«Каждый, кто имел опыт пионера, с ностальгией вспоминает эти прекрасные дни»Глава профильного комитета Госдумы Артем Метелев о планах по развитию молодежной политики
2022 год прошел под эгидой года молодежи, а завершился Госсоветом с участием президента на эту тему. Новые задачи в этой области во многом объяснялись спецоперацией и необходимостью по-новому воспитывать детей в новой геополитической обстановке. Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев рассказал «Ведомостям» о том, почему новые задачи потребовали таких решений, как создание новых организаций и появления дополнительных курирующих «молодежку» чиновников.
– Молодые люди сегодня составляют 40 млн наших граждан. Работа с молодежью – это вопрос уверенности страны в ближайших 10–20 годах.
Что касается принятых решений, подтверждающих государственный приоритет, я бы выделил несколько: в первую очередь, мы смогли закрепить в Конституции молодежную политику в качестве одного из направлений работы правительства наравне с культурой, спортом и образованием. Был принят базовый федеральный закон, который закрепил реализацию молодежной политики не только за Росмолодежью, а за совершенно разными органами государственной власти, ведь с подростками работает Минпросвещения, с молодыми семьями работает и Минтруд, и Минстрой, а еще задействованы и Минкультуры, и Минобрнауки, и Минспорта, и др.
Ответственность за работу с молодежью закреплена за курирующими заместителями министров. Такие же заместители определены в государственных корпорациях, а во всех университетах за последний год появились отдельные проректоры по молодежной политике. То же самое в регионах. Только за 2022 г. в 3 раза увеличилось количество регионов, где созданы отдельные ведомства, реализующие молодежную политику. Сегодня их больше 40, а в начале года было в 2 раза меньше. Президент, открывая Госсовет, заявил, что такие ведомства должны появиться в каждом регионе. Больше полномочий, больше ресурсов получат отдельные команды специалистов, которые будут отвечать в регионах за работу с молодежью.
Только за последний год совокупный федеральный бюджет на молодежную политику вместе с Движением детей и молодежи увеличился почти в 2 раза. Сегодня он составляет 69 млрд руб. Плюс еще 23 млрд выделено на работу Российского движения детей и молодежи. А в 2019 г. на эту статью бюджета было предусмотрено всего 10,2 млрд руб. За 10 лет финансирование увеличилось в 131 раз. Теперь наша задача сделать так, чтобы финансирование увеличивалось и на региональном уровне, как минимум не снижалось.