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«Надо поддерживать женщин, а не запрещать аборты в частных клиниках»

Председатель комитета по охране здоровья Госдумы Бадма Башанкаев о громких законах и медицине на новых территориях
Анна Киселева
Председатель комитета по охране здоровья Госдумы Бадма Башанкаев / Пресс-служба Госдумы

Депутаты Государственной думы за весеннюю сессию приняли 500 законов, почти треть из которых (27%) были социально ориентированными, докладывал на последнем пленарном заседании 26 июля председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Бадма Башанкаев, избранный председателем комитета по охране здоровья 13 июня вместо Дмитрия Хубезова, принимал участие в рассмотрении многих из них уже в своем новом статусе. В интервью «Ведомостям» он рассказал, при каких обстоятельствах возглавил комитет, как шла работа над поправками в закон «О психиатрической помощи» и почему депутаты и представители благотворительных фондов не поняли друг друга. А также о том, как решать проблему медицинских кадров и надо ли запрещать аборты в частных клиниках.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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