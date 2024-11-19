«Программа реформ потребует большого количества электроэнергии»Директор «Узатома» рассказал о перспективах сотрудничества Москвы и Ташкента в области атомной энергетики
В мае 2024 г. во время визита президента России Владимира Путина в Узбекистан российская госкорпорация «Росатом» и власти Узбекистана заключили соглашение о строительстве первой в республике атомной станции малой мощности (АСММ). Оно же стало первым в мире соглашением о сооружении АСММ по российскому проекту за рубежом. Документ предусматривает строительство в Джизакской области станции мощностью 330 МВт – шесть реакторов по 55 МВт. Энергопуск первого запланирован на конец 2029 г.
В интервью «Ведомостям» директор агентства по развитию атомной энергетики «Узатом», первый замминистра энергетики республики Азим Ахмедходжаев рассказал, на какой стадии сейчас находится строительство АСММ, кто будет финансировать проект, и поделился своим видением будущего атомной энергетики в Узбекистане.