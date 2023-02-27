Красная ведьма и ее борьба за мир

Ее речь приветствовали немцы, собравшиеся с плакатами против НАТО, изображениями голубей мира на знаменах и лозунгами «Это не наша война», «Никакого оружия Украине». Поблагодарили немцев за такую позицию и в дипмиссии. Данные о том, сколько сторонников Вагенкнехт пришло к посольству России, серьезно расходятся: организаторы заявили о 50 000 участниках акции, а полиция отрапортовала о 13 000.