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Азим Ахмедходжаев: «Программа реформ потребует большого количества электроэнергии»

Директор «Узатома» рассказал о перспективах сотрудничества Москвы и Ташкента в области атомной энергетики
Нурлан Гасымов
Директор Агентства по развитию атомной энергетики «Узатом» и первый замминистра энергетики Узбекистана Азим Ахмедходжаев/ Пресс-служба министерства энергетики Узбекистана

В мае 2024 г. во время визита президента России Владимира Путина в Узбекистан российская госкорпорация «Росатом» и власти Узбекистана заключили соглашение о строительстве первой в республике атомной станции малой мощности (АСММ). Оно же стало первым в мире соглашением о сооружении АСММ по российскому проекту за рубежом. Документ предусматривает строительство в Джизакской области станции мощностью 330 МВт – шесть реакторов по 55 МВт. Энергопуск первого запланирован на конец 2029 г.

В интервью «Ведомостям» директор агентства по развитию атомной энергетики «Узатом», первый замминистра энергетики республики Азим Ахмедходжаев рассказал, на какой стадии сейчас находится строительство АСММ, кто будет финансировать проект, и поделился своим видением будущего атомной энергетики в Узбекистане.

– Власти Узбекистана проявили интерес к строительству АЭС еще несколько лет назад, но впоследствии этот вопрос решили отложить по экологическим соображениям. Почему сейчас решили вернуться к этой теме, что с тех пор изменилось?
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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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