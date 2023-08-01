«Надо поддерживать женщин, а не запрещать аборты в частных клиниках»

Депутаты Государственной думы за весеннюю сессию приняли 500 законов, почти треть из которых (27%) были социально ориентированными, докладывал на последнем пленарном заседании 26 июля председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Бадма Башанкаев, избранный председателем комитета по охране здоровья 13 июня вместо Дмитрия Хубезова, принимал участие в рассмотрении многих из них уже в своем новом статусе. В интервью «Ведомостям» он рассказал, при каких обстоятельствах возглавил комитет, как шла работа над поправками в закон «О психиатрической помощи» и почему депутаты и представители благотворительных фондов не поняли друг друга. А также о том, как решать проблему медицинских кадров и надо ли запрещать аборты в частных клиниках.