«ИГ уже перестало быть какой-то масштабной силой в регионе»Шейх Хумам Хамуди о ситуации в Ираке и перспективах сотрудничества с Россией
Спустя 21 год после немотивированного вторжения США в Ирак эта ближневосточная страна все еще далека от межнациональной и межконфессиональной стабильности. Конституция 2005 г. определила представительство в ветвях власти всех крупнейших этнонациональных групп как один из принципов государственной архитектуры Ирака. Председателем комитета, работавшего над основным законом государства, был шейх Хумам Хамуди, глава политической партии «Высший исламский совет Ирака», объединяющей последователей шиитского направления в исламе. Сейчас шейх Хумам Хамуди – член комитета по доработке этой конституции. Комитет призван найти компромисс с представителями суннитского направления, доминировавшими при Саддаме Хусейне. В интервью «Ведомостям» шейх рассказал об обстановке в стране, своем видении процесса политической стабилизации и развитии связей Ирака и России. Краткий разговор произошел в доме шейха в Багдаде, в районе Аль-Каррада, вскоре после вечернего разговения на исходе священного месяца Рамадана.
– Раньше, когда здесь был режим Саддама Хусейна, он был однопартийным, был односторонним, все было в руках одной партии [«Баас»], были определенные притеснения – как этнические, так и по другим основаниям. Сейчас же происходит переход от одной власти к другой. От власти, в которой все было устроено, можно сказать, на уровне Советского Союза, к власти, которая дает людям надежду и возможности, где у людей появляется определенная свобода действий, в частности в торговле, и т. д. И сейчас мы находимся в состоянии переходного периода. В частности, конституция страны сейчас в стадии развития, в стадии продвижения.
Хумам Хамуди
Конечно, есть определенные сложности, но политический процесс в Ираке развивается. Западная оккупация длилась, по сути, до 2011 г., и оккупационная власть не могла нормально взаимодействовать с народом. Затем препятствием для развития институтов была гражданская война в 2000-е гг., затем приход в регион террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). На борьбу с ИГ после 2014 г. уходили большие силы и ресурсы. Потом социально-экономическим препятствием для развития Ирака стала коронавирусная инфекция 2020–2021 гг. И все эти проблемы – они, естественно, очень мешали народу и стране в целом развиваться.
Сейчас, когда у власти находится [премьер-министр] г-н Мухаммед ас-Судани, Ирак двигается в правильном направлении. Можно сказать, что народ уже ощущает свободу, вкус демократии и развития. Да, еще не все моменты урегулированы. Выборы (в парламент Ирака. – «Ведомости») пройдут, иншаллах, в следующем году. Мы надеемся, что они помогут также еще улучшить некоторые конституционные вопросы.