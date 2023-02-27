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Красная ведьма и ее борьба за мир

Почему немцам нравится Сара Вагенкнехт – политик, которого ненавидит официальный Киев
Максим Солопов
Депутат бундестага Сара Вагенкнехт / Henning Kaiser / picture alliance via Getty Images

25 февраля немцы, протестующие против поставок оружия на Украину, завалили цветами установленный у здания посольства России в Берлине подбитый танк Т-72. «Отныне мы будем кричать так громко, что никто не сможет не заметить нас», – заявила депутат бундестага от Левой партии (Die Linke) Сара Вагенкнехт, главный организатор акции за мир. По ее словам, многотысячный субботний митинг – только начало нового массового движения.

Ее речь приветствовали немцы, собравшиеся с плакатами против НАТО, изображениями голубей мира на знаменах и лозунгами «Это не наша война», «Никакого оружия Украине». Поблагодарили немцев за такую позицию и в дипмиссии. Данные о том, сколько сторонников Вагенкнехт пришло к посольству России, серьезно расходятся: организаторы заявили о 50 000 участниках акции, а полиция отрапортовала о 13 000.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных