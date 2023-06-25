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«На дне океана нас встретит стая осьминогов, играющих в шахматы»

Стоктон Раш строил инновационный бизнес на экстремальных приключениях. 22 июня он и четыре пассажира батискафа «Титан» признаны погибшими
Антон Осипов
Shannon Stapleton / Reuters

Батискаф пропал 18 июня во время спуска на глубину 4 км к обломкам «Титаника» в Северной Атлантике. 22 июня спасатели обнаружили в океане части посадочной рамы и обшивки «Титана». Пропавшую экспедицию организовала компания OceanGate Inc. из Эверетта, штат Вашингтон (США). Ее основатель, миллионер Стоктон Раш, хотел пройти тем же путем, что и Тревис Каланик в сфере такси, а Илон Маск в космосе: создать новый рынок и стать на нем монополистом. Только в случае с Рашем этот рынок был не самым очевидным: пилотируемые погружения.

Стоктон Раш строил OceanGate в строгом соответствии со стандартами современных поп-стартапов. Во-первых, выбрал мощную USP (unique selling point, «уникальное торговое предложение»): погружения к океанскому лайнеру «Титаник», затонувшему в 1912 г. «Как-то я прочитал статью, что в английском языке есть три слова, известные всей планете. Это Coca-Cola, Бог и «Титаник», – говорил он в интервью ВВС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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