«Сербы эмоционально не готовы оказаться в антироссийском лагере»

Сербия оказалась перед трудным выбором в 2022 г. Страна – кандидат в Евросоюз (ЕС) столкнулась с давлением Запада, требующего ввести санкции против Москвы, с которой у Белграда исторически теплые отношения и тесное экономическое сотрудничество, причем в 2022 г. товарооборот двух стран в денежном выражении вырос на 53%. До сих пор 80% жителей страны симпатизируют позиции Москвы в украинском конфликте, но власти придерживаются более нейтральной позиции: к примеру, президент Александр Вучич не исключает варианта, что Белграду придется пойти на уступки ЕС в вопросе санкций. В интервью «Ведомостям» посол России Александр Боцан-Харченко рассказал о нынешнем политическом диалоге двух стран, экономическом взаимодействии и русской диаспоре в Сербии.