«На дне океана нас встретит стая осьминогов, играющих в шахматы»Стоктон Раш строил инновационный бизнес на экстремальных приключениях. 22 июня он и четыре пассажира батискафа «Титан» признаны погибшими
Батискаф пропал 18 июня во время спуска на глубину 4 км к обломкам «Титаника» в Северной Атлантике. 22 июня спасатели обнаружили в океане части посадочной рамы и обшивки «Титана». Пропавшую экспедицию организовала компания OceanGate Inc. из Эверетта, штат Вашингтон (США). Ее основатель, миллионер Стоктон Раш, хотел пройти тем же путем, что и Тревис Каланик в сфере такси, а Илон Маск в космосе: создать новый рынок и стать на нем монополистом. Только в случае с Рашем этот рынок был не самым очевидным: пилотируемые погружения.
Стоктон Раш строил OceanGate в строгом соответствии со стандартами современных поп-стартапов. Во-первых, выбрал мощную USP (unique selling point, «уникальное торговое предложение»): погружения к океанскому лайнеру «Титаник», затонувшему в 1912 г. «Как-то я прочитал статью, что в английском языке есть три слова, известные всей планете. Это Coca-Cola, Бог и «Титаник», – говорил он в интервью ВВС.