В мае 2024 г. во время визита президента России Владимира Путина в Узбекистан российская госкорпорация «Росатом» и власти Узбекистана заключили соглашение о строительстве первой в республике атомной станции малой мощности (АСММ). Оно же стало первым в мире соглашением о сооружении АСММ по российскому проекту за рубежом. Документ предусматривает строительство в Джизакской области станции мощностью 330 МВт – шесть реакторов по 55 МВт. Энергопуск первого запланирован на конец 2029 г.