Газета
Политика / Интервью Эксклюзивно по подписке

«Сербы эмоционально не готовы оказаться в антироссийском лагере»

Посол России в Сербии рассказал о попытках Запада загнать Белград в угол
Владимир Кулагин
Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко / Валерий Шарифулин / ТАСС

Сербия оказалась перед трудным выбором в 2022 г. Страна – кандидат в Евросоюз (ЕС) столкнулась с давлением Запада, требующего ввести санкции против Москвы, с которой у Белграда исторически теплые отношения и тесное экономическое сотрудничество, причем в 2022 г. товарооборот двух стран в денежном выражении вырос на 53%. До сих пор 80% жителей страны симпатизируют позиции Москвы в украинском конфликте, но власти придерживаются более нейтральной позиции: к примеру, президент Александр Вучич не исключает варианта, что Белграду придется пойти на уступки ЕС в вопросе санкций. В интервью «Ведомостям» посол России Александр Боцан-Харченко рассказал о нынешнем политическом диалоге двух стран, экономическом взаимодействии и русской диаспоре в Сербии.

– В какой точке сейчас находятся отношения России и Сербии? C мая 2022 г. не было разговоров лидеров двух стран. Примерно тогда же главу МИДа Сергея Лаврова не пропустили в Сербию. Почему так долго нет диалога на высшем уровне?
Вы видите 2% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных