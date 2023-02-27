Красная ведьма и ее борьба за мир

Красная ведьма и ее борьба за мирПочему немцам нравится Сара Вагенкнехт – политик, которого ненавидит официальный Киев
25 февраля немцы, протестующие против поставок оружия на Украину, завалили цветами установленный у здания посольства России в Берлине подбитый танк Т-72. «Отныне мы будем кричать так громко, что никто не сможет не заметить нас», – заявила депутат бундестага от Левой партии (Die Linke) Сара Вагенкнехт, главный организатор акции за мир. По ее словам, многотысячный субботний митинг – только начало нового массового движения.
Ее речь приветствовали немцы, собравшиеся с плакатами против НАТО, изображениями голубей мира на знаменах и лозунгами «Это не наша война», «Никакого оружия Украине». Поблагодарили немцев за такую позицию и в дипмиссии. Данные о том, сколько сторонников Вагенкнехт пришло к посольству России, серьезно расходятся: организаторы заявили о 50 000 участниках акции, а полиция отрапортовала о 13 000.