«Каждый, кто имел опыт пионера, с ностальгией вспоминает эти прекрасные дни»

Ответственность за работу с молодежью закреплена за курирующими заместителями министров. Такие же заместители определены в государственных корпорациях, а во всех университетах за последний год появились отдельные проректоры по молодежной политике. То же самое в регионах. Только за 2022 г. в 3 раза увеличилось количество регионов, где созданы отдельные ведомства, реализующие молодежную политику. Сегодня их больше 40, а в начале года было в 2 раза меньше. Президент, открывая Госсовет, заявил, что такие ведомства должны появиться в каждом регионе. Больше полномочий, больше ресурсов получат отдельные команды специалистов, которые будут отвечать в регионах за работу с молодежью.