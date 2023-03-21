«Дело тут не в смысле, а в деньгах»

– Госдолг у нас сейчас немного повысился, как и в других регионах, так как в начале года нет налоговых поступлений, к 1 апреля он вернется к показателю 48 млрд руб. При этом у нас нет коммерческих кредитов. Вся сумма – это бюджетные кредиты и облигации. Это долг, по которому либо нулевой процент, либо крайне низкий – 3%, например. Но гасить долг Федерации нам сейчас не надо, потому что он практически весь долгосрочный. Надо сказать, что еще полтора года назад наш долг по коммерческим кредитам составлял 24 млрд руб. Вот что волнует реально – это коммерческий долг, потому что он не является долгосрочным и идет под рыночную ставку. Так вот мы его в 2 раза уменьшили благодаря поддержке Федерации и бюджетным кредитам практически под нулевую ставку.