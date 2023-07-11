«Если ты картошку посадил, то не надо ее выкапывать через неделю»Лидер партии и думской фракции «Новые люди» о том, что реализации задуманного можно ждать долго, но не прихода к власти
С 2020 г. основатель косметической компании Faberlic, предприниматель Алексей Нечаев осваивался в новой для себя роли федерального политика. А с 2021 г., когда его партия «Новые люди» прошла в Госдуму, – еще и в роли руководителя думской фракции, которая пополнила привычный наблюдателю набор (ЕР, КПРФ, ЛДПР, СР) впервые за много лет. Нечаев готов выставлять кандидата на президентские выборы 2024 г. (фамилию не называет), при этом наотрез отказывается прогнозировать, как изменятся настроения людей и ландшафт на Охотном Ряду к 2026 г. Но очевидно, что в нынешней Госдуме он вполне освоился и теперь с трибуны готов объяснять коллегам, что нужно бизнесу. И наоборот, в кулуарах применяет предпринимательский опыт. В интервью «Ведомостям» Нечаев рассказал, чему научился за два года работы с корочкой депутата Госдумы.
– У нас где-то полгода [после избрания в Госдуму] ушло на то, чтобы адаптироваться к тому, как вообще все работает. Сейчас мы уже понимаем, что есть несколько механизмов. Первый – это [простое] внесение какого-то законопроекта. Например, мы вносили законопроект о майнинге в России. В правительстве и профильном комитете его назвали «недоработанным» и отклонили. Но через месяц появляется другой законопроект, как бы «доработанный», куда входят многие наши положения. В таких случаях законопроекты обычно вносятся или правительством, или «Единой Россией». Для нас не так важно авторство, для нас важно, чтобы идеи были реализованы.