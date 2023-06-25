«На дне океана нас встретит стая осьминогов, играющих в шахматы»

Батискаф пропал 18 июня во время спуска на глубину 4 км к обломкам «Титаника» в Северной Атлантике. 22 июня спасатели обнаружили в океане части посадочной рамы и обшивки «Титана». Пропавшую экспедицию организовала компания OceanGate Inc. из Эверетта, штат Вашингтон (США). Ее основатель, миллионер Стоктон Раш, хотел пройти тем же путем, что и Тревис Каланик в сфере такси, а Илон Маск в космосе: создать новый рынок и стать на нем монополистом. Только в случае с Рашем этот рынок был не самым очевидным: пилотируемые погружения.