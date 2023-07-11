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«Если ты картошку посадил, то не надо ее выкапывать через неделю»

Лидер партии и думской фракции «Новые люди» о том, что реализации задуманного можно ждать долго, но не прихода к власти
Максим Иванов Елена Мухаметшина
Руководитель фракции «Новые люди» в Госдуме, основатель Faberlic Алексей Нечаев / Максим Стулов / Ведомости

С 2020 г. основатель косметической компании Faberlic, предприниматель Алексей Нечаев осваивался в новой для себя роли федерального политика. А с 2021 г., когда его партия «Новые люди» прошла в Госдуму, – еще и в роли руководителя думской фракции, которая пополнила привычный наблюдателю набор (ЕР, КПРФ, ЛДПР, СР) впервые за много лет. Нечаев готов выставлять кандидата на президентские выборы 2024 г. (фамилию не называет), при этом наотрез отказывается прогнозировать, как изменятся настроения людей и ландшафт на Охотном Ряду к 2026 г. Но очевидно, что в нынешней Госдуме он вполне освоился и теперь с трибуны готов объяснять коллегам, что нужно бизнесу. И наоборот, в кулуарах применяет предпринимательский опыт. В интервью «Ведомостям» Нечаев рассказал, чему научился за два года работы с корочкой депутата Госдумы.

– Вы партия парламентской оппозиции, причем первая, появившаяся в Думе почти за 20 лет. Обычно на принятие идут межфракционные законопроекты или законопроекты, внесенные с участием единороссов. Как в такой ситуации работать?

– У нас где-то полгода [после избрания в Госдуму] ушло на то, чтобы адаптироваться к тому, как вообще все работает. Сейчас мы уже понимаем, что есть несколько механизмов. Первый – это [простое] внесение какого-то законопроекта. Например, мы вносили законопроект о майнинге в России. В правительстве и профильном комитете его назвали «недоработанным» и отклонили. Но через месяц появляется другой законопроект, как бы «доработанный», куда входят многие наши положения. В таких случаях законопроекты обычно вносятся или правительством, или «Единой Россией». Для нас не так важно авторство, для нас важно, чтобы идеи были реализованы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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