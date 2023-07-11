«Если ты картошку посадил, то не надо ее выкапывать через неделю»

С 2020 г. основатель косметической компании Faberlic, предприниматель Алексей Нечаев осваивался в новой для себя роли федерального политика. А с 2021 г., когда его партия «Новые люди» прошла в Госдуму, – еще и в роли руководителя думской фракции, которая пополнила привычный наблюдателю набор (ЕР, КПРФ, ЛДПР, СР) впервые за много лет. Нечаев готов выставлять кандидата на президентские выборы 2024 г. (фамилию не называет), при этом наотрез отказывается прогнозировать, как изменятся настроения людей и ландшафт на Охотном Ряду к 2026 г. Но очевидно, что в нынешней Госдуме он вполне освоился и теперь с трибуны готов объяснять коллегам, что нужно бизнесу. И наоборот, в кулуарах применяет предпринимательский опыт. В интервью «Ведомостям» Нечаев рассказал, чему научился за два года работы с корочкой депутата Госдумы.