«Дело тут не в смысле, а в деньгах»Губернатор Ярославской области Михаил Евраев о предстоящих выборах и влиянии спецоперации на экономику
Беспартийный губернатор Ярославской области Михаил Евраев победил на выборах в 2022 г. при поддержке «Единой России». А теперь в его поддержке на выборах в заксобрание, скорее всего, будет заинтересована партия власти. В интервью «Ведомостям» Евраев рассказал о дефиците кадров в промышленности, из-за которого работников приходится возить в регион автобусами, о сокращениях чиновников, о реформе контрактной системы, а также сообщил, что может трудоустроить отсидевшего экс-мэра Рыбинска Юрия Ласточкина.
– Бюджет бездефицитный. I квартал уже практически закончился, и мы идем ровно по тому плану, который у нас был. При этом, если в бюджете появляются дополнительные доходы, мы их направляем на первоочередные направления – общественный транспорт, ЖКХ, здравоохранение, дороги, образование.
У нас никогда не бывает так, что лежит где-то отдельно мешок денег в углу и мы думаем: ну и слава богу, пусть лежит. Нет. Если мы видим, что у нас появились дополнительные возможности, мы стараемся сделать больше и завтрашний день придвинуть к сегодняшней уже дате, реализовать его сегодня.
– Госдолг у нас сейчас немного повысился, как и в других регионах, так как в начале года нет налоговых поступлений, к 1 апреля он вернется к показателю 48 млрд руб. При этом у нас нет коммерческих кредитов. Вся сумма – это бюджетные кредиты и облигации. Это долг, по которому либо нулевой процент, либо крайне низкий – 3%, например. Но гасить долг Федерации нам сейчас не надо, потому что он практически весь долгосрочный. Надо сказать, что еще полтора года назад наш долг по коммерческим кредитам составлял 24 млрд руб. Вот что волнует реально – это коммерческий долг, потому что он не является долгосрочным и идет под рыночную ставку. Так вот мы его в 2 раза уменьшили благодаря поддержке Федерации и бюджетным кредитам практически под нулевую ставку.
Мы не смогли полностью погасить долг по коммерческим кредитам, потому что это облигации и мы не можем заставить людей их продать. То есть кто готов был их продать, мы у всех купили. Кто не готов был продать, мы купить не можем. До недавних пор беспокоил коммерческий долг муниципальных образований, он был очень серьезный: 5–6 млрд приходилось на Ярославль, больше 1 млрд – на Рыбинск, ну и т. д. Мы специально взяли у Федерации опять-таки практически беспроцентный долгосрочный бюджетный кредит и закрыли все долги муниципальных образований. Долг региона при этом вырос, но без процентов. Чтобы коллеги на муниципальном уровне не наращивали больше долгов, у нас со всеми заключено соглашение о запрете брать коммерческие кредиты без согласования с инвестиционной комиссией правительства Ярославской области.