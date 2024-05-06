– Раньше, когда здесь был режим Саддама Хусейна, он был однопартийным, был односторонним, все было в руках одной партии [«Баас»], были определенные притеснения – как этнические, так и по другим основаниям. Сейчас же происходит переход от одной власти к другой. От власти, в которой все было устроено, можно сказать, на уровне Советского Союза, к власти, которая дает людям надежду и возможности, где у людей появляется определенная свобода действий, в частности в торговле, и т. д. И сейчас мы находимся в состоянии переходного периода. В частности, конституция страны сейчас в стадии развития, в стадии продвижения.