госдумы Артем Метелев о планах по развитию молодежной политики
Екатерина Гробман
Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев / Максим Стулов / Ведомости

2022 год прошел под эгидой года молодежи, а завершился Госсоветом с участием президента на эту тему. Новые задачи в этой области во многом объяснялись спецоперацией и необходимостью по-новому воспитывать детей в новой геополитической обстановке. Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев рассказал «Ведомостям» о том, почему новые задачи потребовали таких решений, как создание новых организаций и появления дополнительных курирующих «молодежку» чиновников.

– В этом году президент отказался от формата пресс-конференции и определенным итоговым мероприятием стал Госсовет, который был посвящен именно молодежной политике. Есть у вас ощущение, что теме стали уделять больше внимания?

– Молодые люди сегодня составляют 40 млн наших граждан. Работа с молодежью – это вопрос уверенности страны в ближайших 10–20 годах.

Что касается принятых решений, подтверждающих государственный приоритет, я бы выделил несколько: в первую очередь, мы смогли закрепить в Конституции молодежную политику в качестве одного из направлений работы правительства наравне с культурой, спортом и образованием. Был принят базовый федеральный закон, который закрепил реализацию молодежной политики не только за Росмолодежью, а за совершенно разными органами государственной власти, ведь с подростками работает Минпросвещения, с молодыми семьями работает и Минтруд, и Минстрой, а еще задействованы и Минкультуры, и Минобрнауки, и Минспорта, и др.

Ответственность за работу с молодежью закреплена за курирующими заместителями министров. Такие же заместители определены в государственных корпорациях, а во всех университетах за последний год появились отдельные проректоры по молодежной политике. То же самое в регионах. Только за 2022 г. в 3 раза увеличилось количество регионов, где созданы отдельные ведомства, реализующие молодежную политику. Сегодня их больше 40, а в начале года было в 2 раза меньше. Президент, открывая Госсовет, заявил, что такие ведомства должны появиться в каждом регионе. Больше полномочий, больше ресурсов получат отдельные команды специалистов, которые будут отвечать в регионах за работу с молодежью.

Только за последний год совокупный федеральный бюджет на молодежную политику вместе с Движением детей и молодежи увеличился почти в 2 раза. Сегодня он составляет 69 млрд руб. Плюс еще 23 млрд выделено на работу Российского движения детей и молодежи. А в 2019 г. на эту статью бюджета было предусмотрено всего 10,2 млрд руб. За 10 лет финансирование увеличилось в 131 раз. Теперь наша задача сделать так, чтобы финансирование увеличивалось и на региональном уровне, как минимум не снижалось.

– Какие задачи в молодежной политике на 2023 г.?
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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